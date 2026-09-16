סוכנות הידיעות רויטרס חשפה בצהריים (יום ד') כי גורמים אמריקניים רשמיים נפגשו בתחילת השבוע בעומאן עם נציגים של המורדים החות'ים מתימן, ימים אחדים אחרי שהמיליציה הנתמכת על-ידי איראן השתלטה על רצועה אסטרטגית לחופי הים האדום, במתקפה שבה הביסה את כוחותיה של ממשלת תימן הנתמכים על-ידי סעודיה. לפי הדיווח, במפגש הזה הודיעו החות'ים לארה"ב כי בכוונתם להימנע מתקיפת כלי שיט אמריקניים במצר באב אל-מנדב הקריטי, שעליו השתלטו למעשה.
לפי רויטרס הפגישה, שלא פורסמה בפומבי אך שלושה מקורות אישרו את דבר קיומה, נערכה ביום ראשון בשגרירות ארה"ב בבירה העומאנית מסקט, והחות'ים אמרו בה לבכירים האמריקנים כי הם נותרים מחויבים להפסקת האש שסוכמה בינם לבין ארה"ב ב-2025, וכי לפיכך אין להם כוונה לתקוף כלי שיט אמריקניים. אחד המקורות, גורם תימני, אמר לרויטרס בנוסף כי אנשי המיליציה ציינו גם שלא יתקפו ספינות ישראליות או כל כלי שיט מסחרי אחר, למעט כאלה השייכים לסעודיה.
ממשל טראמפ, נזכיר, הגדיר במרץ 2025 את החות'ים "ארגון טרור זר", צעד שהפך כל תמיכה בו לעבירה פלילית, אבל וושינגטון ניהלה איתם משא ומתן גם אחר כך, ובמאי של השנה שעברה, אחרי חודשיים שבהם הפציצה את הארגון כדי לעצור את ההתקפות שלו על נתיבי השיט בים האדום, הגיעה איתם להפסקת אש. החות'ים אמנם המשיכו מאז לתקוף ספינות סמוך לחופיהם, אך נראו כמי שאכן מקפידים להימנע מפגיעה בכלי שיט אמריקניים.
בסוף השבוע האחרון, בעקבות מסע הכיבושים של החות'ים סמוך למצר באב אל-מנדב, שאפשר להם להשתלט למעשה על המצר, גברו התהיות אם ארה"ב ומדינות אחרות יתגייסו לסייע לסעודיה לסלק את החות'ים מהאזור, בשל החשש שבמקביל למשבר במצר הורמוז ייחסם לחלוטין גם המצר הקריטי הזה, וכך תיפגע עוד יותר אספקת הנפט והסחורות העולמית.
אלא שבשבת הודיע נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי החות'ים "התקשרו" לממשלו וביקשו ממנו שארה"ב תישאר מחוץ למלחמה בתימן. שלשום אמר סגן הנשיא ג'יי די ואנס כי וושינגטון עומדת בקשר ישיר עם הארגון, מבלי לפרט. במקביל נודע כי שליטה בפועל של סעודיה, יורש העצר מוחמד בן סלמאן, התקשר בשבוע שעבר לטראמפ וביקש סיוע צבאי אמריקני לנוכח ההתקדמות הדרמטית של החות'ים, אך וושינגטון הבהירה לריאד שלא תתערב ישירות בעימות הזה.
החות'ים טוענים: לא ירינו למכה, הפלנו מטוס F-15
המצב הקיים הותיר את סעודיה בתסבוכת אסטרטגית, כשאף שהחות'ים וארגוני פרוקסי איראניים יורים לשטחה ופוגעים במתקני הנפט שלה וושינגטון אינה נחלצת באופן פעיל לעזרתה, וכך גם שותפותיה החדשות ל"ברית מכה", טורקיה ופקיסטן, שחתמו איתה על ברית ההגנה הזו רק בחודש שעבר אבל בינתיים מסתפקות בגינויים בלבד לירי לשטחה. גורמים בטורקיה ובפקיסטן הסבירו כי יש להשלים את המאמצים ל"מיסוד" הברית לפני שהיא תהפוך למבצעית, וכי ריאד ממילא לא ביקשה עזרה מהשתיים.
לפי הדיווח היום בסוכנות הידיעות רויטרס, אחד המקורות שאישרו את הפגישה בעומאן סיפר כי את הצד האמריקני ייצגו בה אנשי השגרירות שם, וכי אחד מאנשי המשלחת החות'ית הוא מוחמד עבד א-סלאם, בכיר היושב במסקט ונתון תחת סנקציות אמריקניות. הסנקציות הללו, כך מתברר, לא מנעו את השיחות איתו.
החות'ים, נזכיר, השתלטו על בירת תימן צנעא ב-2014, וכבר יותר מעשור הם נלחמים נגד קואליציה שמובילה נגדם סעודיה השכנה. במלחמה הזו נהרגו בתימן יותר מ-100 אלף בני אדם, וסעודיה ספגה ביקורת בינלאומית קשה על מבצע ההפצצות שניהלה שם. בשנים האחרונות, בעקבות הכרזה על הפסקת אש, דעכה המלחמה, אך ביולי היא התחדשה כשהחות'ים הכריזו מצור על תנועת כלי שיט סעודיים בים האדום, בתגובה למצור שהטילה סעודיה על נמלי תימן. גל התקיפות הנוכחי על סעודיה הותיר את הממלכה בלי מוצא בטוח לנפט הגולמי שלה, בין השאר אחרי שמיליציות פרו-איראניות מעיראק פגעו באחד מצינורות הנפט החשובים ביותר שלה.
לדברי סעודיה, אתמול שיגרו החות'ים לראשונה בסבב המהלומות הנוכחי כטב"ם לעבר העיר הסעודית מכה, העיר החשובה ביותר למוסלמים. במכה שוכנת בין השאר הכעבה, האבן הקדושה לאיסלאם, ומיליוני מוסלמים עולים אליה לרגל מדי שנה. ריאד אמנם אומרת כי יירטה את הכטב"ם, אך היום הצהירה כי הירי אל מכה, המרוחקת כ-1,100 קילומטרים מגבול תימן, הוא בגדר "חצייה של קו אדום". החות'ים מצדם הכחישו כי שיגרו כלי טיס בלתי מאויש אל מכה. הפעם האחרונה שבה ניסו לתקוף את העיר הייתה ככל הנראה ב-2017, אז שיגרו לכיוונה טיל בליסטי.
בתוך כך, הבוקר טענו החות'ים כי הפילו מטוס קרב מדגם F-15 של הקואליציה שמובילה סעודיה מעל מחוז מארב שבמרכז המדינה, אם כי הם לא צירפו ראיות לכך ולא הבהירו מתי אירעה לכאורה ההפלה.