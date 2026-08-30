לואי בירותי, תושב קוסרה, הגיע אתמול (שבת) לביתו שבבנייה כדי להתקין דלתות וחלונות. לדבריו, מתנחלים הגיעו למקום, הקיפו אותו ואת חבריו ויידו אבנים לעבר הבית. הוא התקשר למשטרה וביקש סיוע, אך לטענתו, לאחר הגעת הכוחות דווקא הוא וששת האנשים שהיו איתו נעצרו, נאזקו והוכו.

העימותים בקוסרה, אתמול





גם היום, לאחר העימותים , המתיחות בכפר נמשכת ותושב נוסף, מרמר עודה, סיפר כי המתנחלים ממשיכים להסתובב באזור - בעוד הגישה של תושבי הכפר לבתים ולקרקעות מוגבלת.

לפי עדותו של בירותי, מאז ינואר הוא מתקשה להגיע לבית ולהשלים את עבודות הבנייה, בעקבות המתיחות באזור והנוכחות של מתנחלים. אתמול, כך סיפר ל-ynet, הופיעו במקום חמישה או שישה מתנחלים זמן קצר לאחר שהגיע, ובהמשך מספרם גדל והוא והאנשים שהיו איתו מצאו את עצמם בתוך הבית כשהמתנחלים מקיפים אותם.

לדבריו, כשהמתנחלים החלו ליידות אבנים לעבר הבית, הוא התקשר למשטרת ישראל וביקש סיוע, תוך שהוא מדווח על תקיפה ומבקש שהכוחות יגיעו למקום. הוא סיפר כי נאמר לו שהכוחות בדרך, אלא שלטענתו, גם לאחר הגעת כוחות הביטחון האירוע לא הסתיים.

בירותי טען כי במהלך האירוע הופעל גז בתוך הבית, והוא ושאר האנשים שהיו איתו נפגעו ונאלצו לצאת לגג. גם שם, אמר, המשיכו המתנחלים ליידות לעברם אבנים עד שהצבא עצר אותו ואת ששת הפלסטינים הנוספים שהיו בבית. לדבריו, הם נאזקו והוכנסו לרכב צבאי שבו הוחזקו במשך כשעתיים עד שלוש שעות. "העלו את כולנו, שבעה אנשים, לרכב אחד", סיפר.

גלריה "לא עשינו כלום, ועצרו אותנו". לואי בירותי ( צילום: Ammar Awad/Reuters )

לאחר מכן הם הועברו לכפר דומא, שם לטענתו הורדו מהרכב ונעזבו כשהם אזוקים ומכוסי עיניים. "אני בעל הבית", אמר בירותי, "לא עשינו למתנחלים שום דבר, ובמקום זה עצרו אותנו. זה היה יום קשה מאוד".

בירותי סיפר גם כי במהלך העיכוב אמר לו אחד הקצינים שאסור לו לחזור לביתו, ואיים כי יהרסו לו אותו: "הוא אמר לי, 'אל תגיע יותר לבית הזה. בפעם הבאה לא נבוא לעצור אותך, נבוא להרוס אותו'". לדבריו, הוא הסביר לקצין כי מדובר בבית שלו וכי באזור יש בתים נוספים, חלקם מאוכלסים, אך למרות זאת נאמר לו שלא להגיע למקום.

הוא אף טען כי הצבא הגדיר את האזור כשטח צבאי סגור, אך מתנחלים ממשיכים להסתובב בו באופן חופשי. "אני מסתכל על הבית שלי מהכפר ולא יכול להגיע אליו", אמר.

עודה מתאר מציאות דומה. לדבריו, המתיחות באזור נמשכת כבר כשמונה חודשים, מאז הקמת המאחז. "היום זה כמו כל יום", אמר, "גם אחרי שהצבא הגיע והכריז על המקום כשטח צבאי, זה רק עבור הערבים. מתנחלים מסתובבים שם באופן חופשי לחלוטין, נכנסים ויוצאים, ומבחינתם הכל מתנהל כרגיל. שום דבר לא השתנה".

