בתום מאבק משפטי שנמשך יותר משנתיים בארצות הברית, ראש ארגון הפשע ערן חייא, אחד מיעדי המודיעין הבולטים של המשטרה, יוסגר לישראל. אתמול (רביעי) נחתם צו ההסגרה בעניינו, והוא צפוי לשוב ארצה לאחר תשע שנים ולהיחקר בחשד לניסיונות רצח. בין הראיות שאספה המשטרה נגדו נמצאת גם שיחת וידאו שהוקלטה במסגרת החקירה, ולפי החשד קושרת אותו לתוכנית לחיסול העבריין אלי מוסלי.

גלריה ערן חייא ( צילום: יריב כץ )

מסמכים מההליך שהתנהל בבית המשפט הפדרלי בניו יורק חושפים את הראיות שאספה המשטרה נגדו בפרשת ניסיון החיסול של אלי מוסלי, את המבצע הבינלאומי שהוביל למעצרו במלזיה ואת הביקורת החריפה שמתח בית המשפט האמריקני על התנהלות ה-FBI. בעקבות החתימה על הצו, רשויות האכיפה בישראל ובארצות הברית צפויות לתאם את העברתו של חייא לידי חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מחוז תל אביב. ההסגרה צפויה להתבצע בשבועות הקרובים - תחת אבטחה כבדה.

חייא, בנו של העבריין איתן חייא, שכונה "הסנדק הישראלי", עזב את ישראל לפני כתשע שנים, על רקע חקירת פרשת "אביב ערבי" שניהלה ימ"ר תל אביב. מאז שהה בכמה מדינות, בהן דרום אפריקה, טורקיה ומלזיה. לפי החשד, גם במהלך שהותו בחו"ל המשיך לנהל את פעילות אנשיו בישראל, על רקע סכסוך אלים וממושך עם משפחת מוסלי, שבעבר הייתה בעלת בריתו.

בקשת ההסגרה שהגישה ישראל מייחסת לחייא שתי עבירות של ניסיון רצח, לצד עבירות נשק, קשירת קשר לביצוע פשע ועבירות נוספות. במוקד הבקשה עומדת תוכנית לחיסולו של אלי מוסלי בינואר 2024, שלפי החשד חייא עמד מאחוריה, ושסוכלה על ידי המשטרה זמן קצר לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל.

התוכנית לחיסול מוסלי - והראיות נגד חייא

בקשת ההסגרה הישראלית, שהוגשה ביולי 2024, השתרעה על פני 245 עמודים וכללה תצהיר מפורט של עו"ד פנינה לוי מפרקליטות מחוז תל אביב. מהחלטת בית המשפט בארצות הברית עולה כי בין דצמבר 2023 לפברואר 2024 ניהלה המשטרה חקירה סמויה נגד חברי ארגונו של חייא.

תוכנית החיסול סוכלה רגע לפני שיצאה לפועל. אלי מוסלי ( צילום: יריב כץ )

לפי החשד, חייא יזם ומימן תוכנית לחיסולו של מוסלי באמצעות מטען שהכיל ארבעה קילוגרמים של חומר נפץ. מועד החיסול נדחה תחילה, וב-16 בינואר 2024 עצרה המשטרה את חברי החוליה, דקות לפני שהיו אמורים להוציא את התוכנית לפועל.

במסגרת החקירה אספה המשטרה ראיות שונות, ובהן עדויות של שני מעורבים בפרשה, האזנות סתר, ממצאים מטלפונים ניידים, תיעוד ממצלמות מעקב, כלי רכב שנתפסו וחוות דעת של מומחי חבלה. בין הראיות שהוצגו נכללו גם תכתובות שבהן הופיע מספר הטלפון הטורקי של חייא, וכן תיעוד של שיחת וידאו שקיים לכאורה עם אחד המעורבים בפרשה, בסמוך למלון שבו שהה מוסלי.

במהלך מאבקו נגד ההסגרה ניסה חייא לערער על מהימנות הראיות שהציגה ישראל. בין היתר, טען כי אחד העדים המרכזיים נגדו קיבל הבטחה לתשלום של יותר מ-105 אלף דולר ולהגבלת עונש המאסר שיוטל עליו לחמש שנים, בתמורה לשיתוף פעולה עם הרשויות.

