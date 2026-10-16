תאונת הדרכים הקטלנית שהתרחשה שלשום (רביעי) בשעות הצהריים בכביש 91, בקטע הדרך שבין צומת מחניים לקיבוץ משמר הירדן, גבתה את חייו של אבשלום רביבו, בן 61 מאשדוד. רביבו, נהג בחברת "הסעות המוביל הארצי", הסיע חיילים מבסיס חיל האוויר תל נוף לכיוון צפון הארץ, כשמולו הגיחה משאית מהנתיב הנגדי.

גלריה אבשלום רביבו ז"ל וזירת התאונה

כעת מתברר כי תושיית הנהג ברגעים שקדמו להתנגשות היא שהצילה את חייהם של כ-20 החיילים שהיו באוטובוס, שחלקם פונו עם פגיעות קלות בלבד לבית החולים. מהחברה נמסר כי רביבו הבחין במשאית, ובתגובה סטה עם האוטובוס ימינה. כתוצאה מכך, הוא ספג את מלוא עוצמת הפגיעה.

כוחות כיבוי והצלה שהוזעקו למקום ניהלו פעולות חילוץ מורכבות וממושכות כדי להגיע אל רביבו שנלכד בתא הנהג המרוסק. צוותים רפואיים של מד"א ביצעו בו פעולות החייאה, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותו בזירה. נהג המשאית, גבר כבן 50, נפצע באורח קשה ופונה במסוק לבית החולים, בעוד החיילים פונו למרכז הרפואי זיו בצפת.

רביבו הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים, בהם בת שזכה לחתן רק לפני חודשיים.

דורון שוקרני, בעלי חברת "הסעות המוביל הארצי", סיפר כי "אבשלום עבד אצלנו בארבע השנים האחרונות. הוא היה נהג ותיק, מסור ומאוד אחראי, שזכה תמיד להמלצות חמות ממשרד הביטחון ומבתי ספר. באותו יום הוא הוביל שיירה של שלושה אוטובוסים שיצאה מבסיס חיל האוויר בתל נוף לכיוון הצפון. ממה שעולה כרגע מחקירת המשטרה, המשאית סטתה ישירות לנתיב שלו".

"נהג ותיק, מסור ומאוד אחראי". רביבו ז"ל עם חבריו

"כשאבשלום הבחין בה, הוא קיבל החלטה בשבריר שנייה וסטה ימינה ולא שמאלה", אמר. "אם הוא היה סוטה שמאלה, הוא אולי היה ניצל בעצמו, אבל המשאית הייתה פוגעת ישירות בחיילים. אבשלום בחר לסטות ימינה בידיעה שהוא לוקח על עצמו את מלוא עוצמת המכה. הוא נהרג במקום, אבל במעשה הגבורה הזה הציל את חייהם של החיילים שהיו באוטובוס".

עוד הוסיף שוקרני כי "ביום ראשון קצין הבטיחות שלנו יוריד את נתוני המצלמות שהתקנו לאחרונה באוטובוס, שמצלמות פנימה והחוצה, כדי שנוכל להבין בדיוק מה קרה שם. ההלוויה באשדוד הייתה קשה מאוד. הגיעו המוני תושבים, נהגים רבים, וגם מפקד הטייסת והחיילים שהיו על האוטובוס ובאו לחלוק לו כבוד אחרון. המשפחה מרוסקת, אבל ברור לכולם שהיה כאן מעשה גבורה עילאי של נהג שהקריב את עצמו בשביל הנוסעים שלו".

בהודעה הרשמית של חברת ההסעות נמסר: "אבשלום היה חלק ממשפחת המוביל הארצי. חבר לדרך, איש צוות מסור ונהג שיצא לעוד יום עבודה ולא שב לביתו. קשה למצוא מילים שיבטאו את הכאב ואת החלל הגדול שהותיר אחריו. בשם ההנהלה, הנהגים וכל צוות המוביל הארצי, אנו שולחים את תנחומינו העמוקים למשפחת רביבו ולכל יקיריו. ליבנו איתכם בשעה הקשה הזו. נזכור את אבשלום, את מסירותו ואת גבורתו".

זירת התאונה בכביש 91 ( צילום: כבאות והצלה לישראל )

בעקבות האסון, בארגון נהגי התחבורה הציבורית מבית ההסתדרות הלאומית, קראו להעניק לרביבו הוקרה ממלכתית רשמית. "לצערנו הרב התרחיש בו נהרג נהג האוטובוס הוא תרחיש שאנחנו מלמדים שוב ושוב בסימולטורים הממוחשבים שלנו במסגרת התוכניות להכשרת נהגים אותו הארגון מקדם", מסרו.