ממלא-מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית , עו"ד דין ליבנה , סתר אתמול (שני) בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו , שלפיהם יש איומים קונקרטיים שלפיהם אויבי ישראל מתכננים לתקוף אותה לפני הבחירות. "אני לא אחשוף מודיעין. לא עודכנו באזהרות קונקרטיות. התפקיד שלנו להיות ערוכים - והבחירות יתקיימו, אלא אם הכנסת ברוב של 80 תחליט לדחות אותן", הוא קבע.

הריאיון עם דין ליבנה בוועידת "האנשים של המדינה" של ynet ו"ידיעות אחרונות" ( צילום: ירון ברנר, טל אזולאי, אורי דוידוביץ )





"רק אם יש נסיבות שמונעות בחירות בעיתן, חלילה תהיה מתקפת טילים על ישראל שתמנע בחירות באמת, תתכנס הכנסת, ואנחנו ניתן לה תאריך מתי אנחנו יכולים לעשות בחירות שוב. זה יהיה בזמן מאוד, מאוד קצר אחרי. אבל האויבים שלנו לא יחליטו מתי ישראל הולכת לבחירות".

אתה לא מזהה משהו שיכול לפגוע בהקשר הזה? "אני ממש לא מזהה. אני יכול להגיד שאנחנו עובדים עם פיקוד העורף, רק עכשיו נפגשנו איתם. יש לנו צוותים שעובדים איתם כדי למפות ולקבוע מדיניות התגוננות שתאפשר לכל אחד להצביע בבטחה".

ליבנה ציין כי "התפקיד שלנו זה לראות את כל האיומים שיש בכל הספקטרום. מאיומים מנהליים כמו תקיפות טרור או סייבר ועד השפעה על דעת הבוחר. אנחנו צריכים לראות הכול ולדעת איך מטפלים בזה ולשמור שהבוחר יוכל להצביע בחופשיות".

הוא הוסיף ש"היה קמפיין מאוד גדול של דה-לגיטימציה לגבי ועדת הבחירות המרכזית, שעיקרו בא לא מהארץ בכלל אלא מאויבינו בחו"ל. חתרנות, השפעה זרה, ניסיונות לחתור תחת הדמוקרטיה הישראלית. מדובר ברשתות בוטים שמהדהדים מסרים שנועדים לגרום לאנשים לחשוב שהבחירות מזויפות. עוד לא היו בחירות והן כבר מזויפות. ראית? קסם. כל הרעיון הוא לגרום לקרע בינינו בתוך ישראל. לשמחתנו, הצלחנו להתמודד עם האיום הזה".

מ"מ ועדת הבחירות הסביר בהתייחסו לטיפול בקמפיין מחו"ל: "היה לנו שיתוף פעולה מאוד הדוק עם רשויות הביטחון ובראשן שב"כ. גופי הביטחון כל הזמן מנטרים, כל הזמן בודקים, כדי לשמור עלינו שמי שיחליט זה רק הבוחר הישראלי. אני כמובן לא יכול לחשוף איך אנחנו עושים את הפעולות מאחורי הקלעים, אבל רשויות הביטחון על המשמר".

עו"ד ליבנה ( צילום: יריב כץ )

במערכת הבחירות הנוכחית מובלט השימוש בבינה מלאכותית בניהול הקמפיינים הפוליטיים. עו"ד ליבנה הזהיר מהשימוש בטכנולוגיה שמדמה חשיבה אנושית: "מה שעומד מאחורי הצ'אט לומד אותך לעומק ורוצה לרצות אותך. הוא גם לומד מכל מיני מקומות עלומים באינטרנט והוזה. אני לא מזהה שיש הטיה מובנית, כי כל אחד מקבל תשובה אחרת. כל ניסיון שתעשה מפרופיל אחר, תקבל תשובה אחרת שחלקה מוטית.

"הצ'אט ויתר 'חבריו' סורקים את האינטרנט, קוראים הכול, אבל הם לא יודעים מה העובדות. הם יודעים שאנשים כותבים בפורומים ככה וטוענים אחרת ומעלים כל מיני הזיות והשערות שלא קשורות למציאות. זו אזהרה. כל תשובה שתקבלו שנוגעת לרצון האישי שלכם תהיה קשורה למה הוא חושב שאתם רוצים לשמוע".

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית אמר עוד: "משטרת ישראל תפרוס ביום הבחירות יותר מ-23 אלף שוטרים בכל הארץ. אדם שיפגין וינסה לפגוע בזכות ההצבעה של אדם אחר ייעצר. אין הפגנות ביום הבחירות. זכות המחאה תחכה לעשר בלילה כשייסגרו הקלפיות. החוק קובע במפורש שאין אסיפות ביום הבחירות, אין לחסום את דרכו של הבוחר לקלפי משום סיבה".

"כמעט בלתי אפשרי לזייף בחירות"

בנוגע לחשש מזיופים בקלפיות אמר ליבנה: "כמעט בלתי אפשרי לזייף בחירות בישראל, זה ההליך המפוקח ביותר. אני לא מכיר הליך שבו כל כך הרבה אנשים מסתכלים על כל תנועה ותנועה עם אינטרסים שונים. יכולים לגרום לך לחשוב שהבחירות מזויפות על-ידי פרסום פייק ניוז, על-ידי רצון לעשות דה לגיטימציה לתהליך עצמו. ולזה אסור לנו לתת יד, אסור לנו כחברה".