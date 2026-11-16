באישום, שהוגש לפני ארבעה ימים, תואר כי יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים ואנס אותה. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה ואז ביצע בה מעשה מגונה, לפני שהמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.

באישום, שהוגש לפני ארבעה ימים, תואר כי יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים ואנס אותה. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה ואז ביצע בה מעשה מגונה, לפני שהמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.

באישום, שהוגש לפני ארבעה ימים, תואר כי יאסין עקב אחר המתלוננת בעודה צועדת ברחוב, נכנס לדירתה בכוונה לאנוס אותה, ובהיותו בדירה ביצע בה מעשים מגונים ואנס אותה. לאחר כשבועיים נכנס הנאשם בשנית לביתה בכוונה לאנוס אותה ואז ביצע בה מעשה מגונה, לפני שהמתלוננת הבריחה אותו מדירתה.