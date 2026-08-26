ה-FDA (מינהל המזון והתרופות האמריקני) אישר תרופה ממוקדת חדשה לחולים בסרטן לבלב גרורתי, דרקסונרסיב, שישה חודשים וחצי לפני מועד היעד שנקבע להשלמת הבדיקה. התרופה, שניתנת בכדור פעם ביום, צפויה להיות זמינה בקרוב לייבוא לישראל, אך מחירה עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים בחודש. במחקר שלב 3 השתתפו 500 חולים עם סרטן לבלב גרורתי שכבר קיבלו טיפול קודם. דרקסונרסיב ניתנה כטיפול יחיד, דרך הפה, במינון של 300 מ"ג פעם ביום. חציון ההישרדות בקרב החולים שקיבלו אותה עמד על 13.2 חודשים, לעומת 6.7 חודשים בקרב מי שקיבלו כימותרפיה מקובלת.