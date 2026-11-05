ברקע המפלה ההיסטורית של הרפובליקנים בבחירות האמצע בארצות הברית, וה"גל הכחול" ששטף את המדינה, ה"ניו יורק טיימס" מדווח הערב (חמישי) על היתכנות לפריצת דרך במגעים לסיום המלחמה והעימות בין ארה"ב לאיראן. לפי הדיווח, שהתבסס על חמישה גורמים רשמיים שמעורים במשא ומתן בין המדינות - בהם גורמים אמריקנים ואיראנים - "איראן בוחנת סדרה של הצעות שהוצגו על ידי מתווכים, שעשויות לעצב את עתיד תוכנית הגרעין האיראנית", במה שעשוי להביא לאותה פריצת דרך לכאורה.
לפי הדיווח בעיתון האמריקני, שציין בין השאר את התיווך הקטארי במגעים בין טהרן לוושינגטון, "נכונותה של איראן לשוב ולהשתלב בשיחות הגרעין, לאחר שבועות של סירוב לזוז מעמדתה בנושא, מעידה על כך שמחויבות ומאמצי התיאום האחרונים בהובלת קטאר למניעת חזרה למלחמה כוללת נחלו הצלחה מסוימת". הגורמים ששוחחו עם העיתון אמרו כי התנאים לסיום המלחמה שנבחנים כעת הם בגדר "הצעות מוחשיות", כלשונם.
בתוך כך, בתקשורת הרוסית דווח כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין נפגש עם מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מוחסן רזאי. "התקיימו התייעצויות עם פוטין בנוגע לסוגיות אזוריות חשובות", אמר רזאי בסיום הפגישה, כך לפי דיווחים. "המנהיג העליון (מוג'תבא חמינאי, שלא נראה בציבור מאז חיסול אביו בפתח המלחמה - לב"א) ביקש להעביר את המסר שלו לפוטין בהקדם האפשרי. נשיא רוסיה מסר ברכות חמות וכנות למנהיג העליון".
רזאי מחזיק באחד התפקידים החשובים והמשפיעים ביותר ברפובליקה האיסלאמית, והוא החליף בתפקיד את מוחמד באקר זו אל-קדר, שהחליף במרץ את עלי לריג'אני, מי שהיה במשך שנים אחד האנשים החזקים באיראן - וחוסל בתקיפה ישראלית במבצע "שאגת הארי". רזאי היה יועצו של המנהיג העליון של איראן מוג'תבא חמינאי, נחשב למקורב אליו, והוא היה גם מפקד משמרות המהפכה במשך 16 שנים.
לדברי רזאי, "קיימנו דיונים חשובים בנוגע לשלב שלאחר המלחמה ולהסדרי הביטחון באזור. הנשיא פוטין גינה את התקיפות שכוונו נגד מתקני הגרעין האיראניים, וראה במלחמה נגד איראן לא צודקת. הוא הצהיר כי יעשה כל שביכולתו כדי לסייע להביא לסיום המלחמה". עוד אמר רזאי כי בפגישה "נידונה האפשרות של הקמת צינורות גז מרוסיה לאיראן - מהלך שנועד לתת מענה למחסור בגז בתוך איראן, ולאפשר מכירת גז רוסי למדינות השכנות".
מקור איראני "יודע דבר" אמר לערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, כי "רזאי הבהיר שטהרן לא תפתח מחדש את מצר הורמוז עד למילוי התנאים שהציבה, וכי היא לא תנהל משא ומתן כלשהו בנוגע להחלטה זו".
מה יעשה טראמפ?
אתמול, אחרי התבוסה הצורבת בבחירות האמצע, פרסם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ציוץ ארוך ברשת X, שבו הסביר את ארבע הסיבות המרכזיות לתפיסתו למפלה הרפובליקנית - ובראשן המלחמה באיראן. שלוש האחרות היו יוקר המחיה, מדיניות "אמריקה תחילה" שלטענתו לא מיושמת, ומערכת היחסים בין ארה"ב לישראל. טראמפ עצמו התייחס לציוץ של סגנו, אמר כי הוא "צודק", אך הסתייג וטען כי "המלחמה הייתה שווה את זה".
לדברי טראמפ, "אני חושב שזה נכון במידה רבה (הדברים שאמר ואנס - לב"א), משום שהמלחמה גרמה לעלייה מסוימת במחירי הדלק בטווח הקצר. אבל באותה נשימה, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה מחדש, הייתי חייב לעשות את אותו הדבר - כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני".
עם זאת, גורמים ואנשי צוות בבית הלבן אמרו הלילה לסוכנות הידיעות רויטרס כי הפוסט שפרסם ואנס הצליח להפתיע רבים בוושינגטון. לפי הדיווח, בבית הלבן עודכנו על הפוסט טרם פרסומו, ואחד מהם ציין כי הוא מהווה סטייה מעמדתו של טראמפ, למרות שהנשיא עצמו הודה כי סגנו "צודק". לדברי גורמים אמריקניים ששוחחו עם סוכנות הידיעות, האפשרות של תקיפה באיראן "עדיין נבחנת" למרות המפלה בבחירות האמצע - ואולי בעקבותיה.
על פי שני גורמים שמעורים בנושא, ובהיעדר נתיב ברור לסיום המלחמה עם איראן, טראמפ קיבל בשבוע שעבר תדרוך מהאדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארה"ב, בנוגע לאפשרויות לחידוש הפעולות הצבאיות. הערכות המודיעין האמריקני בחודשים האחרונים, לפי גורם מודיעיני ושני בכירים אמריקנים אחרים, מצביעות על כך שחידוש התקיפות נגד איראן לא ישנה באופן מהותי את עמדת המשא ומתן של טהרן - ובוודאי לא יביא להפלת המשטר.
למרות זאת, גורמים שמכירים פרטי הדיונים מזהירים כי טראמפ עדיין עשוי לפעול. הם מציינים כי הוא היה מודע לסיכונים הפוליטיים לקראת הבחירות שנערכו שלשום, אך "פשוט לא היה לו אכפת". אחד הגורמים ציין בשיחה עם רויטרס כי דווקא עכשיו הסבירות למלחמה גבוהה, מכיוון שלטראמפ "אין מה להפסיד מבחינה פוליטית" כעת, כשבחירות האמצע מאחוריו. לדבריו, סביר שהוא יקשיח עמדות מול איראן - ויקדם את חידוש התקיפות נגדה.
גורם נוסף הסכים שהתרחיש הסביר ביותר עכשיו הוא חידוש הפעולות נגד איראן והעריך: "הוא (טראמפ) מתכנן להפציץ את איראן. אל תקשיבו למה שהוא אומר. הוא התאפק בגלל בחירות האמצע. ביקשנו ממנו להמתין עד לאחר הבחירות".
כך או כך, בישראל מתכוננים לכל האפשרויות, וצה"ל כבר נערך לחזור למלחמה מול הרפובליקה האיסלאמית. גורמים בישראל מזהירים מפני הניסיון לפענח את כוונותיו של הנשיא האמריקני, ובכיר ישראלי אמר כי "טראמפ יכול להתעלם מהם ולתקוף גם כדי להראות שהוא חזק ושלא אכפת לו מתוצאות הבחירות". גורם ישראלי המעורה בנושא הדגיש כי "אין דרך לחזות את התנהלות טראמפ".