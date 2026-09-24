אריאל סופר מחרז, בן 13, הוא הנער שנהרג אמש מפגיעת הרכב בצומת צבר בקריות בכביש עכו-חיפה. אריאל למד בכיתה ח' בבית הספר רוגוזין א' בקריית אתא.
חופית, אמו של אריאל, אמרה ל-ynet: "חברים מספרים שהיה שיח עם כמה חברות וחברים, ואז היה נער שניסה לרדוף אחריו. אריאל ניסה להימלט ממנו, רץ לכביש כי חשש ממנו, ואז נפגע בצורה אנושה ממכונית בכביש". האם אמרה עוד: "זה לא נתפס מה שקרה לו, הוא יצא לבלות עם חברים. הם היו בבילוי בקריון בקריית ביאליק, והוא ירד עם החברים שם במטרונית בצומת".
האם הוסיפה: "הפציעה הייתה קשה מאוד מאוד ומאוחר יותר נפטר. אני מבינה שבודקים מה קרה שם, לא היה לו סיכוי שהוא רץ לכביש. ניסה להימלט מהצעיר שרדף אחר נער גדול ממנו ואז נפגע מהמכונית. אני לא מעכלת שבני הקטן לא ישוב עוד. יש לו אח גדול, אייל, בן 16. רק במרץ האחרון הוא חגג בר מצווה - וככה לקבור אותו זה לא נתפס".
האם סיפרה כי "אריאל היה חייכן, טוב לב, קסם של נער שתמיד עזר וסייע. חברים אהבו להגיע לישון פה אצלנו והוא אהב להתארח אצלם. הוא אהב את אומניות הלחימה והיה מתאמן. עצב גדול נפל עלינו".
הדיווח על פציעתו של אריאל, תושב קריית אתא, התקבל במוקד מד"א במרחב כרמל בשעה 23:10. חובשים ופרמדיקים של מד"א החלו בביצוע פעולות החייאה בנער, שסבל מחבלה רב-מערכתית. הוא פונה בסופו של דבר לבית החולים רמב"ם בחיפה, שם נאלצו הצוותים הרפואיים לקבוע את מותו.
פרמדיקית במד"א גילי ברליה, חובש בכיר במד"א אלחנן בינר וחובש ביחידת האופנועים של מד"א שלמה פוקס סיפרו אמש: "הנער שכב על הכביש לאחר שנפגע מרכב, כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה וסובל מחבלה רב-מערכתית. מיד התחלנו בפעולות החייאה שכללו מתן מכות חשמל מדפיברילטור והנשמות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים, כשמצבו מוגדר אנוש".