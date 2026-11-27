יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, שבעבר השתייך לגוש הימין, התייחס היום (שישי) לראשונה למאמצים להרכבת הממשלה, והצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט. כהנא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למשוך זמן ולהוביל את ישראל לבחירות נוספות, כשהוא מכהן כראש ממשלת מעבר. "את הדבר הזה לא נוכל לאפשר", כתב בחשבונו ברשת X.

יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, שבעבר השתייך לגוש הימין, התייחס היום (שישי) לראשונה למאמצים להרכבת הממשלה, והצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט. כהנא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למשוך זמן ולהוביל את ישראל לבחירות נוספות, כשהוא מכהן כראש ממשלת מעבר. "את הדבר הזה לא נוכל לאפשר", כתב בחשבונו ברשת X.

יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, שבעבר השתייך לגוש הימין, התייחס היום (שישי) לראשונה למאמצים להרכבת הממשלה, והצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט. כהנא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למשוך זמן ולהוביל את ישראל לבחירות נוספות, כשהוא מכהן כראש ממשלת מעבר. "את הדבר הזה לא נוכל לאפשר", כתב בחשבונו ברשת X.