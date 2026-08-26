בגבול בין נפאל ל טיבט ממשיכים הלילה (יום ד') כוחות ההצלה במאמצים לאתר ניצולים, שעות אחרי השיטפון האדיר והפתאומי שפקד את האזור, קבר תחתיו כפרים ועיירות וסחף המוני אנשים אל מותם. הלילה טיפס מספר ההרוגים הרשמי ל-160, מהם 157 בנפאל ו-3 בסין, שבשטחה נמצאת טיבט, אבל לכול ברור כי המספר הזה עוד יגדל משמעותית. נפאל מדווחת על 403 נעדרים, מהם 341 אזרחים זרים, וסין עדכנה על 265 נעדרים. בין האזרחים הזרים יש גם נעדר ישראלי אחד.

התיעוד המטורף מטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





גלריה המים פוגעים בעוצמה אדירה במעבר הגבול בין נפאל לטיבט בג'ירונג

אנשים מנסים לברוח ולתפוס מחסה אחרי שהבחינו בשיטפון הדוהר לכיוונם

רגע הפגיעה במעבר: הכבישים כוסו, אוטובוסים הוטחו והפכו לגרוטאות מרוסקות

האסון בגבול נפאל-טיבט אירע בסביבות השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי, כשמסה אדירה של בוץ, סלעים וקרח קרסה לתוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין השתיים. הקריסה גרמה לנהר לעלות על גדותיו ושלחה זרם מים שגרם לשיטפונות הרסניים בצד הנפאלי והטיבטי של הגבול. בתמונות ובסרטונים שהגיעו מהאזור נראה נחשול מים מפלצתי דוהר במורדות, עוקר גשרים ממקומם וממוטט בתים על יושביהם. בסרטון אחד שהפך ויראלי במיוחד, ושצולם במצלמת אבטחה בצד הטיבטי של מעבר הגבול בין סין לנפאל במחוז ג'ירונג, נראים אנשים מבחינים בזרם המים האדיר המתקדם לכיוונם במהירות ומנסים לברוח, אבל אז הוא פורץ בעוצמה אדירה, חודר בין בניינים, חניונים וכבישי גישה – וקובר וסוחף את כל הנקרה בדרכו, כולל אוטובוסים וכלי רכב המתהפכים, נמעכים והופכים לגרוטאות מרוסקות.

הקרחון גרר איתו סלעים ומשקעים. רגע הפגיעה של זרם המים בכפר במורד ההר ( צילום: -UGC / NEPAL POLICE / AFP )

גשר קורס ומתבקע לשניים מעוצמת הזרם. עוד 18 גשרים לפחות התמוטטו ונסחפו

ילד מביט בהרס שהותירו המים ( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

הערב עדכנו כאמור הרשויות בנפאל את מספר ההרוגים בשטחן ל-157 ואת זה של הנעדרים 403. לפי לשכת התיירות הנפאלית 341 מהנעדרים הם אזרחים זרים, ובהם 133 מהודו, 47 מארה"ב, 34 מאוסטרליה, 33 מבריטניה ו-24 מקנדה. נעדרים נוספים הם אזרחי דרום קוריאה, דרום אפריקה, אירלנד, הולנד, פורטוגל, איטליה ומלזיה. שיעורם הגבוה של התיירים בין הנעדרים נובע מהעובדה שהשיטפון פגע גם בסיאברובסי, נקודת המוצא לטרק הלאנגטנג המפורסם, ובאזורים נוספים שבהם עוברים תיירים מהודו ומהפזורה ההודית כדי לעלות לרגל להר קאילאש בטיבט, שהוא אתר קדוש להינדים.

לפי משרד החוץ בירושלים, בין הנעדרים יש כאמור גם ישראלי אחד. מדובר בגבר בשנות ה-60 לחייו שנכנס הבוקר מטיבט לנפאל עם קבוצה מאורגנת, ומאז נותק הקשר איתו. שליח חב"ד בנפאל חזקי ליפשיץ ציין כי בנפאל יש כעת מעט מאוד ישראלים, וכי אף שיש כמה ישראלים שיצאו בימים האחרונים לטרקים וטרם נוצר איתם קשר, הם מטיילים באזורים שלא הוצפו, ולפיכך אין סיבה לדאגה בעניינם.

