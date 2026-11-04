בניצחון שלו במישיגן, הפך עבדול אל-סייד למוסלמי הראשון בסנאט . אבל גם מעבר לאותו מרוץ מרתק, שבו נבחר האנטי-ישראלי, בחירות האמצע - שבהן ספג נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מכה קשה כשהרפובליקנים איבדו את בית הנבחרים והן את הסנאט - היו מבחן ליחסים בין יהודי ארה"ב למפלגה הדמוקרטית, שנחשבו במשך עשרות שנים לברית פוליטית כמעט מובנת מאליה.

לפי סקר אחרון של מכון סיינה, רק 61% מהמצביעים היהודים בניו יורק רצו בניצחון הדמוקרטים בקונגרס בבחירות הנוכחיות, לעומת 76% ב-2018. התמיכה בשליטה רפובליקנית עלתה באותה תקופה מ-23% ל-30%. רבים אחרים תקועים באמצע: מתקשים למצוא מקום במפלגה שהייתה ביתם הפוליטי, ומנגד אינם מוכנים לסלוח לטראמפ על שלל סוגיות אחרות. עבורם, ההכרעה בקלפי היא לעתים בחירה בין שתי מפלגות שמאכזבות אותם מסיבות הפוכות.

לפחות 36 מועמדים חדשים המזוהים בדרגות שונות עם המחנה הפרוגרסיבי נבחרו לבית הנבחרים ולסנאט. מתוכם חמישה חברים בארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים (DSA) שנבחרו לראשונה לבית הנבחרים. עם זאת, המחנה הפרוגרסיבי אינו אחיד בעמדותיו כלפי ישראל, ולא כל הנבחרים החדשים תומכים בהפסקת התמיכה האמריקנית. אלו התוצאות במרוצים שישראל הייתה המוקד בהם:

ג'ורג'יה

הדילמה הזאת הגיעה לשיא בג'ורג'יה, שם התמודד בבחירות הנוכחיות הסנאטור הדמוקרטי היהודי ג'ון אוסוף מול חבר הקונגרס הרפובליקני מייק קולינס. אוסוף ניצח אותו ונבחר לכהונה שנייה, במדינה שבה ניצח טראמפ בבחירות לנשיאות ב-2024.

גלריה ג'ון אוסוף. "העסקת חצי מהרייך השלישי בלשכה שלך" ( צילום: AP Photo/Brynn Anderson, File )

אוסוף, שנחשב בעבר לאחד מבעלי הברית של ישראל במפלגה הדמוקרטית, עורר זעם בקרב חלק מהקהילה היהודית כשהצביע בעד חסימת עסקאות נשק מסוימות לישראל. קולינס, לעומתו, הציג את עצמו כתומך ישראל בלתי מסויג, אבל חתנו הפיץ תאוריות קונספירציה אנטישמיות, ועובדים לשעבר בלשכתו נקשרו לדימויים נאציים ולפעילי ימין קיצוני. אוסוף הטיח בו בעימות כי "העסקת חצי מהרייך השלישי בלשכה שלך". קולינס התנער מההתבטאויות האנטישמיות.

מיין

דילמה דומה העסיקה את יהודי מיין, שם הסנאטורית הרפובליקנית הוותיקה סוזן קולינס התמודדה מול הדמוקרט טרוי ג'קסון, שמאשים את ישראל ברצח עם ומתנגד להעברת סיוע צבאי אמריקני אליה. ג'קסון נאלץ להתנצל לאחר שטען כי יהודים במדינה מתקשים להשתמש במונח רצח עם רק בגלל טראומת השואה. קולינס, מתומכות ישראל הוותיקות בסנאט, נהנית מתמיכת איפא"ק, אבל יהודים דמוקרטים רבים מסתייגים ממנה בשל תמיכתה במדיניות טראמפ.