ממלזיה לכלא בניו יורק: כך נעצר חייא

חייא טען גם לסתירות בין בקשת ההסגרה לבין תצהיר הפרקליטות בנוגע למקום הימצאו במועדים הרלוונטיים. לדבריו, אין ראיות עצמאיות הקושרות אותו לחלק מהשיחות וההודעות שיוחסו לו. אלא שהשופטת הפדרלית ג'ניפר וויליס קבעה כי מכלול הראיות שהציגה ישראל מספק בסיס לאישור ההסגרה. לצד זאת, הבהירה כי טענותיו של חייא עשויות לשמש אותו בהליך הפלילי שיתנהל נגדו בישראל, שכן מטרתו של הליך ההסגרה אינה להכריע באשמתו או במהימנות העדים נגדו.

מאחורי מעצרו של חייא עומד שיתוף פעולה ממושך בין רשויות האכיפה בישראל ובארצות הברית. באוקטובר 2023 עבר חייא מטורקיה למלזיה. לפי מסמכים שהציג במסגרת ההליך המשפטי, בחודש שלאחר מכן נעשה ניסיון להתנקש בחייו. בשלב מסוים העבירה משטרת ישראל ל-FBI מידע על מקום הימצאו. באפריל 2024 נעצר חייא במלזיה, זמן קצר לאחר שבאותה מדינה נעצר עבריין ישראלי שנחשד כי הגיע אליה במטרה להתנקש בחייו. ב-13 במאי 2024 העבירו הרשויות במלזיה את חייא לידי סוכני ה-FBI, שהטיסו אותו לארצות הברית שהוציאה נגדו צו מעצר בגין חשד לעבירות דרכונים ומידע כוזב שהעביר לרשויות על שני ילדיו הקטינים.

חייא ישוב לישראל תחת אבטחה כבדה ( צילום: יובל חן )

ארבעה ימים לאחר העברתו לארצות הברית, הוגשה לבית המשפט האמריקני בקשה להוצאת צו מעצר נגדו במסגרת הליך ההסגרה לישראל. אלא שהדרך שבה הועבר חייא ממלזיה לארצות הברית עמדה בהמשך במוקד המאבק המשפטי שניהל נגד הסגרתו.

במסגרת ההליך טען חייא כי התיק הפלילי שנפתח נגדו בארצות הברית שימש למעשה כתירוץ להבאתו למדינה, כדי לאפשר את הסגרתו בהמשך לישראל. לדבריו, הוא הובא לנמל התעופה בקואלה לומפור כשעיניו ואוזניו מכוסות, ומשם הועבר לידי סוכנים אמריקנים שהמתינו לו בחדר שירותים. חייא טען כי במהלך הטיסה לארצות הברית נשאל על אויביו בישראל ועל החשדות נגדו בארץ, ולא על עבירות הדרכונים שבגינן הוצא נגדו צו המעצר האמריקני.

תכתובת ה-FBI שנחשפה - והביקורת

אחד הממצאים החריגים שנחשפו במהלך ההליך היה תכתובת פנימית בין סוכני FBI, שבה הועלתה הצעה לציין על הבקשה הרשמית לגירושו של חייא ממלזיה תאריך מוקדם מזה שבו הוכנה בפועל. חייא טען בנוסף כי הרשויות האמריקניות הסתירו מהרשויות במלזיה את כוונתן להסגירו בהמשך לישראל.

השופטת הביעה ספק רב בכך שהרשויות האמריקניות היו נוקטות צעדים כה מרחיקי לכת בשל עבירות הדרכונים בלבד, ומתחה ביקורת חריפה על התנהלותן. עם זאת, היא קבעה כי גם אם טענותיו של חייא נכונות, אין בכך כדי לשלול את סמכות בית המשפט לאשר את הסגרתו לישראל.

ביוני 2025 הכריז בית המשפט הפדרלי בניו יורק כי חייא הוא בר-הסגרה לישראל. למרות ההחלטה, הוא המשיך לנהל מאבק משפטי נגד הסגרתו, ובין היתר העלה טענות בנוגע לחוקיות העברתו לארצות הברית ולתנאי הכליאה הצפויים לו בישראל.