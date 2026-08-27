12 מדינות והאיחוד האירופי גינו אחר הצהריים (יום חמישי) את ישראל בחריפות בעקבות הפשיטה על מרכז ההדרכה של אונר"א בקלנדיה , ותפיסת מתקני אונר"א במזרח ירושלים ב-25 באוגוסט. תמונות מהמבצע ומהמקום התפרסמו בסוכנויות הידיעות הגדולות בעולם.

גלריה מרכז אונר"א בקלנדיה ( צילום: AP Photo/Mahmoud Illean )

אל הפשיטה, נזכיר, הגיע השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - חרף אזהרה שקיבל מראש הממשלה בנימין נתניהו, שר החוץ גדעון סער ושר הביטחון ישראל כ"ץ שלפיה עדיף לשמור את האירוע מתחת לרדאר, וכי פרובוקציה עלולה להגביר את הביקורת על ישראל.

על ההצהרה המשותפת חתמו בלגיה, ברזיל, קנדה, דנמרק, האיחוד האירופי, גרמניה, אירלנד, איטליה, יפן, נורבגיה, ספרד, שוויץ ובריטניה - שכולן הן חברות בוועדה המייעצת של אונר"א. בהצהרה נכתב כי המדינות חוזרות על תמיכתן באונר"א.

"שטחי האומות המאוחדות מוגנים על ידי אמנת הזכויות והחסינויות במסגרת המשפט הבינלאומי ויש לכבדם", נמסר. "אנו קוראים לציות מיידי ומלא לחובות האו"ם, המאפשרות לאונר"א לבצע את פעילויותיה המנדטוריות ללא הפרעה. לפיכך, אנו קוראים למדינת ישראל לכבד את התחייבויותיה ולהפסיק את כל ההפרעות לפעילויותיה ולפעילותה של אונר"א ללא דיחוי".

לגבי הפינוי של המתחם לא היה ויכוח בישראל. עצם הפינוי סוכם מראש, תוכנן מבצעית והסברתית. אבל נתניהו, כ"ץ וסער תהו אם נכון שבן גביר יגיע למקום עם הכוחות מה שעלול להפוך את הפינוי לאירוע "משט 2", אחרי שעורר סערה השר בסרטון שלו שהפיץ לצד הפעילים.

הכוחות בפשיטה ( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

בן גביר התעקש להגיע, ואחרי שהיה ברור שלא יוותר, ביקש ממנו נתניהו לשמור על פרופיל נמוך. "אני השר לביטחון לאומי. החוק אוסר אונר"א. פיניתי אותם ממעלות דפנה ואני מפנה מכפר עקב", אמר בן גביר לנתניהו. "בישראל יש חוק ואין לי שום כוונה להתעלם ממנו. אגב אם לא נפנה יתקפו אותך מכל כיוון גם מהאופוזיציה ובצדק. חייבים לפנות אותם ואני הולך על זה בכל הכוח. גינו אותנו לפני ויגנו אותנו גם אחרי".

בן גביר אף טען כי אחרי איך שנהג בפעילים הם כבר לא רוצים לחזור לישראל. "השיטה שלי עובדת יותר מהשיטה שלכם", הטיח. בסופו של דבר בן גביר הגיע למתחם עם הכוחות ועם צוות של ערוץ 14. אבל מי שגנב את ההצגה היה בסופו של דבר ח"כ צבי סוכות שניפץ את האנדרטה למחבלים עם פטיש.

אחרי שהגיע למקום, שיתף השר סרטון כשהוא לבוש באפוד של יחידת מגן. "אני יושב במה שהיה חדר המנהל של אונר"א", אמר. "הוא ישב כאן, ניהל, וברוך השם במשמרת שלי אין אונר"א, אין ניהול, הם לא יהיו כאן. משטרה, צה"ל, מג"ב איו"ש, שירות בתי הסוהר מצדה. כולם ביחד חברו למבצע גדול - אונר"א החוצה. ובמקום הזה יהיה בית ספר לילדים. מי שתומך בטרור צריך להיות מסולק בבושת פנים. ככה זה במדינת ישראל".

הסרטון של בן גביר עם האפוד: "ככה זה בישראל" ( צילום: דוברות עוצמה יהודית )





אחריו, פרסם גם נתניהו הודעה. "בהתאם להנחייתי ובהמשך לחוק שהעברנו, החל היום פינוי מתחם אונר"א בכפר עקב שבירושלים", מסר ראש הממשלה. "מדינת ישראל לא תאפשר לארגון שעובדיו היו מעורבים בטרור ובטבח 7 באוקטובר לפעול בשטחה ותפעל נגדו בכל הכלים".