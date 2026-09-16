החות'ים, נזכיר, השתלטו על בירת תימן צנעא ב-2014, וכבר יותר מעשור הם נלחמים נגד קואליציה שמובילה נגדם סעודיה השכנה. במלחמה הזו נהרגו בתימן יותר מ-100 אלף בני אדם, וסעודיה ספגה ביקורת בינלאומית קשה על מבצע ההפצצות שניהלה שם. בשנים האחרונות, בעקבות הכרזה על הפסקת אש, דעכה המלחמה, אך ביולי היא התחדשה כשהחות'ים הכריזו מצור על תנועת כלי שיט סעודיים בים האדום, בתגובה למצור שהטילה סעודיה על נמלי תימן. גל התקיפות הנוכחי על סעודיה הותיר את הממלכה בלי מוצא בטוח לנפט הגולמי שלה, בין השאר אחרי שמיליציות פרו-איראניות מעיראק פגעו ב

אחד מצינורות הנפט