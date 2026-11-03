באוקראינה דיווחו הערב (יום שלישי) על זינוק במספר ההרוגים במתקפה הרוסית הקשה שאירעה אתמול באזור זפוריז'יה שבדרום המדינה, מתקפה שבה נפגע לטענת קייב בית ספר שהוסב באותו היום למרכז לחלוקת סיוע הומניטרי. הנשיא וולודימיר זלנסקי אמר הערב כי מספר ההרוגים עומד כעת על לפחות 33, וכי ההערכה היא שעוד 50 בני אדם מתחת להריסות, כך שייתכן שמספר הקורבנות עוד יזנק בהמשך.
המתקפה אירעה בכפר בשם קומישובאחה, השוכן דרומית-מזרחית לעיר זפוריז'יה, באזור שנתון למתקפות רוסיות רבות בשל קרבתו לקו החזית. לטענת זלנסקי בית הספר שהותקף שימש מדי יום שני לחלוקת סיוע הומניטרי, וההפצצה האווירית החלה ממש כאשר התושבים התאספו במקום. הוא תיאר את המתקפה בקומישובאחה כ"אחד ממעשי ההרג ההמוניים הגדולים ביותר שביצעה רוסיה במהלך המלחמה".
לפי הרשויות האוקראיניות, רוסיה הטילה תשע פצצות במשקל של כ-3 טונות כל אחת על המבנה. לדבריהן הייתה זו מתקפה כפולה, כשבפגיעה השנייה נהרגו גם שניים מצוותי החילוץ שנשלחו למקום וארבעה שוטרים. רבים מהנוכחים שם נמלטו למקלט תת-קרקעי בבית הספר, אבל לפי הדיווחים הגג שלו קרס ורבים נקברו כאמור מתחת להריסות.
זלנסקי טען לא ייתכן שהרוסים לא ידעו שהתושבים שנותרו בקומישובאחה מתכנסים מדי שבוע כדי לקבל שם חבילות סיוע הומניטרי. במסיבת עיתונאים שערך בברלין, עם הקנצלר הגרמני פרידריך מרץ, הוא הוסיף כי התקיפה מוכיחה שמוסקבה נחושה להמשיך בהרג, במקום לנצל את ההפוגה ההומניטרית הזמנית שהסתיימה ביום ראשון בעיר הנצורה אולשקי שבמחוז חרסון, בהסכם שנערך בחסות הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ. לדברי זלנסקי, קייב הציעה להאריך את הפסקת האש המוגבלת הזו. "הרוסים ממשיכים להוכיח פעם אחר פעם את שנאתם לאוקראינה ולכל מה שקיים כאן", הוא אמר, "אם רוסיה באמת הייתה מעוניינת בהפחתת ההסלמה, הייתה לה הזדמנות להמשיך לנקוט צעדים הומניטריים בעקבות האירועים באולשקי. אנחנו הצענו זאת. אבל רוסיה ממשיכה להרוג אנשים".
משרד ההגנה הרוסי מסר היום כי אכן תקף באזור קומישובאחה, אבל לטענתו הוא פגע ביחידות צבאיות אוקראיניות. בהודעתו נטען כי בתקיפות הללו נהרגו 25 חיילים אוקראינים. מוסקבה מכחישה מאז הפלישה הגדולה שלה לאוקראינה בפברואר 2022 כי פוגעת במכוון באזרחים, אבל לאורך המלחמה היו שלל מקרים שבהם פגעה באזרחים ובתשתיות אזרחיות, ובחודשים האחרונים רק גברו מספר מקרי המוות של אזרחים במתקפות הטילים והכטב"מים על ערי אוקראינה. באו"ם דיווחו בחודש שעבר על "רמת שיא" בהרג אזרחים במדינה, כשלפי נתוניו בספטמבר נהרגו שם לפחות 328 אזרחים ונפצעו 2,105 נוספים – עלייה של 85% במספר הנפגעים לעומת החודש המקביל אשתקד.
המתקפה הקשה מגיעה כשברקע ממשיכה ארה"ב במאמציה לקדם הסכם לסיום המלחמה, ובלילה שעבר הודיע סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ, כי בשבוע הבא ייערך באבו דאבי סבב שיחות משולב בין נציגי ארה"ב, קייב ומוסקבה – לראשונה מאז סבב קודם בפברואר, שהסתיים כמו קודמיו במבוי סתום. ברויטרס דווח כי נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הסכים לסבב השיחות החדש לאחר שנפגש עם וויטקוף בסנט פטרסבורג לפני שבועיים ובעקבות הסכם הסולר המפתיע עם ארה"ב, שבו הסיר טראמפ סנקציות על ייצוא סולר רוסי. המהלך היווה תפנית משמעותית לאחר שנים של לחץ אמריקני בעקבות המלחמה, וזלנסקי תיאר אותו כ"מתנה לפוטין".