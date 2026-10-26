ועדת החקירה הבלתי תלויה של האו"ם לשטחים הפלסטיניים פרסמה היום (שני) דוח לפיו, על אף הפסקת האש שנכנסה לתוקף באוקטובר 2025, ישראל ממשיכה בביצוע "רצח עם" ברצועת עזה. עוד האשימה הוועדה את כוחות הביטחון הישראלים בפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ואף טענה כי חיילי צה"ל מענים ואונסים תושבים פלסטינים.
בסוכנות הידיעות AP הבהירו כי לא הצליחו לאמת את העדויות הקשות שהביאה הוועדה. ביניהן תקיפות מיניות לכאורה של עצירות פלסטיניות. בישראל קראו לפירוק הוועדה, והגדירו את הדוח כדוגמה ל"קמפיין שקרי שמטרתו לעשות דמוניזציה למדינת ישראל - ולהציג את עצם קיומה כדבר פלילי".
לפי הוועדה, ישראל "ממשיכה לבצע מעשים של רצח עם, מתוך כוונה להשמיד חלק - או את כל - הפלסטינים בעזה". בדוח נטען כי עיקר הפגיעה בפלסטינים ברצועת עזה נובעת מהתרחבות פעילות צה"ל לאחר הפסקת האש, והגדלת השליטה בשטחי הרצועה מ-53% ל-60%. באותה תקופה, לפי הוועדה, נהרגו לפחות 196 פלסטינים, ובהם 18 נשים, 32 ילדים ו-11 ילדות.
הדוח כאמור, גם האשים חיילים וסוהרים ישראלים בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות ביהודה ושומרון - ובהם השמדה, עינויים, אונס וצורות אחרות של אלימות מינית ורדיפה של אזרחים. הוועדה ציינה כי לאחרונה תיעדה שישה מקרים שבהם סוהרים ישראלים נקטו אלימות מינית כלפי עצירים גברים מעזה במתקן הכליאה הצבאי שדה תימן.
על פי הוועדה, המצב ביהודה ושומרון הורע מאז 7 באוקטובר 2023. לפי הנתונים בדוח, בין 2008 ל-6 באוקטובר 2023 נהרגו 6 פלסטינים מתקיפות אוויריות, ובין 7 באוקטובר 2023 ל-30 בספטמבר 2026 נהרגו 254. עוד נטען כי ישראל מנהלת מתקפה רחבת היקף ושיטתית נגד אזרחים, באמצעות פעילות צבאית ואלימות מתנחלים שלדבריה מתואמות ביניהן.
הדוח מתח ביקורת גם על הרשות הפלסטינית. לטענת הוועדה, הרש"פ פוגעת בפלסטינים המביעים דעות מנוגדות, עיתונאים ופעילי זכויות אדם נהרגו ונפצעו, והיא לא חקרה בצורה אפקטיבית ובלתי משוחדת מקרי הרג.
יו"ר הוועדה, השופט בדימוס סרינבסאן מוראלידהר, אמר כי "הרג וחבלה מכוונים באזרחים פלסטינים והרס בתים ביהודה ושומרון, יחד עם הכחשה עקבית של ישראל לאחריותה, הם חלק מאסטרטגיה רחבה יותר להשמיד ולעקור פלסטינים ולכפות עליהם תנאי חיים בלתי נסבלים". עוד אמר כי השוואת מדינה פלסטינית לאיום על קיומה של ישראל "חוסמת כל ניסיון ישים" לממש את זכות הפלסטינים להגדרה עצמית.
בסוף הדוח, המליצה הוועדה כי על ישראל לציית לחוות הדעת של בית הדין הבינלאומי לצדק מיולי 2024, ועליה לסיים מיד את "הכיבוש" ולפנות את כל המתנחלים וההתנחלויות. "ישראל תפסיק את החרמת הרכוש והקרקעות הפלסטיניים ותשיב אותם לבעליהם. הרשות הפלסטינית תחדל מפגיעה בפעילי זכויות אדם, תקיים חקירות עצמאיות ותפצה נפגעים".
נציב האו"ם לזכויות אדם, פולקר טורק, התבטא נגד ישראל, על רקע המבצע של צה"ל בחברון. לדבריו, ישנה סכנה של "טיהור אתני" של התושבים ביהודה ושומרון: "ענישה קולקטיבית היא הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי. איומים שמטרתם לרוקן ולמחוק שכונות שלמות מעוררים גם הם חשש כבד לטיהור אתני אפשרי".
במשרד החוץ תקפו את דוח הוועדה וכינו אותו "מסמך תעמולה חסר בסיס במציאות". בהודעה מטעם המשרד נמסר: "הוועדה הוקמה בחטא ב2021 ופועלת מיומה הראשון רק נגד מדינת ישראל. היא דוגמא לכך שתקציבים וכוח האדם של האו"ם מוקדשים לקידום תעמולה אנטי־ישראלית. הדוח השקרי מעיד על אופיו הפוליטי של הגוף ולא על ישראל ומטרתו לפגוע בזכות של ישראל להגנה עצמית, לפגוע בלגיטימיות של ישראל ולהכשיר טרור ג'יהאדיסטי נגד אזרחיה".
החיסולים הממוקדים ברצועה נמשכים
צה"ל פרסם תיעוד מחיסול מהאוויר של שלושה מחבלים, שיצאו מפיר מנהרה באזור חאן יונס. בעקבות התקיפה, זוהו פיצוצי משנה המעידים על הימצאות אמצעי לחימה בפיר.
בנוסף, צה"ל פרסם תיעוד מחיסולים של ארבעה מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי ברחבי הרצועה. עלאא אבו זאיד וחמדאן סלימאן אבראהים אבו עמרה - מחבלים מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי, ופוזי סלאם עודת אללה סוארכה ומחמד ענאן מחמד אלרואג - מחבלי נוחבה מהזרוע הצבאית של חמאס. עוד הושמד מבנה צבאי ששימש כעמדת צליפה נגד חיילי צה"ל.