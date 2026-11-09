מדגם TU-154, שמשמש לרוב להטסת בכירים, נחת אמש (שני) בנתב"ג והמריא מישראל לאבו דאבי היום בשעות הצהריים. כך עולה מנתוני Flightradar24. בשלב זה לא ידוע מי היה על המטוס ומה הייתה מטרת הגעתו לישראל. במערכת הביטחון סירבו להתייחס להגעתו לישראל.

מדגם TU-154, שמשמש לרוב להטסת בכירים, נחת אמש (שני) בנתב"ג והמריא מישראל לאבו דאבי היום בשעות הצהריים. כך עולה מנתוני Flightradar24. בשלב זה לא ידוע מי היה על המטוס ומה הייתה מטרת הגעתו לישראל. במערכת הביטחון סירבו להתייחס להגעתו לישראל.