סוגאם הציל את אמא, אחותו לא עונה: "לא היה להם סיכוי"

מנפאל החלו להגיע הערב עדויות של ניצולים על רגעי הדרמה, שבהם חלקם עמדו חסרי אונים מול יקיריהם הנסחפים בזרם. קשאב פראסאד באראל, ניצול בן 68 שפונה לבית חולים מקומי, סיפר: "זה היה זרם בוץ אדיר שנע ישר לעברנו. ככל שהוא התקרב, הוא הלך והתרומם גבוה יותר ויותר. כשראיתי אותו נכנס לבית שלנו ניסיתי לתפוס את היד של אשתי ולקחת אותה לגג, אבל היא נסחפה בבוץ. ארבע או חמש שעות מאוחר יותר הגיע מסוק לחלץ אותי. אשתי עדיין נמצאת אי שם מתחת לבוץ. היא איננה".

הגשר קורס, הילדים צורחים, המים פורצים לכפר: התיעודים המחרידים מהשיטפון בנפאל





( צילום: רויטרס )

אישה שחולצה על-ידי הכוחות הנפאליים ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

ניצול מחוסה בבוץ מפונה מזירת הצפה על-ידי צבא נפאל

( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

הפועל הנפאלי ביבק קומאל סיפר כי בדיוק שקד על חפירת בור לשירותים מחוץ לבית שנבנה לאחרונה, כשזרם המים, הבוץ והסלעים סחף אותו ואת כל מה שהיה סביבו. קומאל בן ה-24 עבד בעיירה בידור שבמורד הנהר, כששמע קול רחש חזק. ארבעת חבריו לעבודה, שעמדו מעל הבור שעומקו היה מטר וחצי, צעקו לעברו לצאת ולברוח, אבל עד שהוא הצליח להיחלץ הם כבר נמלטו מהמקום: "התחלתי לרוץ, ואז חומת מים התנפצה בקול גדול כאילו זאת הייתה רעידת אדמה", סיפר הערב ממיטתו במרכז הטראומה הלאומי בקטמנדו, כשאחיו דינש יושב לצדו. לדבריו הזרם האדיר סחף אותו במורד הנהר בתוך בוץ ופסולת, אבל בשלב מסוים הוא נתקע על עץ מנגו: "אלמלא עץ המנגו, הייתי נסחף אל מותי". הוא סיפר כי בעודו נאחז בעץ ראה את הבית שבו עבד קודם לכן נעלם כלא היה. בהמשך הגיעו אליו שוטרים וחילצו אותו למקום מבטחים. כעת הוא סובל מפציעות ברגלו.

השיטפון היכה במורדות ההימלאיה במהלך יום הלימודים. בסרטון ויראלי אחד שהופץ בשעות שאחרי האסון נראו ילדים צופים במים הדוהרים מבעד לחלונות אוטובוס וצורחים בבעתה. ילדה ששרד בדרך נס את האסון הייתה ריהאנה לאמיצ'אנה בת ה-11: "הייתי בבית הספר, וסגרו אותו בגלל מה שקרה וביקשו מאתנו ללכת הביתה. כשחציתי את הנהר, פתאום השיטפון פרץ בעוצמה". כעת היא סובלת מפציעות בחזה וברגל: "אני שמחה שאני בטוחה, אבל אין לי מושג מה קרה לחברים שלי".

האסון בנפאל: המים דוהרים במורדות וקוברים בתים





( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

פינוי פצוע לבית החולים. "אבל מה קרה לחברים שלי?" ( צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

כוחות הביטחון הנפאליים מפנים ניצול. "יש סיכוי של 10%, אנחנו מקווים" ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

אישה בשם קלפנה מאלה סיפרה לרשת BBC הבריטית על רגעי האסון הפרטי שלה: "בני משפחתי נסחפו בשיטפון מול העיניים שלי". לדבריה אביה, אמה, אחותה וילדיה נקרו כולם בדרכו של הזרם, ומוגדרים כעת נעדרים: "הם לא יכלו לברוח מהשיטפון, לא היה שום סיכוי. השיטפון הזה לקח הכול, אבל הבן שלי ואני טיפסנו על גג של בית ושרדנו, אני לא יודעת להסביר איך". בנה, סוגאם מאלה, סיפר לתאגיד השידור הבריטי כי הציל את אמו כשמשך בידה: "לפני זה נתתי את הטלפון שלי לאחותי כדי שתוכל ליצור קשר לעזרה, אבל עכשיו אי אפשר להשיג אותה, הנייד כבוי. היא כנראה נסחפה".

