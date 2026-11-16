ראש העיר ניו יורק, זוהראן ממדאני, הודיע רשמית על פירוק אחת היחידות השנויות במחלוקת במשטרת העיר, יחידת התגובה האסטרטגית (SRG), שהפכה בשנים האחרונות לסמל המאבק בין המשטרה למפגינים פרו-פלסטינים. היחידה, שמונה כ-500 שוטרים, נטלה חלק בטיפול בהפגנות המוניות, בפעולות נגד טרור ובאבטחת אירועים רגישים.
ההחלטה, שקידם ממדאני עוד בקמפיין הבחירות שלו, מעוררת חששות בחלק מהקהילה היהודית בעיר, שהסתמכה על נוכחות משטרתית משמעותית מול הפגנות ליד בתי כנסת, מוסדות יהודיים ואירועים המזוהים עם ישראל.
להכרזה היה גם "גיבור" פוליטי סמלי: חבר מועצת העיר צ'י אוסה, שהופיע לצד ממדאני בסרטון שבו הודיע על פירוק היחידה. בספטמבר האחרון נעצר אוסה יחד עם יותר ממאה מפגינים במחאה נגד ביקור ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצרת האו"ם. בין העצורים היו גם השחקניות סוזן סרנדון והאנה איינבינדר. את אחת ההפגנות הוביל הארגון היהודי האנטי-ציוני "הקול היהודי לשלום" (JVP), ואנשיו חסמו כביש סמוך למטה האו"ם. המעצרים עוררו מחדש את הוויכוח על האופן שבו המשטרה מטפלת במחאות נגד ישראל.
ממדאני מצדו הציג את המהלך כהפרדה הכרחית בין הפעלת כוח מול איום ביטחוני לבין אכיפת הסדר בהפגנה. "ניו יורקרים שמממשים את זכותם החוקתית להפגין לא צריכים להיתקל באותה תגובה משטרתית כמו במקרה של איום טרור", אמר. בפועל, משימות היחידה לא יבוטלו אלא יחולקו מחדש. האחריות ללוחמה בטרור, לרבות הצבת שוטרים עם נשק כבד באתרים רגישים, תועבר לאגף המודיעין והלוחמה בטרור של המשטרה. השוטרים עצמם ישובצו בתפקידים אחרים, ללא קיצוץ בכוח האדם.
ההצהרה לצד חבר המועצה שנעצר בהפגנה נגד נתניהו:
במקום היחידה הוותיקה תוקם במשרד ראש העיר מחלקה אזרחית לדיאלוג ולהפחתת מתחים, שחבריה לא יישאו נשק ולא יהיו מוסמכים לבצע מעצרים. במקביל, תפעל במשטרה קבוצה של 30 שוטרים שיוכשרו למשא ומתן עם מארגני מחאות. יחידה משטרתית נוספת תטפל באירועים שבהם יהיה צורך בפיזור קהל או במעצרים, ואנשיה יסייעו גם בחיפושים אחר נעדרים, במצעדי ענק ובאירועי חירום. פירוק היחידה יושלם באביב 2027.
הרפורמה כוללת גם הגבלות חדשות על אמצעים משטרתיים בהפגנות: איסור על שימוש בגז מדמיע וברובים ארוכים, הגבלה על שימוש בתרסיס פלפל, ואיסור על שיטת ה"כתר", שבה שוטרים מקיפים מפגינים ומונעים מהם לצאת. יוגבל גם השימוש באמצעי כריזה אקוסטיים חזקים, ושוטרים לא יורשו להשתמש באופניים כאמצעי לפגיעה במפגינים, למעט לצורך מניעת סכנה לחיים או פציעה.
"היחידה חוצצת בין פרו-פלסטינים ליהודים"
בקהילה היהודית הגיבו כאמור בחשש ובזעם. מיטש סילבר, לשעבר בכיר במערך המודיעין המשטרתי וכיום ראש יוזמת הביטחון הקהילתי (CSI), המשותפת לפדרציה היהודית UJA ולמועצה ליחסים קהילתיים יהודיים בניו יורק, הזהיר כבר לאחר בחירת ממדאני כי פירוק היחידה יפגע בביטחון היהודים. לדבריו, זו היחידה שניצבת בפועל בין מפגינים הקוראים "שחררו את פלסטין" לבין הקהילה היהודית. גורמי אבטחה יהודיים בוחנים הכשרת מתנדבים שיוכלו לסייע ביצירת חיץ באירועים מתוחים, אך אין ביכולתם להחליף כוח משטרתי מיומן בתרחיש טרור.
החששות קשורים גם לזיכרון הטרי של גל המחאות בקמפוסים. שוטרי ניו יורק פינו באפריל 2024 את מאהלי המחאה באוניברסיטת קולומביה ואת הבניין שנתפס בידי מפגינים, במסגרת מבצע שהפך לאחד מסמלי העימות סביב המלחמה בעזה. אנשי SRG השתתפו בתגובה המשטרתית למחאות בקמפוס. מנגד, ארגוני זכויות אזרח רואים ביחידה גוף שהשתמש לא פעם בכוח מופרז נגד מפגינים, בלי קשר לעמדתם הפוליטית.
היחידה הוקמה ב-2015, ונמתחה עליה ביקורת קשה במיוחד בעקבות מחאות ג'ורג' פלויד ב-2020. בדיקה של גוף פיקוח עירוני מצאה כי המשטרה הפרה זכויות של מפגינים, וליחידה היה תפקיד מרכזי באכיפת הסדר באותם אירועים. בעקבות תביעות משפטיות הסכימה המשטרה ב-2023 לשנות את הנהלים, לרבות הגבלות על כיתור מפגינים. במשטרה טוענים שמאז כבר צומצם מאוד השימוש ביחידה בהפגנות: מתחילת 2026 ועד אוקטובר היא נשלחה ל-22 בלבד מתוך 2,730 מחאות בעיר, וביצעה 18 מעצרים.
הלחץ על ממדאני התחדש בחודש שעבר בעקבות עימותים בין שוטרים למפגינים שמחו על פעילות רשויות ההגירה הפדרליות. מועמדת דמוקרטית לקונגרס נדחפה לקרקע בידי שוטר, ופעילים דרשו לפרק את היחידה לאלתר. במשטרה טענו כי אנשי SRG כלל לא השתתפו באירוע, אולם הפרשה הגבירה את הלחץ הפוליטי על ראש העיר מצד פעילי השמאל שתמכו בבחירתו.
המהלך מדגיש גם את המתח הפוליטי בתוך ממשל ממדאני. פעילים סוציאליסטים ופרו-פלסטינים דרשו ממנו לפרק את SRG ולפטר את מפכ"לית המשטרה ג'סיקה טיש, יהודייה שהותיר בתפקידה אף שהיא מזוהה בעיני חלקם עם הממסד הפרו-ישראלי. דווקא טיש נתנה את ברכתה למהלך והבהירה כי לא הייתה תומכת בשינוי שהיה פוגע ביכולת המשטרה להגן על תושבי העיר. מנגד, נשיא איגוד השוטרים פטריק הנדרי האשים את ראש העיר בהעדפת דרישות פעיליו על פני ביטחון הציבור.