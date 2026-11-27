יו"ר הכנסת החדש מתן כהנא, שבעבר השתייך לגוש הימין, התייחס היום (שישי) לראשונה למאמצים להרכבת הממשלה, והצהיר כי הוא פועל להקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט. כהנא האשים את ראש הממשלה בנימין נתניהו בניסיון למשוך זמן ולהוביל את ישראל לבחירות נוספות, כשהוא מכהן כראש ממשלת מעבר. "את הדבר הזה לא נוכל לאפשר", כתב בחשבונו ברשת X.
"מאז פרסום תוצאות הבחירות **כל** פעולותיי מכוונות לדבר אחד - הקמת ממשלת אחדות רחבה בראשות גדי איזנקוט", כתב כהנא, ממפלגת ישר. "לטובת העניין, וכדי לאפשר לצוותי המשא ומתן מקסימום מרחב פעולה, בחרתי לשמור על דממה תקשורתית".
כהנא הוסיף: "כל החינוך שקיבלתי, כל תחנות חיי שבהן עברתי זועקות מילה אחת - אחדות! אך לא בכל מחיר". הוא מתח ביקורת על נתניהו: "לצערי, כרגע אני מתרשם כי נתניהו מנסה למשוך זמן ולהוביל אותנו לבחירות נוספות כשהוא ראש ממשלת המעבר" - ולסיום כתב: "אין דבר שאני רוצה יותר מאשר ממשלת אחדות רחבה. הלוואי שנתניהו יבין את גודל השעה".
בינתיים, מי שמנסה להוביל להקמת ממשלת אחדות הוא דווקא יו"ר ביחד נפתלי בנט, שהיה זה שהביא את כהנא לפוליטיקה כשהצטרף למפלגתו הימין החדש, ובהמשך לקח חלק גם בימינה. את השיחות הפוליטיות הישירות על הקמת ממשלת אחדות מנהל בנט בימים האחרונים מול אחד המקורבים ביותר לנתניהו - השר לשעבר רון דרמר. כך נודע ל-ynet. השניים גם נפגשו, ודרמר הפך למעשה ל"מחזיק תיק בנט בליכוד".
בהודעה שפרסם אתמול בצהריים אישר יו"ר ביחד כי הוא נפגש "עם נתניהו ואנשיו", ואמר כי הוא "מאמין שהחלופה הטובה ביותר, בפער, עבור מדינת ישראל והציבור המשרת היא ממשלת אחדות ציונית בראשות איזנקוט תחילה. זו ממשלת ברית משרתים שתוכל לגייס את החרדים ולהציב את המשרתים בראש". שלשום פורסם ב"הארץ" כי בנט מנהל ציר משא ומתן חשאי עם נתניהו.