מישיגן

פרט לניצחון של אל-סייד בקרב על הסנאט במישיגן, הדמוקרט הסוציאליסט דונובן מקיני נבחר לבית הנבחרים מטעם דטרויט שבמישיגן, לאחר שגבר על יריבו הרפובליקני. מקיני, שזכה לתמיכת רשידה טליב, אילהאן עומאר וברני סנדרס, קורא להפסיק את משלוחי הנשק והסיוע הצבאי לישראל ומאשים אותה בביצוע רצח עם בעזה. בפריימריז הדיח את חבר הקונגרס המכהן שרי תאנדר, שהתנער מארגון הסוציאליסטים הדמוקרטים בעקבות מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

אל-סייד בנאום הניצחון: "אפשר לעבור מאינשאללה לאלחמודלילה"





ניו יורק

בפרברי ניו יורק התנהל קרב צמוד שבו דווקא שני המועמדים תומכים בישראל. בסופו, חבר הקונגרס הרפובליקני מייק לולר, קתולי שהפך לדמות מוכרת בקהילות החסידיות שמצפון לעיר, הודה בהפסדו לדמוקרטית קייט קונלי במחוז ה-17 של ניו יורק. לולר, שהשקיע מאמצים רבים בגיוס הקול החרדי, הודיע על ההפסד למרות תקלה במכונות ההצבעה במחוז ווסטצ'סטר שעיכבה את ספירתם של אלפי קולות.

טראמפ התגייס אתמול אישית למענו של לולר, ובפוסט שפרסם שיבח את יהודי מונסי על תמיכתם בו בבחירות לנשיאות וקרא להם להצביע ללולר, שלדבריו "לעולם לא יאכזב אתכם". אלא שקונלי עצמה מתנגדת להתניית הסיוע הצבאי לישראל, דוחה את ההאשמות שישראל ביצעה רצח עם בעזה ומבקרת את עמדותיו של ראש העיר ניו יורק זוהראן ממדאני . לולר טוען שמילים לחוד ומעשים לחוד, ושבקונגרס היא תיישר קו עם השמאל במפלגתה.

גם במרוץ למושלות בניו יורק הפך ממדאני לכלי ניגוח: הרפובליקני היהודי ברוס בלייקמן האשים את המושלת קאת'י הוקול בשיתוף פעולה עם ראש עיר אנטי-ישראלי, ואף רמז שיפעל להדחתו. אלא שדווקא מנהיגי קהילות חרדיות מרכזיות העניקו את תמיכתם להוקול. בסופו של דבר הוקול ניצחה את בלייקמן ונבחרה לכהונה נוספת. בלייקמן ניסה להפוך את שיתוף הפעולה שלה עם ממדאני לסוגיה מרכזית בקמפיין, אך דווקא מנהיגי קהילות חרדיות בולטות התייצבו לצדה.

ממדאני עצמו לא התמודד בבחירות הפעם, אבל בעלי בריתו נערכו להפוך את הניצחון בעיריית ניו יורק לכוח פוליטי בקונגרס. שלושה מועמדים שבהם תמך, בראד לנדר, דאריאליזה אבילה שבלייה וקלייר ולדז, נבחרו לבית הנבחרים.

בראד לנדר, דאריאליזה אבילה שבלייה וקלייר ולדז. ניצחונות מובטחים מראש ( צילום: AP Photo/Richard Drew, shutterstock, מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א' לחוק זכויות היוצרים )

שלושתם, שזכו לכינוי "מיני ממדאניז", קוראים להפסקת הסיוע הצבאי לישראל. שבלייה, פעילה לשעבר במאהל המחאה הפרו-פלסטיני באוניברסיטת קולומביה, נעצרה בספטמבר בהפגנה נגד ביקור נתניהו באו"ם, והצהירה כי לא תאפשר ל"פושע מלחמה" להסתובב בניו יורק ללא מחאה. לנדר, יהודי שמגדיר את עצמו ציוני אך מאשים את ישראל ברצח עם ובאפרטהייד, נעצר לפני כשבועיים בידי כוחות ישראליים במהלך מסיק זיתים עם פלסטינים בגדה המערבית. כך, גם בלי שממדאני עצמו יעבור לוושינגטון, הקו הפוליטי שלו יקבל שם שלושה קולות נוספים.

אבר קוואס, פעילה פלסטינית-אמריקנית אנטי-ציונית הנתמכת בידי ממדאני, נבחרה לסנאט של מדינת ניו יורק במחוז ה-12 שבקווינס. קוואס, בת לפליטים פלסטינים, הפכה לפלסטינית-אמריקנית הראשונה ולאישה המוסלמית הראשונה שנבחרה לבית המחוקקים של המדינה. קוואס הצהירה בעבר כי היא מגדירה את עצמה "אנטי-ציונית", האשימה את ישראל בביצוע "רצח עם" בעזה והביעה תמיכה בתנועת החרם BDS. היא הייתה ממובילות יוזמת "Not On Our Dime" יחד עם ממדאני, המבקשת לשלול הטבות מס מארגונים בניו יורק המסייעים במימון ההתנחלויות. קוואס ניצחה את יריבה הרפובליקני האן-קון טו.

