לפי הרשויות האוקראיניות, רוסיה הטילה תשע פצצות במשקל של כ-3 טונות כל אחת על המבנה. לדבריהן הייתה זו מתקפה כפולה, כשבפגיעה השנייה נהרגו גם שניים מצוותי החילוץ שנשלחו למקום וארבעה שוטרים. רבים מהנוכחים שם נמלטו למקלט תת-קרקעי בבית הספר, אבל לפי הדיווחים הגג שלו קרס ורבים נקברו כאמור מתחת להריסות.

לפי הרשויות האוקראיניות, רוסיה הטילה תשע פצצות במשקל של כ-3 טונות כל אחת על המבנה. לדבריהן הייתה זו מתקפה כפולה, כשבפגיעה השנייה נהרגו גם שניים מצוותי החילוץ שנשלחו למקום וארבעה שוטרים. רבים מהנוכחים שם נמלטו למקלט תת-קרקעי בבית הספר, אבל לפי הדיווחים הגג שלו קרס ורבים נקברו כאמור מתחת להריסות.

לפי הרשויות האוקראיניות, רוסיה הטילה תשע פצצות במשקל של כ-3 טונות כל אחת על המבנה. לדבריהן הייתה זו מתקפה כפולה, כשבפגיעה השנייה נהרגו גם שניים מצוותי החילוץ שנשלחו למקום וארבעה שוטרים. רבים מהנוכחים שם נמלטו למקלט תת-קרקעי בבית הספר, אבל לפי הדיווחים הגג שלו קרס ורבים נקברו כאמור מתחת להריסות.