חופית, אמו של אריאל, אמרה ל-ynet: "חברים מספרים שהיה שיח עם כמה חברות וחברים, ואז היה נער שניסה לרדוף אחריו. אריאל ניסה להימלט ממנו, רץ לכביש כי חשש ממנו, ואז נפגע בצורה אנושה ממכונית בכביש". האם אמרה עוד: "זה לא נתפס מה שקרה לו, הוא יצא לבלות עם חברים. הם היו בבילוי בקריון בקריית ביאליק, והוא ירד עם החברים שם במטרונית בצומת".

חופית, אמו של אריאל, אמרה ל-ynet: "חברים מספרים שהיה שיח עם כמה חברות וחברים, ואז היה נער שניסה לרדוף אחריו. אריאל ניסה להימלט ממנו, רץ לכביש כי חשש ממנו, ואז נפגע בצורה אנושה ממכונית בכביש". האם אמרה עוד: "זה לא נתפס מה שקרה לו, הוא יצא לבלות עם חברים. הם היו בבילוי בקריון בקריית ביאליק, והוא ירד עם החברים שם במטרונית בצומת".

חופית, אמו של אריאל, אמרה ל-ynet: "חברים מספרים שהיה שיח עם כמה חברות וחברים, ואז היה נער שניסה לרדוף אחריו. אריאל ניסה להימלט ממנו, רץ לכביש כי חשש ממנו, ואז נפגע בצורה אנושה ממכונית בכביש". האם אמרה עוד: "זה לא נתפס מה שקרה לו, הוא יצא לבלות עם חברים. הם היו בבילוי בקריון בקריית ביאליק, והוא ירד עם החברים שם במטרונית בצומת".