פנסילבניה

מפילדלפיה הצטרף לקונגרס איש השמאל הסוציאליסטי כריס ראב, שדורש אמברגו נשק מלא על ישראל. ראב הסתבך לאחר שחשבון האינסטגרם שלו שיתף פוסט שטען כי הטבח ביהודים בחוף בונדיי באוסטרליה בוים בידי ציונים. הוא התנער מהפרסום וטען כי עובד לשעבר היה אחראי לו.

כריס ראב עם כוכבת המחנה הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית אלכסנדרה אוקסיו קורטז ( צילום: Rabb for Congress )

ניו ג'רזי

בניו ג'רזי הצטרף לגל הזה גם ד"ר אדם חמאווי, מנתח פלסטי ורופא צבאי לשעבר שטיפל בפצועים בעזה. חמאווי, שזכה לתמיכת ברני סנדרס ואלכסנדרייה אוקסיו-קורטז, מתנגד גם למימון מערכת כיפת ברזל ותומך באמברגו נשק מלא על ישראל. לחמאווי היו קשרים קרובים בשנות ה-90 עם השייח' עומר עבד א-רחמן, שנידון למאסר עולם בארה"ב על מעורבות בקשר לביצוע פיגועי טרור בניו יורק. חמאווי גם העיד מטעם ההגנה במשפטו. לאחרונה הוא דחה את הניסיון להציג את הקשר ביניהם כקרוב, גינה את מעשיו של השייח וייחס את העיסוק בעברו למתקפות אנטי-מוסלמיות. סיפור חייו כולל גם פרק יוצא דופן אחר: שירות כמנתח בצבא האמריקני בעיראק, שם סייע להציל את חייה של הסנאטורית טמי דאקוורת', שנפצעה בהתרסקות מסוק קרב.

אדם חמאווי מצטלם עם ילדים בעזה ב-2024. מתנגד למימון "כיפת ברזל" וקיים קשרים עם שייח שנידון למאסר עולם על טרור

קולורדו

גם בדנבר, בירת קולורדו, הובטח ניצחון של מועמדת אנטי-ישראלית. מלאט קירוס, סוציאליסטית צעירה שהדיחה בפריימריז במפתיע את חברת הקונגרס הוותיקה דיאנה דגט, קוראת להפסיק את כל משלוחי הנשק לישראל, לרבות נשק הגנתי, ותומכת בפתרון של מדינה אחת. היא ספגה ביקורת לאחר שסירבה להגדיר כאנטישמית את מתקפת בקבוקי התבערה על משתתפי צעדה למען החטופים בבולדר ב-2025, שבה נפצעו 13 בני אדם ואחת הפצועות מתה בהמשך מפצעיה. קירוס גברה בין היתר על שמעון בלאו, רופא יהודי אורתודוקסי שהתמודד כעצמאי בניסיון למנוע את בחירתה.

אחד מיריביה במרוץ הוא שמעון בלאו, רופא יהודי אורתודוקסי המתמודד כעצמאי, שלדבריו נכנס לפוליטיקה דווקא בגלל עמדותיה של קירוס. הוא אף הבטיח שאם ייבחר יצטרף לסיעה הדמוקרטית, אך סיכוייו במחוז הדמוקרטי המובהק נמוכים.

וושינגטון הבירה

ג'ניס לואיס ג'ורג' נבחרה לראשות העיר וושינגטון והפכה לראש העיר הסוציאליסטית הראשונה של בירת ארה"ב. לואיס ג'ורג', שהתחייבה להימנע מקשרים רשמיים עם ישראל ומאירועים המקדמים ציונות, צפויה להיכנס לעימות עם ממשל טראמפ גם בנוגע לסמכויות השלטון המקומי.

