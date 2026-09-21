לאחר ימים של זיגזג בלשכת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ , ולמרות שיחתו האחרונה עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן , הנשיא ביטל ברגע האחרון שורה של תקיפות אוויריות שתוכננו נגד החות'ים בתימן. לפי ה"ניו יורק טיימס", שציטט בכירים אמריקנים, חימושים כבר הועמסו על מטוסי הקרב שהיו מוכנים להמראה כשטראמפ הודיע על השינוי בתוכניות.

הנשיא ויורש העצר שוחחו ביום חמישי לפני כשבוע וחצי, אז דחק בו בן סלמאן לפתוח בתקיפות ולסייע לסעודיה במערכה. שני גורמים אמריקנים תדרכו כבר אז את אתר החדשות "אקסיוס" כי ממשל טראמפ לא נוטה לנקוט בפעולה צבאית ישירה נגד ארגון הטרור בעת הזו.

יעזור לסעודים בלחימה בתימן? טראמפ שינה את דעתו ברגע האחרון ( צילום: Brendan SMIALOWSKI/AFP, SAUL LOEB/AFP, Mohammed HUWAIS / AFP )

אלא שמשהו ככל הנראה השתנה, כי לפי הדיווח ב"ניו יורק טיימס" מטוסי קרב התכוננו למתקפה ורשימת המטרות כבר אושרה. בעיתון טענו כי השיחה השפיעה על הנשיא, שהורה לפנטגון להיערך - ואז שוב שינה את דעתו. בבית הלבן סירבו להתייחס לסוגיה, אבל בכיר אמריקני הבהיר כי "לארה"ב יש הסכם הגנה עם סעודיה. אנחנו תמיד נגן על בעלות בריתנו".

ההחלטה לבטל את התקיפה - או לפחות לעכבה - נובעת בין היתר מהחשש בוושינגטון כי פתיחת חזית נוספת תסבך גם את המערכה המקבילה מול איראן, שגם היא בינתיים לא מתקדמת. רק אתמול אמר טראמפ, במענה לשאלת כתב "פוקס ניוז" טריי ינגסט, כי הוא "פתוח לאפשרות" להיפגש השבוע עם נשיא איראן מסעוד פזשכיאן בשולי העצרת הכללית של האו"ם בניו יורק, אך מיד הוסיף: "אני בשלב של קבלת החלטות. דברים גדולים מאוד עומדים להתרחש. עדיף שאיראן תתנהג יפה".

הבקשה הסעודית העסיקה רבות את טראמפ, שיודע שבסופו של דבר הוא זקוק לעזרת סעודיה מול איראן. גורמים בצבא האמריקני שוחחו עם ה"ניו יורק טיימס" בעילום שם. הם טענו כי ארה"ב לא תוכל להסתדר ללא סעודיה, שגורמים מטעמה "הראו נכונות" להפעיל את מנופי הלחץ העומדים לרשותם נגד ארה"ב, אם בעלת בריתם לא תשתף פעולה במערכה נגד החות'ים. בחודש מאי האחרון למשל, הזכירו הגורמים, סעודיה בלמה תוכנית אמריקנית לליווי מכליות נפט מסחריות בהורמוז. הממלכה סירבה לאפשר לצבא ארה"ב להשתמש במרחב האווירי שלה.

גורמים רשמיים אחרים אמרו כי אם ארה"ב תצטרף למערכה, המהלך עשוי להתבצע במקביל למתקפה קרקעית שתוכננה על-ידי כוחות ממשלת תימן הלגיטימית. אלא שהכוחות הללו טרם הוכיחו את עצמם כיעילים מול החות'ים והגורמים האמריקנים הטילו ספק בתוצאות התמיכה בכוח "לא מתפקד" שהוכרע שוב ושוב במאבקו מול המורדים. כמה מפקדים בצבא ארה"ב גם הזהירו כי החות'ים לא יוכרעו ממתקפה מוגבלת, שכן הם כבר עמדו בעבר בכמעט חודשיים של הפצצות רצופות בידי ארה"ב.

כל אלו מצטרפים לדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, שחשפה כי גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו בתחילת השבוע שעבר בעומאן עם נציגים של החות'ים , ימים אחדים אחרי שהמיליציה הנתמכת על-ידי איראן השתלטה על רצועה אסטרטגית לחופי הים האדום, במתקפה שבה הביסה את כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה. לפי הדיווח, במפגש הזה הודיעו החות'ים לארה"ב כי בכוונתם להימנע מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב הקריטי, שעליו השתלטו למעשה.