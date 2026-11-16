לאחר הגשת כתב האישום נגד עבריין המין הסדרתי אדם יאסין (42) בגין אונס של צעירה בתל אביב, פורסם סרטון המראה כיצד עקב אחריה לפני האונס.
באישום, שהוגש לפני ארבעה ימים, תואר כי יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים ואנס אותה. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה ואז ביצע בה מעשה מגונה, לפני שהמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.
זו לא הייתה הפעם הראשונה שבה יאסין, תושב מזרח ירושלים, נחשד בעבירות מין. ב-2006, בין השאר, יאסין הורשע במסגרת הסדר טיעון בביצוע מעשה מגונה בילדה בת שש. על פי גזר הדין, יאסין פיתה את הילדה ואת אחיה בעת ששיחקו בחצר ביתם להתלוות אליו למכולת בהבטחה לקנות להם ממתקים, ואז שלח את האח לביתו, והוביל את הילדה למקום מסתור. שם, הוא השכיב אותה על הרצפה, נשכב מעליה, הכניס את ידו למכנסיה והתחכך בה עד שהגיע לפורקן מיני, כל זאת בעוד הילדה בוכה ומתנגדת.
יאסין טען כי המעשה בוצע תחת השפעת סמים ואלכוהול, ושירות המבחן התייחס בתסקירו לרקע האישי והמשפחתי הקשה בו גדל, הכולל חוסר השכלה ואב המרצה עונש מאסר ממושך. בית המשפט גזר עליו אז 24 חודשי מאסר בפועל.
בשנת 2012 הורשע בכך שבדצמבר 2011, חרף היותו תחת צו פיקוח לעברייני מין שאוסר עליו צריכת סמים, נטל כדור אקסטזי ונכנס בבוקר לחדרה של מטופלת ישנה בבית החולים שערי צדק בירושלים. הוא הכניס את ידו מתחת לשמיכתה במטרה לגעת בישבנה, ונמלט מיד כשהתעוררה. המעשה בוצע כאשר תלוי ועומד נגדו מאסר על תנאי של 9 חודשים בגין עבירות מין קודמות. אלא שמאז חזר לסורו, וכאמור גם ב-2022 הורשע בתקיפת קטינה.