טקסס

בטקסס, מדינה שהרפובליקנים שולטים בה כבר שלושה עשורים, הנשיא וסגנו ג'יי די ואנס השקיעו מאמצים ניכרים בניסיון להציל את מועמד מפלגתם לסנאט, התובע הכללי קן פקסטון - אבל לא צלחו. הדמוקרט ג'יימס טלריקו ניצח את פקסטון, והעניק למפלגתו ניצחון היסטורי במדינה. טלריקו לומד לכמורה ונלחם במה שהוא מכנה "לאומנות נוצרית", אך גם מתח ביקורת על המלחמה הישראלית בעזה

תומך ישראל פקסטון ויריבו הדמוקרטי טלריקו שמתח עליה ביקורת. מרוץ צמוד בטקסס ( צילום: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP, AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

פקסטון, תומך ישראל בולט שזכה לתמיכת טראמפ והודח במרוץ שהפך לאחת ההפתעות הגדולות של הלילה, קידם מנגד את הצגת עשרת הדיברות בבתי הספר הציבוריים. טראמפ ובעלי בריתו ניסו להציג את טלריקו כקיצוני המנותק מטקסס, בעיקר בשל התבטאויותיו על מגדר ודת, ואילו הדמוקרטים הצביעו על שערוריות השחיתות שנקשרו בשמו של פקסטון.

פלורידה

בפלורידה, מדינה שבה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות בארה"ב, ניצחה הסנאטורית הרפובליקנית המכהנת אשלי מודי, מתומכות ישראל הבולטות בקונגרס, בבחירות לסנאט את אנג'י ניקסון הדמוקרטית. ניקסון, שמזוהה עם ארגון הסוציאליסטים הדמוקרטיים (DSA) וזכתה לתמיכת אלכסנדריה אוקסיו-קורטז וברני סנדרס, האשימה את ישראל ברצח עם בעזה, כינתה את נתניהו "פושע מלחמה" והצהירה כי היא מתנגדת להעברת כסף או נשק כלשהם לישראל. מודי, לשעבר התובעת הכללית של פלורידה, פעלה נגד תנועת החרם על ישראל ותמכה בהמשך הסיוע הצבאי לה. ניצחונה משאיר את המושב בידי הרפובליקנים.

במחוז אחר בפלורידה התחרו שני יהודים על התואר "תומך ישראל הנאמן יותר": חבר הקונגרס הדמוקרטי ג'ארד מוסקוביץ ויריבו הרפובליקני סקוט סינגר, לשעבר ראש עיריית בוקה רטון. בעימות בבית כנסת, שאליו הגיעו שניהם חבושים בכיפות, הם הסכימו שישראל לא ביצעה רצח עם ושאין להגביל את הסיוע הצבאי אליה, אך התווכחו על המלחמה האמריקנית באיראן ועל היחס לשמאל הדמוקרטי. "אנחנו מסכימים על 99% מהנושאים", התלונן מוסקוביץ, שדווקא זוכה לתמיכת איפא"ק. בסופו של דבר מוסקוביץ ניצח את יריבו הרפובליקני היהודי, והצליח לשמור על מושבו למרות שינוי גבולות מחוז הבחירה שנועד לסייע לרפובליקנים.

אוהיו

הסנאטור הדמוקרטי לשעבר שרוד בראון הצליח לחזור לסנאט לאחר שניצח את הרפובליקני ג'ון יוסטד, שמונה למושב שפינה סגן הנשיא ואנס. המרוץ הפגיש בין שני מועמדים תומכי ישראל שזכו לתמיכת ארגונים יהודיים יריבים: ג'יי סטריט תמך בבראון ואיפא"ק בהאסטד.

ג'ון יוסטד (מימין) ושרוד בראון. העובד פוטר בגלל תמונת של חיילי אס-אס בפרופיל ( צילום: AP Photo/Joshua A. Bickel, AP Photo/Sue Ogrocki, File )

שניהם תומכים בסיוע צבאי לישראל והתנגדו ליוזמות להגביל מכירת נשק אמריקני אליה, אבל הארגונים שמאחוריהם מייצגים גישות שונות: איפא"ק מזוהה עם תמיכה ביטחונית נרחבת בישראל, ואילו ג'יי סטריט מצדד בפתרון שתי המדינות ובביקורת על מדיניות הממשלה בירושלים.

