ב פולין מתפרסמים הערב (יום שבת) פרטים חדשים על הרוצח ש ירה למוות בשישה בני אדם ופצע 15 נוספים במרכז העיר קרקוב , ולפי הרשויות הצעיר בן ה-25 ששמו טרם נחשף הושפע מהימין הקיצוני והחזיק ב"עמדות רדיקליות מאוד" ו"אולטרה-לאומניות". שר ההגנה הפולני ולדיסלב קוסיניאק-קמיש תיאר את המתקפה כ"פיגוע טרור", אבל המניע לרצח עדיין לא הובהר.

התיעודים מקרקוב

גלריה תיעוד של היורה אחרי הנטרול שלו. הקסדה נראית מוטלת בסמוך, וגם הרובה

הערב הודיע ראש הממשלה דונלד טוסק כי בחיפוש בביתו של היורה התגלו שלושה בני אדם נוספים ללא רוח חיים, שתי נשים וגבר. לדברי טוסק ככל הנראה מדובר בבני משפחה קרובים של היורה, אבל הוא לא אישר זאת מפורשות ולא אמר כיצד הם מתו. היורה, שפתח באש בכיכר הראשית של קרקוב מתוך מכונית נוסעת, חבש קסדה ולבש אפוד מגן ובגדים המזכירים מדי צבא, אך הרשויות הבהירו כי הוא לא היה חייל.

הירי בכיכר, המהווה מוקד תיירותי מרכזי, החל לפי הדיווחים בסביבות השעה 15:00 לפי השעון המקומי, אז פתח היורה באש באופן אקראי, ורצח כאמור שישה בני אדם - ארבע נשים ושני גברים - ופצע 15 נוספים. המשטרה מסרה כי אנשיה התעמתו עמו בתוך דקות ספורות, ובקרב יריות שחלקו תועד במצלמות של עוברי אורח הוא נפצע ונוטרל. גם שני שוטרים נפצעו מהירי שלו, ומצבו של אחד מהם מוגדר אנוש.

דוברת המשטרה בקרקוב, קטרז'ינה צ'יסלו, מסרה כי במכוניתו של היורה נמצאו כלי נשק ותחמושת "רבים" נוספים. לדבריה הוא המשיך לירות לעבר השוטרים גם לאחר שנפגע מהירי שלהם. היא ציינה כי הוא ביצע "נסיעה פרועה" באזור הכיכר הראשית של העיר, וכי מסיבה זו הקורבנות נפגעו בכמה מוקדים שונים. בין הנרצחים במתקפה אזרחית בריטית אחת, ובין הפצועים חמישה אזרחים זרים. הרשויות ציינו כי בסך הכול מצבם של 13 מהפצועים מוגדר קשה, אבל ייתכן שהמספר הזה כולל גם את היורה שעבר ניתוח בבית החולים שאליו פונה. שני פצועים נוספים כבר שוחררו מבתי החולים.

תיעוד שהופץ ובו נראה אחד מקורבנות הירי בכיכר בקרקוב

המכונית של היורה אחרי שנוטרל ( צילום: Bartosz SIEDLIK / AFP )

מסוק חילוץ אווירי שנחת בכיכר ( צילום: Omar Marques/Getty Images )

( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

לפי הדיווחים היורה הוא תושב העיר אוסטרובייץ שוויינטוקז'יסקי, הנמצאת במרחק של כ-140 ק"מ מקרקוב. המשטרה מסרה כי עד כה לא ברור מה היה המניע שלו, אך שר הפנים מרצ'ין קיירווינסקי חשף כי הוא הושפע כאמור מהימין הקיצוני. "הכול מצביע על כך שהיורה הוקסם מאידיאולוגיות של הימין הקיצוני, ועניין זה ייבדק גם במסגרת החקירה", אמר קיירווינסקי.

באתר החדשות Wirtualna Polska דיווחו כי היורה החזיק ברישיון להחזקת כלי נשק למטרות ספורטיביות, וכי הוא ואביו היו חברים במועדון קליעה בעיר סטארחוביצה. גם אביו חבר באותו מועדון, ורשומים על שמו 11 כלי ירייה. הרשויות לא הבהירו עד כה אם הרובה ששימש לירי היה רשום על שמו של האב, על שמו של היורה או שאולי הושג באופן-בלתי חוקי, אבל לפי הדיווח הרכב כן שייך לאב.

כוחות חירום רבים הוזעקו למקום, ובכיכר תועד הערב גם מסוק חילוץ אווירי. הכיכר היא כאמור מוקד תיירותי מרכזי, ובסביבתה ישנן חנויות רבות שבתוכן התבצרו עוברי אורח ולקוחות. בתיעוד קשה לצפייה, מתוך הכיכר עצמה, נראים כמה מהקורבנות שנורו מוטלים על הרצפה, ועוברי אורח שמנסים להעניק להם טיפול רפואי ראשוני. חברת התחבורה הציבורית של קרקוב מסרה כי מהירי נפגעה גם רכבת חשמלית שחלפה באותם רגעים סמוך לכיכר, וכי חלון תא הנהג שלה נופץ.

זירת הירי, הערב ( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

( צילום: AP Photo/Beata Zawrzel )

( צילום: REUTERS/Jakub Porzycki )

( צילום: Piotr Baran / PEOPLE PRESS AGENCY / AFP )

על הבהלה ברגעי הירי סיפר לאתר החדשות הפולני "פאקט" עד ראייה בשם אלכסנדר: "היינו בדרך לחנות כששמענו יריות. פתאום הסתובבנו וראינו אנשים מתחילים לרוץ. תיירים ממדינות אחרות לא הבינו מה קורה. שמענו כ-20 יריות, רצנו לתוך החנות, המוכרת סגרה את הדלת והמתנו שם זמן מה. מעולם לא ראיתי בהלה כזאת. אנשים רצו לתוך החנויות כדי למצוא מחסה".

בערוץ TV Republika צוטט עד ראייה שאמר כי הירי בוצע ממכונית סובארו שחורה: "נהג בה אדם שירה לעבר אנשים בחנויות של זארה ובכיכר". באתר החדשות אינטריה צוטט עד ראייה בשם קונרד, שסיפר: "ראיתי יריות נורות מחלון הנהג, ועשן היתמר ממנו. רצתי לתחנת המשטרה בכיכר המרכזית, וכשהסתערתי פנימה ראיתי שהיא מלאה באנשים שמסתתרים על הרצפה".

קרקוב, השוכנת בדרום פולין, היא העיר השנייה בגודלה במדינה עם כ-1.5 מיליון תושבים באזור המטרופולין שלה, וכאחת הערים העתיקות ביותר בפולין היא מהווה גם מוקד תיירותי חשוב, והוגדרה בשל מגוון האתרים ההיסטוריים בה כאתר מורשת עולמית של אונסק"ו. כ-15 מיליון מבקרים בקרקוב מדי שנה, ורובם הגדול מגיע גם לכיכר המרכזית שלה, שבה אירע הירי הערב, ובה שוכנת בזיליקת מריה הקדושה שנבנתה במאה ה-14 בסגנון גותי.