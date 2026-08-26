ב נפאל וב טיבט נמשכים הערב (יום ד') הניסיונות למצוא ניצולים אחרי ש מפולת אדירה של מים, קרח ובוץ קברה כפרים ועיירות בגבול ביניהן. בנפאל טיפס הערב מספר ההרוגים הרשמי ל-95, אבל הוא צפוי עוד לעלות דרמטית, ובמדינה האסייתית מדווחים על מאות נעדרים, בהם לפחות 291 תיירים זרים שהגיעו לטייל באזור. אזרח ישראלי אחד מוגדר שם מנותק קשר. סין השכנה, שבה שוכן חבל טיבט, דיווחה על 3 הרוגים ודאיים ועוד 265 נעדרים במחוז ג'ירונג הגובל בנפאל, וההערכה היא שגם שם האסון כבד.

התיעוד המטורף מטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )





גלריה התיעוד ממעבר הגבול ג'ירונג: זרם המים פוגע במעבר, עוקף אותו, ובתוך שניות קובר אנשים, אוטובוסים ומכוניות. הבריחה נראית חסרת סיכוי

אנשים נראים בורחים אחרי שזיהו את המים מתקרבים, אך אלה מגיעים אליהם בתוך שניות בודדות

התמונות והסרטונים המגיעים בשעות האחרונות מאזור האסון משאירים מעט מאוד מקום לתקווה בכל קשור לגורלו של מי שאכן נקלע לשיטפון: בסרטון אחד, שצולם במצלמת אבטחה במעבר הגבול בין נפאל לטיבט במחוז ג'ירונג, נראים אנשים מבחינים בזרם המים האדיר המתקדם לכיוונם במהרה ומנסים לברוח, אבל אז הוא פורץ בעוצמה מפלצתית, חודר בין בניינים, חניונים וכבישי גישה – וקובר וסוחף את כל הנקרה בדרכו, כולל אוטובוסים וכלי רכב המתהפכים, נמעכים והופכים לגרוטאות מרוסקות.

האסון בגבול נפאל-טיבט אירע כנראה בסביבות השעה 9:00 בבוקר לפי השעון המקומי, כשמסה אדירה של בוץ, סלעים וקרח קרסה לתוך נהר להנדה קולה, יובל של נהר הבהוטקושי בגבול ההימלאיה שבין השתיים. הקריסה גרמה לנהר לעלות על גדותיו ושלחה זרם מים שגרם לשיטפונות הרסניים בצד הנפאלי והטיבטי של הגבול. שר החוץ הנפאלי אמר כי ייתכן שרעידת אדמה באזור גרמה למפולת הסלעים והקרח שהובילה לשיטפונות, אך הדבר עדיין אינו ודאי. המרכז הגרמני לחקר מדעי כדור הארץ (GFZ) מסר כי זיהה רעידת אדמה בעוצמה 4.4 באזור כ-7 דקות לפני הרגע שבו תועד זרם המים פוגע במחוז ג'ירונג שבטיבט, דיווח המחזק את הכיוון הזה.

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מיום דוהרים במורד הנהר לפני הפגיעה במקומות הנמוכים. מסוקים מתקשים לנחות כדי להגיש סיוע ( צילום: -UGC / NEPAL POLICE / AFP )

( צילום: -UGC / NEPAL POLICE / AFP )

אישה מבוגרת שחולצה על-ידי הכוחות הנפאליים, היום ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

בית שנקבר תחת הבוץ שנסחף בשיטפון ( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

לפי הנתונים שמסרו הרשויות בנפאל, לפחות 384 מטיילים שהיו באזור האסון מוגדרים נעדרים, בהם 105 הודים, 93 נפאלים, שלושה אמריקנים ו-12 אזרחים בריטים. האזרחים הבריטים היו ככל הנראה בעיצומו של טרק במקום, והצעיר שבהם הוא נער בן 13. מלבדם היו בטיול הזה גם ארבעה אזרחי דרום אפריקה ושני אזרחי אירלנד. דרום קוריאה דיווחה על 8 אזרחים שלה המוגדרים מנותקי קשר, ונעדרים יש גם מהולנד, אוסטרליה ומלזיה. משרד החוץ בירושלים עדכן כאמור על מנותק קשר ישראלי אחד. יצוין כי לפי דיווח אחר, של לשכת התיירות הנפאלית, מדובר ב-403 מטיילים ומהם 341 אזרחים זרים.

שיעורם הגבוה של התיירים בין הנעדרים נובע מהעובדה שהשיטפון פגע גם בסיאברובסי, נקודת המוצא לטרק הלאנגטנג המפורסם, ובאזורים נוספים שבהם עוברים תיירים מהודו ומהפזורה ההודית כדי לעלות לרגל להר קאילאש בטיבט, שהוא אתר קדוש להינדים.

