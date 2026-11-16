להכרזה היה גם "גיבור" פוליטי סמלי: חבר מועצת העיר צ'י אוסה, שהופיע לצד ממדאני בסרטון שבו הודיע על פירוק היחידה. בספטמבר האחרון נעצר אוסה יחד עם יותר ממאה מפגינים במחאה נגד ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם. בין העצורים היו גם

השחקניות סוזן סרנדון והאנה איינבינדר