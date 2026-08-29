יותר מיממה חלפה מאז נרצח אחמד עבד שקרה (29) בשדרות ירושלים ביפו, ובני משפחתו עדיין מתקשים לעכל את האסון ולהבין מה הוביל לכך. על פי הדיווחים, אחמד רכב על אופניים חשמליים כאשר רכב פגע בו - ואז יצא ממנו חמוש, התקרב אליו וירה בו מטווח אפס בפלג גופו העליון.
אביו של אחמד עבד שקרה, שמוכר כפעיל חברתי, שיתף כי בהתחלה לא האמין שאי-פעם הרצח יגיע אליו. "הייתי רואה מה שקורה ביישובים הערביים, אבל כשבני נרצח הבנתי עוד יותר את גודל הסכנה שמקיפה אותנו", אמר. "איבדנו את הבן שלנו בתוך רגעים, וההלם שלנו עצום. הפשע הזה הרס את כולנו. בני יצא מהבית, וכעבור שעות קיבלנו את הבשורה על מותו".
עוד הוסיף האב כי שמע על מעצרים, אך לא יודע אם המשטרה תגיע לאמת - או שהחשודים ישוחררו תוך זמן קצר. "אחרי הרצח הזה כבר אין לי הרבה מה לבקש. כל מה שאני רוצה לומר הוא שאנחנו חיים במצב שבו שואלים את עצמנו מי יהיה הקורבן הבא. מעשי הרצח הפכו למחלה שמתפשטת ומחמירה מדי יום".
האב הסביר כי "הדור של היום שונה לחלוטין מהדורות הקודמים". לדבריו, "כשאתה שואל אם יש סכסוך או בעיה, תמיד התשובה היא 'הכול בסדר'. פתאום אתה שומע על אסון נוסף. מקווה שהפשעים הקשים האלה יסתיימו, כי הם כבר פוגעים בכל אחד מאיתנו, בבני, בי ובאחרים".
אחמד עבד שקרה נורה למוות בלילה שבין חמישי לשישי. הוא פונה לבית החולים וולפסון בחולון תוך כדי פעולות החייאה, אך לפי המשטרה מותו נקבע עם ההגעה לבית החולים. המשטרה מסרה אז כי "כוחות גדולים הגיעו למקום, מבצעים סריקות נרחבות אחרי החשודים ומתחקרים את הזירה. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוף מקיים הערכת מצב בזירת האירוע".
מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 164 בני אדם. במהלך 49 ימים נרצחו שמונה קורבנות, נתון המצביע על ירידה במספר מקרי הרצח בחברה הערבית בחודשיים האחרונים.