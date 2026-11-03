סטיב וויטקוף, שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, הודיע הלילה (בין שני לשלישי) כי בשבוע הבא וושינגטון תערוך באבו דאבי שבאיחוד האמירויות שיחות בין רוסיה לאוקראינה במטרה לסיים את המלחמה. השיחות המסתמנות ייערכו כמעט שנה אחרי הדיונים הקודמים בין הצדדים שהסתיימו בלי תוצאות ממשיות.
וויטקוף הוסיף כי לפני השיחות, שייערכו ב-11-10 בנובמבר, ייפגשו נציגי המשלחת האמריקנית בבריסל עם נציגים מצרפת, גרמניה, בריטניה, האיחוד האירופי ונאט"ו - שם לפי רויטרס ידונו הצדדים ב"ערבויות הביטחון של אוקראינה, בסיוע הכלכלי לשיקומה ובעתיד הביטחוני של אירופה".
בכיר אמריקני אמר לרויטרס כי השיחות באבו-דאבי יעסקו ב"הסכמי ביטחון ל'יום שאחרי', הרגעת המתיחות, צעדים הומניטריים וסיום המלחמה". השיחות האחרונות בתיווך ארה"ב התקיימו בפברואר, לפני המלחמה עם איראן.
לפי הדיווח, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין הסכים לסבב חדש של שיחות לאחר שנפגש עם וויטקוף בסנט פטרסבורג לפני שבועיים ובעקבות הסכם הסולר המפתיע בין המדינות. המהלך היווה תפנית משמעותית לאחר שנים של לחץ אמריקני עקב המלחמה וכונה בידי נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי כ"מתנה לפוטין".
סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה מוקדם יותר מפי גורמים המעורים בנושא כי ארה"ב מתכוונת לבקש השבוע מבעלות בריתה בנאט"ו להגדיל את השתתפותן הכספית באספקת אמצעי לחימה לאוקראינה. לפי בלומברג, מדובר בסימן להמשך התמיכה האמריקנית בקייב למרות המתיחות בין טראמפ לזלנסקי.
לפי הגורמים, ארה"ב כבר אותתה לחלק מבעלות בריתה על כוונתה, ולמרות שלא ברור עדיין מהו בדיוק הסכום המבוקש - חסרים שני מיליארד דולר למימון חבילות נשק שכבר אושרו. לדברי הגורמים, ארה"ב המשיכה לספק את הנשק עוד לפני שבעלות בריתה העבירו את הכספים הנדרשים לכיסוי המשלוחים, והגירעון עלול לגדול אם הפנטגון יחליט לבצע משלוחים נוספים.
אתמול נרשם לילה מתוח באוקראינה וברוסיה, שדיווחו שתיהן על מתקפות סייבר חריגות נגד האפליקציות לטלפונים הניידים שבאמצעותן הן שולחות לתושבים התרעות על ירי טילים וכטב"מים – המקבילות שלהן לאפליקציית פיקוד העורף בישראל. אוקראינה אישרה כי האקרים פרצו לאפליקציה שלה ושלחו לטלפונים של תושבי המדינה התרעות כוזבות ומבהילות על איום קרינה, על שיגור טיל היפר-סוני מרוסיה שיפעיל התרעה גרעינית ועל קרבות ברחובות קייב.
לפי דיווחים, ביישומון החירום הרוסי נשלחה לתושבים התרעה כוזבת שלפיה "ראשי קרב גרעיניים המורכבים על P1-Suns (רחפן תקיפה אוקראיני) שוגרו לעבר כל מחוזות רוסיה". ההתרעה, שנפתחה בהודעה שבה הוזהרו התושבים כי קיים "סיכון שיהיה פה תוסס", קראה להם גם "להצטייד בדחיפות במזון לשלושה שבועות ולהסתתר".
שלשום הגיעה לסיומה הפסקת אש בת שישה ימים בעיר אולשקי שבדרום אוקראינה, עיר שנכבשה על-ידי רוסיה בשנת 2022 ונותרה נצורה במשך יותר משלוש שנים. הפסקת האש החלה בשבוע שעבר בתיווכה של הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ והפכה בדיעבד להפסקת האש המקומית הארוכה ביותר במלחמת רוסיה-אוקראינה, ובניגוד להפסקות אש חלקיות קודמות - הפעם לא קייב ולא מוסקבה דיווחו על הפרת ההסכם.
בסוף ינואר בשנה שעברה השיחות בין ארצות הברית, רוסיה ואוקראינה, שנערכו לראשונה מאז תחילת המלחמה ב-2022 ושהתקיימו גם כן באבו-דאבי, הסתיימו ללא תוצאות ממשיות. ההסכם היחיד אליו הגיעו מוסקבה וקייב בשיחות הוא הסכמה על חידוש עסקאות חילופי השבויים לאחר הפסקה של כחמישה חודשים - אך בנושאים המהותיים כאמור לא הושגה הסכמה.