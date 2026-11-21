יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן הגיב היום (שבת) ל דבריו של יו"ר ישר גדי איזנקוט שכתב כי "אם לא יבשילו הניסיונות לממשלה רחבה - אקים ממשלת חירום". בהקשר זה כתב ליברמן בפוסט ברשת X כי הדרך היחידה להקים ממשלה היא לפרק את גוש נתניהו.

גדי איזנקוט ואביגור ליברמן ( צילום: יריב כץ, עוז מועלם )

לדברי ליברמן: "כבר היינו בסרט הזה. ממשלת השינוי החזיקה מעמד קצת יותר משנה, ובסיומה קיבלנו את גוש נתניהו עם 64 מנדטים ואת ביבי כראש ממשלה לארבע שנים נוספות. מי שבאמת רוצה לשים סוף לעידן נתניהו חייב להבין שהדרך לעשות זאת עוברת אך ורק דרך פירוק הגוש שלו. את נתניהו אפשר להחליף רק מימין, ולא משמאל".

ליברמן המשיך וכתב: "לכן, הדרך היחידה לפרק את גוש נתניהו היא להקים קואליציה עם ש"ס ויהדות התורה". יו"ר ישראל ביתנו התייחס לכך שלאורך מערכת הבחירות נקט קו אנטי חרדי מובהק וכתב: "כן, יהיה לכך מחיר פוליטי ואידיאולוגי. אני הראשון שמשלם ושישלם את המחיר הזה. אבל אני מוכן לשלם אותו כדי להשיג את המטרה החשובה באמת: להחליף את נתניהו ולהקים ממשלה יציבה שתכהן ארבע שנים".

אתמול, לפני כניסת השבת פרסם איזנקוט פוסט משלו, שבו כתב בין היתר: "בכוונתי להמשיך ולנסות להביא לפריצת דרך בכל אחד מהצירים שבפנינו להקמת קואליציה, רחבה ככל הניתן. אך כל הצדדים צריכים להבין כי אין בכוונתי למרוח זמן. הם צריכים להבין שבעיתוי הנכון אביא ממשלה חדשה וטובה בראשותי לאישור הכנסת", כתב.