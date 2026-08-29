אביו של אחמד עבד שקרה, שמוכר כפעיל חברתי, שיתף כי בהתחלה לא האמין שאי-פעם הרצח יגיע אליו. "הייתי רואה מה שקורה ביישובים הערביים, אבל כשבני נרצח הבנתי עוד יותר את גודל הסכנה שמקיפה אותנו", אמר. "איבדנו את הבן שלנו בתוך רגעים, וההלם שלנו עצום. הפשע הזה הרס את כולנו. בני יצא מהבית, וכעבור שעות קיבלנו את הבשורה על מותו".

אביו של אחמד עבד שקרה, שמוכר כפעיל חברתי, שיתף כי בהתחלה לא האמין שאי-פעם הרצח יגיע אליו. "הייתי רואה מה שקורה ביישובים הערביים, אבל כשבני נרצח הבנתי עוד יותר את גודל הסכנה שמקיפה אותנו", אמר. "איבדנו את הבן שלנו בתוך רגעים, וההלם שלנו עצום. הפשע הזה הרס את כולנו. בני יצא מהבית, וכעבור שעות קיבלנו את הבשורה על מותו".

אביו של אחמד עבד שקרה, שמוכר כפעיל חברתי, שיתף כי בהתחלה לא האמין שאי-פעם הרצח יגיע אליו. "הייתי רואה מה שקורה ביישובים הערביים, אבל כשבני נרצח הבנתי עוד יותר את גודל הסכנה שמקיפה אותנו", אמר. "איבדנו את הבן שלנו בתוך רגעים, וההלם שלנו עצום. הפשע הזה הרס את כולנו. בני יצא מהבית, וכעבור שעות קיבלנו את הבשורה על מותו".