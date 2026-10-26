על הרקע הזה, המבצע בחברון ממחיש את המתח בין דרישת הדרג המדיני להמשיך בפעולה כדי להשיג הרתעה ולמצות את החיפושים אחר אמצעי לחימה, לבין עמדת צה"ל שלפיה יש לבחון אם התועלת המבצעית מצדיקה את המשך הפעילות ואת השלכותיה על האוכלוסייה המקומית.