סונאם דורג'י, מדריך טרקים לתיירים בינלאומיים המתגורר בכפר רסוואה שבמוקד האסון, סיפר ל-BBC כי הכפר נפגע שעה אחרי שעזב אותו בנסיעה לבירה קטמנדו, לצורך ביקור שתכנן מראש. עם זאת אחותו, בעלה וכמה מבני משפחתם נעדרים. סונאם העיד כי עוצמת השיטפון הייתה כה גדולה, עד ששמע את קול הזרם האדיר בעודו מתרחק ברכב מהכפר: "זה נשמע כמו רעידת אדמה. הבית שלי קרס, ראיתי תמונה". הוא סיפר כי לפי עדויות מהכפר ניצולים רבים נותרו ללא קורת גג והם זקוקים לחילוץ ולפינוי דחופים, כמו גם למזון ולסיוע רפואי". כעת הוא מתפלל שאחותו תימצא בחיים: "יש סיכוי של 10%, אנחנו מקווים".

הקרחון התרסק 4,000 מטר, וגרף סלעים ומשקעים

גורמים רשמיים בנפאל העלו במהלך היום את האפשרות שרעידת אדמה באזור היא שגרמה למפולת הסלעים והקרח שהובילה לשיטפונות, זאת בעקבות הודעתו של המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ (GFZ) כי זיהה רעידת אדמה בעוצמה 4.4 באזור כ-7 דקות לפני הרגע שבו תועד זרם המים פוגע במחוז ג'ירונג שבטיבט. עם זאת הערב עדכן המכון הגאולוגי של ארה"ב כי הרעד שזוהה תחילה כרעידת אדמה היה למעשה אנרגיה סיסמית שנוצרה על-ידי מפולת מעל לפני הקרקע, ולא להפך, וכי עוצמתה הרעד שגרמה המפולת הייתה שוות ערך לרעידת אדמה בדרגה 5.2.

השיטפון האדיר בנפאל: המים קברו כפרים ועיירות ( צילום: רויטרס )





גם הטרקטור הפך לכלי פינוי מול הררי הבוץ ( צילום: Prakash MATHEMA / AFP )

בית שנקבר תחת הבוץ שהביאה איתה המפולת ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

מומחים שבחנו צילומי לוויין של חברת Planet Labs אמרו הערב כי שיטפון הבזק הקטלני נגרם כנראה כשחלקו התחתון של קרחון התנתק והתרסק על קרקעית העמק, כ-4,000 מטרים מתחתיו, תוך שהוא גורף וסוחף איתו כמות גדולה של סלעים ומשקעים. עם זאת עדיין לא ברור מה גרם לקריסת הקרחון.

חוקר כדור הארץ דן שוגר, פרופסור חבר באוניברסיטת קלגרי שהתבונן בתמונות של Planet Labs, אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי מהצילומים נראה שכמות גדולה של שלג נמסה ב-24 השעות שקדמו לאסון: "חלק מהקרחונים בעמק היו מכוסים אתמול בשלג, והיום הם ברובם קרח חשוף. במילים אחרות – ואציין שעדיין לא ראיתי נתונים מתחנות מזג אוויר – כנראה היה חם". עם זאת הוא הוסיף כי גם עבודות בנייה שנערכו באזור היו יכולות לתרום למה שהתרחש, והדבר יצטרך להיבדק. באזור קיימים כמה פרויקטים הידרואלקטריים גדולים.

אזור השיטפון והנהר שעלה על גדותיו: למעלה - ב-23 באוגוסט, לפני האסון; למטה - ב-26 באוגוסט, שעות אחרי ההצפה ( צילום: 2026 PLANET LABS PBC / AFP )

אזור ההימלאיה, המשתרע על פני נפאל וכמה מדינות סמוכות, ובהן הודו, פגיע במיוחד לגשמים עזים, לשיטפונות ולמפולות משום שהוא מתחמם בקצב מהיר יותר משאר העולם כתוצאה משינויי האקלים מעשי ידי אדם. מחקרים מראים כי אירועי מזג אוויר קיצוניים, כולל גלי חום וגשמים, וכן המסת קרחונים, הפכו תכופים יותר באזור. חוקרים בקטמנדו מצאו מוקדם יותר השנה כי קרחונים ברחבי אזור הינדו-כוש הימלאיה נמסים בקצב מואץ, וכי קצב אובדן הקרח הוכפל מאז שנת 2000, בעיקר בשל עליית הטמפרטורות בעולם ושינויי האקלים.