הפורעים היהודים בכפר

לטענתו, הבתים באזור עדיין מכותרים. תחילה היו אלה המתנחלים שכיתרו אותם, וכעת הצבא נמצא במקום. "לצערי הרב, הבתים עדיין נצורים", אמר, "קשה להגיע אליהם, קשה לבקר אותם, ואפילו קשה להעביר להם אוכל ואספקה".

בירותי הוסיף כי גם בסביבת בתים אחרים באזור אפשר לראות את הפער בין ההתנהלות כלפי הפלסטינים לבין ההתנהלות כלפי המתנחלים. לדבריו, יש עמדה של הצבא סמוך לבתים שבהם מתנהלים העימותים, ו"המתנחלים יכולים לרדת ולעבור מול החיילים והכל כרגיל".

במקרה מסוים, טען, המתנחלים שהו ליד בתים מכותרים במשך כ-50 דקות ואף הגיעו עד לעמדה שבה נמצאו חיילים, ו"הצבא לא עשה להם שום דבר". לדבריו, גם היום הוא מקבל עדכונים מחבריו שנמצאים באזור, שלפיהם מתנחלים ממשיכים להסתובב ליד ביתו, בין היתר עם טרקטורונים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה לטענות של בירותי כי "במהלך הפעילות של כוחות צה"ל בכפר קוסרה אתמול, לאחר שהפורעים הישראלים ברחו מהמרחב, הכוחות אזקו מספר פלסטינים שנשארו במקום וזוהו כמיידיי אבנים במהלך החיכוך, גם לעבר הכוח. על פי הכוח בנקודה, אחד מזורקי האבנים הפלסטינים התנגד, מה שהוביל להפעלת כוח מידתי נגדו. לא מוכרות טענות על אלימות".

כבר אתמול התייחס בצבא לאירועים ואמרו כי "עם הגעת הכוחות, זוהו עשרות פורעים שהתבצרו בבית פלסטיני, בשעה שיש תושבים פלסטינים בבית. הכוחות פעלו תחילה להוצאת הפורעים מהבית ולהפרדה בין האוכלוסיות וזאת במטרה להגן על יושבי הבית".

לפי צה"ל, כוחות הביטחון החרימו רכבים של הפורעים היהודים שלפי החשד שימשו אותם להגעה לכפרים קוסרה וג'אלוד, ואלו "מועברים לצד ממצאים נוספים שנאספו בשטח על ידי הכוחות, לידי מחוז ש"י במשטרה", במסגרת חקירה שהחלה. בעקבות האירועים הוחלט להציב עד להודעה חדשה כוחות צה"ל וכמה צוותי מג"ב באופן קבוע באזור קוסרה וג'אלוד.

כוח צה"ל בקוסרה ( צילום: Jaafar Ashtiyeh/AFP )

לטענת המתנחלים, האירוע כולו החל כשישראלים ש"יצאו לסיור באזור" הותקפו באבנים ובאלות על ידי פלסטינים מקוסרה. לטענתם התקיפה הובילה לעימות שכלל יידוי אבנים משני הצדדים, כשהיהודים קראו ל"מתגברים" שהגיעו על הטנדרים שתועדו באזור. יצוין כי בהודעת צה"ל ומג"ב לא הזכירו כלל את הטענות שהאירוע החל בתקיפה של פלסטינים לעבר יהודים.

בקבוצה שנקראת "חדשות הגבעות" מתחו מתנחלים ביקורת חריפה על התקשורת ועל דובר צה"ל, וטענו כי האירוע הוצג באופן חד-צדדי וכי דובר צה"ל כינה את הפלסטינים "יושבי הבית", אף שלטענתם מדובר במבנה נטוש שמעולם לא התגוררו בו תושבים. הם טענו עוד כי מדובר בחלק ממה שהם מגדירים כ"קמפיין" שנועד להביא להעברת השליטה באזור לידי הרשות הפלסטינית.