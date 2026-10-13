שר החינוך יואב קיש מקדם במועצה להשכלה גבוהה - שם הוא מכהן גם כיו"ר - את מועמדותן של שלוש חברות חדשות במועצה להשכלה גבוהה - שבועיים לפני הבחירות, וחודשיים לאחר שחמישה חברים במל"ג התפטרו במחאה על חקיקת חוק ההפרדה המגדרית באקדמיה .

לפני כחודשיים התפטרו חמישה מחברי המל"ג, בהם ארבעה נציגי האקדמיה ונציג ציבור אחד, בעקבות חקיקת חוק ההפרדה המגדרית, והמועצה נותרה בהרכב חסר. כעת השר קיש מקדם את מועמדותן של פרופ' ברטה שוורץ, פרופ' מירי וייס-כהן ופרופ' רחל שרעבי, למשך תקופה של חצי שנה. שוורץ היא פרופסור למדעי התזונה, שעליה המליצו במרכז האקדמי פרס; ועד ראשי המכללות המליץ על וייס-כהן, פרופ' חבר להנדסת תוכנה; והמכללה האקדמית אשקלון המליצה על שרעבי, פרופ' לסוציולוגיה.

השר קיש ( צילום: גדי קבלו )

במכתב לראשי המוסדות להשכלה גבוהה הסביר קיש כי בעקבות התפטרות חברי המל"ג, הוא פנה אליהם בבקשה להמליץ על מועמדים, ומתוך המועמדים שהוגשו הוחלט לקדם את השלוש על בסיס מעמדן האקדמי, פעילותן בתחומי ההוראה והמחקר, פרסומים ותרומתן למערכת ההשכלה הגבוהה.

קיש ציין כי במצב שנוצר קיים חוסר בחברי מל"ג פעילים, "באופן המקשה על פעילותה התקינה והרציפה של המועצה ועל מילוי תפקידיה", והוא מבקש לקדם את המינויים "על מנת לאפשר את המשך פעילותה התקינה של המל"ג ושל המוסדות להשכלה גבוהה".

השר הבהיר שהמינויים המבוקשים הם עד לתום כהונתה של המועצה הנוכחית בחודש אפריל 2027, כך שלדבריו אין בהם כדי להשפיע על סמכותו ושיקול דעתו של שר החינוך הבא באשר להרכב המועצה הבאה.