לפי נתוני מימון הבחירות, יוסטד גייס יותר מחצי מיליון דולר באמצעות איפא"ק, ובראון זכה ליותר מ-800 אלף דולר מתומכי ג'יי סטריט. גם כאן התעוררה פרשה מביכה הנוגעת לאנטישמיות: יוסטד נאלץ לפטר עובד במטה הבחירות שלו לאחר שנחשף כי השתמש בעבר בתמונה של חיילי אס-אס כתמונת הפרופיל שלו בפייסבוק. העובד טען שהוא עוסק בשחזורים היסטוריים וגינה את האידיאולוגיה הנאצית.

רוד איילנד

בפרובידנס שברוד איילנד אישרו הבוחרים ברוב של יותר מ-76% את הצעה מספר 7, המבקשת להגביל השקעות עירוניות בחברות ובמדינות הקשורות להפרות חמורות של זכויות אדם. ההצעה אינה מזכירה את ישראל במפורש, אך קודמה בידי פעילים פרו-פלסטינים ומכוונת ישירות אליה ואל ״מדינות המואשמות ברצח עם, באפרטהייד ובכיבוש בלתי חוקי״. מדובר בהצעה מחייבת, אך יישומה עלול להיתקל במכשולים משפטיים, לאחר שיועץ משפטי של העירייה קבע כי ככל הנראה לא ניתן לאכוף אותה.

אילינוי

בשישה אזורים נוספים באילינוי אישרו הבוחרים במשאלים מקומיים קריאה לביטול החוק המגביל השקעת כספי פנסיה ציבוריים בחברות המחרימות את ישראל. ההצעות אושרו בפרברי שיקגו: שמפיין, קנינגהם, נורמל, פאוריה, קיקאפו ומדינה, נוסף לאוק פארק, שם זכתה היוזמה לתמיכת כ-65% מהמצביעים. כל המשאלים הללו מייעצים בלבד, וביטול החוק מחייב החלטה של המחוקקים במדינה.

שיקגו

גם בפרברי שיקגו ישראל מצאה את דרכה לפתקי ההצבעה. באוק פארק בעל הקהילה היהודית דומיננטית ובכמה יישובים נוספים במדינה התבקשו הבוחרים להכריע אם יש לבטל את החוק האוסר על קרנות פנסיה ציבוריות להשקיע בחברות המחרימות את ישראל. אילינוי הייתה המדינה הראשונה בארה"ב שחוקקה חוק נגד תנועת ה-BDS, וכעת פעילים פרו-פלסטינים מנסים לערער עליו מלמטה. הקהילות היהודיות התגייסו למאבק, לאחר שניסיון קודם לקדם החלטה דומה באוק פארק נבלם. ההצבעות הן הצהרתיות בלבד, כך שגם ניצחון של תומכי החרם לא ישנה את החוק, אך הוא יעניק להם הישג פוליטי שיוכלו להציג בפני המחוקקים במדינה.

קליפורניה

ההתרחבות של השמאל הסוציאליסטי מורגשת גם במרוצים לראשות הערים הגדולות. בלוס אנג'לס התנהל אחד הקרבות הצמודים של הלילה, בין ראש העיר המכהנת קארן באס לחברת המועצה ניתיה ראמאן, שהסקרים האחרונים הצביעו על תיקו ביניהן. ראמאן, שכבר כינתה את המתרחש בעזה רצח עם, כמעט איבדה ערב הבחירות את תמיכת הארגון הסוציאליסטי שלה משום שסירבה להתחייב באופן חד-משמעי לחרם על ישראל. רק אתמול החליטה הנהגת ה-DSA הארצית, ברוב דחוק שלא לבטל את תמיכתה בה.

ניתיה ראמאן, שרצה לראשות העיר לוס אנג'לס. כמעט איבדה את התמיכה כי לא התחייבה חד-משמעית לחרם על ישראל ( צילום: Patrick T. Fallon / AFP )

באס מובילה בכ-1.7% על יריבתה הסוציאליסטית ניתיה ראמאן, אך התוצאות הראשוניות דווקא מעודדות את ראמאן. הקולות שנספרו עד כה מגיעים בעיקר ממצביעים מבוגרים ושמרנים יותר, הנוטים לתמוך בבאס, ואילו הקולות המאוחרים ממצביעים צעירים צפויים להיטיב עם ראמאן.

פעילים פרו-פלסטיניים רודפים את סקוט ווינר בימי הפריימריז בסן פרנסיסקו ( צילום: X )