מטוס של צבא רוסיה מדגם TU-154, שמשמש לרוב להטסת בכירים, נחת אמש (שני) בנתב"ג והמריא מישראל לאבו דאבי היום בשעות הצהריים. כך עולה מנתוני Flightradar24. בשלב זה לא ידוע מי היה על המטוס ומה הייתה מטרת הגעתו לישראל. במערכת הביטחון סירבו להתייחס להגעתו לישראל.
המטוס שנחת בישראל, שמספרו הסידורי RA-85042, נכלל ברשימת הסנקציות שהטילה ארצות הברית על רוסיה במאי 2023. על פי הרשויות בארצות הברית, המטוס שימש את אנשי "כוח וגנר", מיליציה פרטית של שכירי חרב שפעלה עבור האינטרסים של רוסיה במקומות שונים ברחבי העולם. בסך הכול הוטלו אז סנקציות על 37 מטוסים רוסיים וזה שנחת בנתב"ג הוא אחד מהם. כעת הוא משמש את צבא רוסיה.
רוסיה העלתה לאחרונה את מעורבותה במגעים להסדר בין ארצות הברית לבין בת הברית שלה במזרח התיכון, איראן. ביום חמישי האחרון נפגש נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בקרמלין עם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי.
"התקיימו התייעצויות עם פוטין בנוגע לסוגיות אזוריות חשובות", אמר רזאי בסיום הפגישה שבה השתתף גם מפקד המודיעין הצבאי של רוסיה האדמירל איגור קוסטיוקוב.
לאחר השהייה בישראל, המריא כאמור המטוס לאבו דאבי, שם אמורות להתחדש מחר שיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה.