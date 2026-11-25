מפלגת הליכוד הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים ערעור על תוצאות הבחירות ב-120 קלפיות ב-41 יישובים. לטענת הליכוד, ב-95 מהקלפיות הייתה המרצה אסורה לכאורה של מצביעים ואילו ב-53 חלה פגיעה בחשאיות הבחירות. המפלגה מבקשת מבית המשפט להורות על קיום הבחירות מחדש בכל הקלפיות - או לחילופין רק ב-95 הראשונות.

גלריה נתניהו ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

נשיאות ועדת הבחירות המרכזית אישרה את תוצאות הבחירות ב-4 בנובמבר. ולדימיר בליאק מיש עתיד, ערן מרינברג מכחול לבן ויו"ר ועדת הבחירות המרכזית נעם סולברג הצביעו בעד, בעוד שאילן בומבך מהליכוד וארז מלול מש"ס נמנעו. בהמשך התוצאות אושרו סופית במליאת ועדת הבחירות המרכזית הרחבה.

הליכוד, יש לציין, ניהל קמפיין לערעור על תוצאות הבחירות עוד לפני שבכלל הוכרזו - וביתר שאת לאחר מכן. אלא שמקמפיין "גניבת הבחירות" נותרו לפי שעה האשמות על 120 קלפיות בודדות, שאין בכוחן להשפיע מהותית על התוצאות.

ערעור הליכוד עוסק ב-95 קלפיות ב-41 יישובים ערביים שבהן תועדה לטענת המפלגה "המרצה אסורה" של מצביעים, הכוללת לדבריהם איסוף, רישום והעברת מידע מתוך הקלפי (באמצעות יישומונים, טלפונים או רישום ידני) על זהות או מספר המצביעים, בניגוד לפסיקות בג"ץ שאסרו זאת.

בליכוד טוענים לפגיעה בחשאיות ההצבעה ב-53 קלפיות ב-23 יישובים, בין היתר על-ידי חלוקת פתקי הצבעה מסדרנים בפתח הקלפי, כניסה בלתי מורשית של מלווים או בעלי תפקידים אל מאחורי הפרגוד וצילום פתקי הצבעה בטלפונים ניידים.

"מי שרוצה אחדות לא מנהל מסע דה-לגיטימציה בלתי פוסק נגד תוצאות הבחירות" ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

המפלגה מבקשת מבית המשפט במסגרת הערעור כי אם לא ישתכנע שההפרות של חשאיות ההצבעה ב-53 הקלפיות מצדיקות ביטול של קלפי שלמה - אז שלכל הפחות יבטל את התוצאות ב-95 קלפיות שבהן הופרו לטענת הליכוד באופן ישיר פסיקות בית המשפט העליון שאסרו העברת מידע מהקלפיות. לטענת הליכוד, הדבר העניק למפלגות הערביות יתרון בלתי הוגן ופגע בשוויון הסיכויים בין המפלגות.