הרמז בהצהרה של נשיא סין: גם כאן האסון גדול

מומחים הזהירו הערב כי מכיוון שהסלעים והקרח שהתרסקו לנהר עדיין תקועים במעלה הזרם בגבול שבין נפאל לסין יש חשש משיטפון נוסף שיתרחש בהמשך. תושבי כמה מחוזות בנפאל נקראו להתרחק מגדות הנהרות בהוטקושי, טרישולי ונראיאני, ולעלות למקומות גבוהים יותר. התרעות שיטפון פורסמו גם למדינות ביהאר ואוטר פראדש שבהודו, הגובלות בנפאל, משום שנהרות אחדים זורמים מהרי ההימלאיה אל המישורים שלהן.

השיטפון האדיר בנפאל: המים קברו כפרים ועיירות ( צילום: רויטרס )





השיטפון שובר לשניים גשר בנפאל, הבוקר

אישה מחולצת באמצעות טרקטור, היום בנפאל ( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

כוחות הביטחון הנפאליים מפנים ניצול מאזור השיטפונות, היום ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

התנאים שבהם פועלים צוותי החילוץ קשים למדי, ומסוקי חילוץ לא הצליחו בשעות האחרונות לנחות באזורים שנפגעו בנפאל. טולה בהדור בי.קיי, איש צוות רפואי הפועל באזור, סיפר לסוכנות הידיעות רויטרס: "יש הרס בכל מקום שאנחנו מסתכלים עליו. היישובים הסמוכים לנהר נסחפו לחלוטין. חמישה מקרובי המשפחה שלי עצמי נעדרים".

סוכנות הידיעות הסינית הממלכתית שינחואה אישרה כי מפולת הבוץ פגעה במעבר היבשתי ג'ירונג שבין נפאל לטיבט, תוך שהיא מנתקת כבישים, קווי תקשורת ורשתות חשמל באזור שיגאצה הסמוך לגבול, ותאגיד השידור הממלכתי של סין CCTV דיווח כי הרשויות שלחו לפחות 574 אנשי חילוץ למעבר. אחד מהם אמר ל-CCTV כי יידרשו לצוות לפחות ארבע שעות להגיע לאתר בשל סחף בעומק של כ-1.5 מטרים שחסם את הנתיבים המובילים לאזור שנפגע. גבול ג'ירונג, שממנו הגיע כאמור התיעוד המחריד של השיטפון היום, הוא נקודת המעבר העיקרית של תיירים וסחורות בין נפאל לסין. כ-4,000 איש חיים באזור.

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נפאלים צופים על השיטפון שהרס בתים ורחובות ביישוב שלהם, ליד הגבול עם טיבט ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

פצוע מובא לבית החולים באזור הגבול ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

נשיא סין שי ג'ינפינג פרסם הערב הודעה שבה קרא לכוחות החילוץ לעשות כל שביכולתם כדי לאתר את הנעדרים. סין אינה נוהגת למהר לחשוף את ממדיהם של אסונות הפוקדים אותה, במיוחד באזור הרגיש של טיבט שהריבונות עליו הייתה במחלוקת במשך עשרות שנים, אבל כשהנשיא מנפק בפומבי הנחיות באופן אישי, בדרך כלל זהו רמז לכך שמדובר באירוע חמור ביותר. בהמשך הודיעה כאמור בייג'ינג על 3 הרוגים ו-265 בצד הטיבטי של הגבול.

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סומאן צ'אליסה, מורה בן 34 שגר בנוואקוט, המחוז שספג את הפגיעה הקשה ביותר בנפאל, סיפר: "ראיתי את המים סוחפים שמונה או תשע משאיות, ובנוסף גם בתים ואנשים. זה היה שובר לב לחלוטין. ראיתי משאיות נסחפות בזרם. חזיתי בהרס בהיקף כזה, מעולם לא ראיתי דבר כזה". עבור נפאל מדובר באסון הכבד ביותר שפקד את המדינה מאז רעידת האדמה של 2015 , שבה נהרגו כ-9,000 בני אדם.

אחד הכפרים שנקבר תחת המים בנפאל ( צילום: REUTERS/Stringer )





( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: AP Photo/Niranjan Shrestha )

( צילום: Prakash MATHEMA / AFP )

טייס מסוק שראה הבוקר את שיטפון הפתע מהשמיים סיפר כי הבחין בגלים בגובה של חמישה עד שישה מטרים: "כחמש דקות לפני הנחיתה ראינו אבק מתרומם מהנהר", סיפר הטייס, אמאן בודת'וקי, לרשת CNN. "ברגע הראשון זה נראה שמדובר במפולת, אפילו תהינו אם זה הצבא משתמש בחומרי נפץ לצורך סלילת כבישים". שניות אחר כך הוא כבר ראה זרם אדיר של מים עכורים סוחף איתו הריסות ושברים.