היועץ המשפטי של הליכוד עו"ד אילן בומבך פנה היום (שני) ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית השופט נעם סולברג בבקשה לכנס את נשיאות הוועדה כדי לקבל מידע על החשדות להתערבות זרה בבחירות - עוד לפני האישור הרשמי של תוצאות הבחירות לכנסת ה-26 שצפוי ביום רביעי הקרוב. סולברג השיב לו במכתב כי "לבחירות יש תוצאות. אותן תוצאות אינן תלויות בהסכמת קבוצת הרוב בכנסת היוצאת או נציגיה" - ודחה את בקשת הליכוד.

גלריה קמפיין הדה לגיטימצילה של הליכוד נמשך. יו"ר ועדת הבחירות סולברג, ראש השב"כ זיני וראש הממשלה נתניהו ( צילום: רועי ידובסקי / ועדת הבחירות המרכזית, אלכס קולומויסקי, אוליבייה פיטוסי )

עו"ד בומבך נימק את הבקשה בכך ש"טרם יפורסמו התוצאות הרשמיות ויוגשו לנשיא המדינה, כפי שהן על חברי הנשיאות לדעת מה היקף החשדות, מה נמצא עד כה ומה נותר בלתי מבורר". במפלגה טענו כי "חומרת החשדות וחוסר הבהירות לא מאפשרים לאשר את פרסום התוצאות כאילו לא אירע דבר".

סולברג דחה כאמור את הבקשה וכתב לעו"ד בומבך: "קיבלתי את פנייתך שבסמך, ואני נאלץ להשיב פניך ריקם, שכן נושא הישיבה אינו בסמכות נשיאות ועדת הבחירות המרכזית או מליאתה. מסירת המידע המבוקש על ידך, אין לו כל רלבנטיות לתפקיד הנשיאות או המליאה בקשר לפרסום תוצאות הבחירות. מסירת מידע מעבר למידע שפורסם פומבית – צפויה לשבש את החקירה".

עוד כתב סולברג בדברי התגובה: " לבחירות יש תוצאות. אותן תוצאות אינן תלויות בהסכמת קבוצת הרוב בכנסת היוצאת, או נציגיה. אין הדבר אומר שלא נבחנים חשדות. נערכת חקירה נמרצת. כל רשויות האכיפה – שירות ביטחון כללי, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה – פועלות ללא לאות כדי להביאּה לידי מיצוי מוקדם ככל האפשר. יחד עם זאת, מסירת מידע מתוך החקירה, צפויה להביא לסיכולּה. בטוחני שזו לא כוונתכם, אך זו תהא התוצאה. וגם עם זאת, אין בידינו להסכין".

השופט סולברג בפנייה לציבור כשלצידו היועמ"שית וראש השב"כ





יו"ר ישר! גדי איזנקוט הגיב לבקשת הליכוד וכתב ברשת X: "הליכוד ונתניהו בקרב בלימה. הם ממשיכים בכל העוצמה במתקפת דה-לגיטימציה הרסנית ואלימה על תוצאות הבחירות וועדת הבחירות המרכזית. זוהי מתקפה ישירה על הדמוקרטיה הישראלית, שמחדדת את הסכנה הכבדה שבהמשך שליטת הליכוד ונתניהו ואחיזתם במוקדי הכוח והשלטון.

"המתקפה הנוכחית היא מפלטם של מי שמבינים את גודל ההפסד שהם נחלו. הם התרגלו לעשות כרצונם, ללא גבולות וללא מעצורים. הימים הללו נגמרו. מי שחושב שהוא יכול להלך על השינוי אימים - לא מעריך נכונה את הנחישות ואת המחויבות שלי ושל שותפיי לאזרחי ישראל".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, ממפלגת ביחד, כתב: "יש רק סיבה אחת שנתניהו ושלוחיו עושים הכל כדי לערער על תוצאות הבחירות: הם הפסידו. עכשיו הם עושים הכל, מפגינים, ממציאים תיאוריות קונספירציה, מערערים על תוצאות של בחירות דמוקרטיות שראש השב"כ שהם מינו והשופט סולברג שהם בחרו חתמו עליהם. מדובר בנסיון לבטל את הדמוקרטיה הישראלית ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. במדינה דמוקרטית המנצחים מקימים ממשלה והמפסידים הולכים לאופוזיציה. זה מה שיקרה".

הפנייה של סולברג לאזרחים - והתקדמות החקירה

אמש פרסם יו"ר ועדת הבחירות סולברג פנייה מצולמת לאזרחי ישראל שבה אמר בין היתר: "לאחרונה התגלו חשדות חמורים המצריכים בחינה, הנוגעים למימון מגורמי חוץ, שנועד להשפיע על מערכת הבחירות, ושעשוי להיות להם פן ביטחוני. בעקבות המידע שהוצג לפנַיי, הנחיתי את שירות הביטחון הכללי לחקור בחשדות על-פי דין. חשוב לי להבהיר. חשדות הם חשדות. לצורך ערעור על תוצאות הבחירות נדרשות ראיות מוצקות ".

פתקי הצבעה בבחירות לכנסת ה-26 ( צילום: REUTERS/Ronen Zvulun )

יו"ר ועדת הבחירות הדגיש: "עמדתנו היא שגם אם החשדות יאומתו, אין בכך כדי לגרוע מתקינות תהליך הבחירות ומתוצאות הבחירות בכללותן. בחינת החשדות תימשך במלוא הרצינות. יוקם צוות משותף בהובלת שב"כ, משטרת ישראל והפרקליטות לצורך הגעה לחקר האמת. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יעקוב מקרוב עד לסיום הבירור בנושא. בד בבד, הליך הבחירות יושלם כסדרו. שתי החובות הללו אינן סותרות, אלא שלובות אחת בשנייה. אני מבקש להבהיר גם זאת: אין בדברים כדי להטיל דופי בהצבעת החברה הערבית. אזרחים שיצאו להצביע מימשו את זכותם הדמוקרטית. השתתפות רחבה בבחירות היא דבר מבורך בחברה הערבית, ובכל ציבור בישראל".