ועדת החקירה הבלתי תלויה של האו"ם לשטחים הפלסטיניים פרסמה היום (שני) דוח לפיו, על אף הפסקת האש שנכנסה לתוקף באוקטובר 2025, ישראל ממשיכה בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה. עוד האשימה הוועדה את כוחות הביטחון הישראלים בפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ואף טענה כי חיילי צה"ל מענים ואונסים תושבים פלסטינים.

ועדת החקירה הבלתי תלויה של האו"ם לשטחים הפלסטיניים פרסמה היום (שני) דוח לפיו, על אף הפסקת האש שנכנסה לתוקף באוקטובר 2025, ישראל ממשיכה בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה. עוד האשימה הוועדה את כוחות הביטחון הישראלים בפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ואף טענה כי חיילי צה"ל מענים ואונסים תושבים פלסטינים.

ועדת החקירה הבלתי תלויה של האו"ם לשטחים הפלסטיניים פרסמה היום (שני) דוח לפיו, על אף הפסקת האש שנכנסה לתוקף באוקטובר 2025, ישראל ממשיכה בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה. עוד האשימה הוועדה את כוחות הביטחון הישראלים בפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ואף טענה כי חיילי צה"ל מענים ואונסים תושבים פלסטינים.

בסוכנות הידיעות AP הבהירו כי לא הצליחו לאמת את העדויות הקשות שהביאה הוועדה. ביניהן תקיפות מיניות לכאורה של עצירות פלסטיניות. בישראל קראו לפירוק הוועדה, והגדירו את הדוח כדוגמה ל"קמפיין שקרי שמטרתו לעשות דמוניזציה למדינת ישראל - ולהציג את עצם קיומה כדבר פלילי".

בסוכנות הידיעות AP הבהירו כי לא הצליחו לאמת את העדויות הקשות שהביאה הוועדה. ביניהן תקיפות מיניות לכאורה של עצירות פלסטיניות. בישראל קראו לפירוק הוועדה, והגדירו את הדוח כדוגמה ל"קמפיין שקרי שמטרתו לעשות דמוניזציה למדינת ישראל - ולהציג את עצם קיומה כדבר פלילי".

בסוכנות הידיעות AP הבהירו כי לא הצליחו לאמת את העדויות הקשות שהביאה הוועדה. ביניהן תקיפות מיניות לכאורה של עצירות פלסטיניות. בישראל קראו לפירוק הוועדה, והגדירו את הדוח כדוגמה ל"קמפיין שקרי שמטרתו לעשות דמוניזציה למדינת ישראל - ולהציג את עצם קיומה כדבר פלילי".

לפי הוועדה, ישראל "ממשיכה לבצע מעשים של רצח עם, מתוך כוונה להשמיד חלק - או את כל - הפלסטינים בעזה". בדוח נטען כי עיקר הפגיעה בפלסטינים ברצועת עזה נובעת מהתרחבות פעילות צה"ל לאחר הפסקת האש, והגדלת השליטה בשטחי הרצועה מ-53% ל-60%. באותה תקופה, לפי הוועדה, נהרגו לפחות 196 פלסטינים, ובהם 18 נשים, 32 ילדים ו-11 ילדות.

לפי הוועדה, ישראל "ממשיכה לבצע מעשים של רצח עם, מתוך כוונה להשמיד חלק - או את כל - הפלסטינים בעזה". בדוח נטען כי עיקר הפגיעה בפלסטינים ברצועת עזה נובעת מהתרחבות פעילות צה"ל לאחר הפסקת האש, והגדלת השליטה בשטחי הרצועה מ-53% ל-60%. באותה תקופה, לפי הוועדה, נהרגו לפחות 196 פלסטינים, ובהם 18 נשים, 32 ילדים ו-11 ילדות.

לפי הוועדה, ישראל "ממשיכה לבצע מעשים של רצח עם, מתוך כוונה להשמיד חלק - או את כל - הפלסטינים בעזה". בדוח נטען כי עיקר הפגיעה בפלסטינים ברצועת עזה נובעת מהתרחבות פעילות צה"ל לאחר הפסקת האש, והגדלת השליטה בשטחי הרצועה מ-53% ל-60%. באותה תקופה, לפי הוועדה, נהרגו לפחות 196 פלסטינים, ובהם 18 נשים, 32 ילדים ו-11 ילדות.

הדוח כאמור, גם האשים חיילים וסוהרים ישראלים בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ובהם השמדה, עינויים, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית ורדיפה של אזרחים. הוועדה ציינה כי לאחרונה תיעדה שישה מקרים שבהם סוהרים ישראלים נקטו אלימות מינית כלפי עצירים גברים מעזה במתקן הכליאה הצבאי שדה תימן.

הדוח כאמור, גם האשים חיילים וסוהרים ישראלים בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ובהם השמדה, עינויים, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית ורדיפה של אזרחים. הוועדה ציינה כי לאחרונה תיעדה שישה מקרים שבהם סוהרים ישראלים נקטו אלימות מינית כלפי עצירים גברים מעזה במתקן הכליאה הצבאי שדה תימן.

הדוח כאמור, גם האשים חיילים וסוהרים ישראלים בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ובהם השמדה, עינויים, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית ורדיפה של אזרחים. הוועדה ציינה כי לאחרונה תיעדה שישה מקרים שבהם סוהרים ישראלים נקטו אלימות מינית כלפי עצירים גברים מעזה במתקן הכליאה הצבאי שדה תימן.

על פי הוועדה, המצב ביהודה ושומרון הורע מאז 7 באוקטובר 2023. לפי הנתונים בדוח, בין 2008 ל-6 באוקטובר 2023 נהרגו 6 פלסטינים מתקיפות אוויריות, ובין 7 באוקטובר 2023 ל-30 בספטמבר 2026 נהרגו 254. עוד נטען כי ישראל מנהלת מתקפה רחבת היקף ושיטתית נגד אזרחים, באמצעות פעילות צבאית ואלימות מתנחלים שלדבריה מתואמות ביניהן.

על פי הוועדה, המצב ביהודה ושומרון הורע מאז 7 באוקטובר 2023. לפי הנתונים בדוח, בין 2008 ל-6 באוקטובר 2023 נהרגו 6 פלסטינים מתקיפות אוויריות, ובין 7 באוקטובר 2023 ל-30 בספטמבר 2026 נהרגו 254. עוד נטען כי ישראל מנהלת מתקפה רחבת היקף ושיטתית נגד אזרחים, באמצעות פעילות צבאית ואלימות מתנחלים שלדבריה מתואמות ביניהן.

על פי הוועדה, המצב ביהודה ושומרון הורע מאז 7 באוקטובר 2023. לפי הנתונים בדוח, בין 2008 ל-6 באוקטובר 2023 נהרגו 6 פלסטינים מתקיפות אוויריות, ובין 7 באוקטובר 2023 ל-30 בספטמבר 2026 נהרגו 254. עוד נטען כי ישראל מנהלת מתקפה רחבת היקף ושיטתית נגד אזרחים, באמצעות פעילות צבאית ואלימות מתנחלים שלדבריה מתואמות ביניהן.