סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת בצהריים (יום חמישי) כי נציגים של ממשלת סוריה וארגון הטרור הלבנוני חיזבאללה נפגשו פנים-אל-פנים בטורקיה בחודש שעבר, בניסיון להרגיע את המתיחות בין מי שנחשבים לאויבים מרים. הדיווח של רויטרס מתבסס על שישה גורמים המעורים בפרטי הפגישה – שככל הידוע היא הראשונה בין נציגיו של הנשיא אחמד א-שרע לבין חיזבאללה.

א-שרע ומזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם. המטרה - הפחתת המתיחות ( צילום: REUTERS/Khalil Ashawi, REUTERS/Mohamed Azakir )

חיזבאללה, נזכיר, תמך במשטרו של בשאר אסד במלחמת האזרחים בסוריה וב-13 השנים שבהן התחוללה שלח את לוחמיו כדי לסייע בקרבות עם המורדים – ובהם א-שרע, איש אל-קאעידה בעברו שבעשור שעבר התנתק מארגון הטרור הזה, הקים את ארגון המורדים "הייאת תחריר א-שאם" ובדצמבר 2024 – בחסות היחלשותו הדרמטית של חיזבאללה במלחמה עם ישראל – הפיל במתקפת פתע את משטר אסד ועלה לשלטון. מאז נותרה מתיחות גדולה בין המשטר החדש של א-שרע לבין חיזבאללה, ודמשק האשימה כי ארגון הטרור השיעי ממשיך להשתמש בשטח סוריה להברחות נשק, כשבמקביל הנשיא דונלד טראמפ אף עודד השנה את א-שרע להילחם בחיזבאללה, כחלופה לצה"ל.

ששת הגורמים ששוחחו עם רויטרס, ובהם שני גורמים מסוריה, גורם אמריקני אחד וגורם ביטחוני בכיר מלבנון, אמרו כי הפגישה נערכה בהזמנתם של שירותי הביטחון והמודיעין של טורקיה – פטרוניתו של א-שרע – וכי השתתפו בה נציגי חיזבאללה ונציגים ממשרדי המודיעין והחוץ של סוריה. המטרה, לדבריהם, הייתה להפחית את המתיחות בין הצדדים ולמצוא פתרונות לנקודות המחלוקת ביניהם. אחד הגורמים הסורים אמר כי שני הצדדים הסכימו כי אין להם עוינות זה כלפי זה, וכי סוריה הבטיחה לחיזבאללה שהיא לא תתערב צבאית בלבנון בניסיון לפרק אותו מנשקו, כפי שכאמור טראמפ עודד את א-שרע לעשות.

הנציגים הסורים ביקשו מנגד מחיזבאללה לסייע בעצירת ההברחות בגבול עם לבנון, ולפרק "תאים רדומים" שנותרו בסוריה, בפרט בדרומה (כלומר סמוך יותר לישראל). הבקשה הזו מגיעה אחרי שרק ביום שלישי השבוע הודיעה סוריה כי לכדה תא של חיזבאללה שנערך לשגר רקטות מדרום סוריה. חיזבאללה פרסם אתמול הכחשה לכך, וטען כי אין לו "שום נוכחות" בסוריה. הגורם הסורי אמר לרויטרס כי במפגש בטורקיה נציגי חיזבאללה לא נתנו תשובה ישירה לבקשה לעצור את הברחות הנשק ולפרק את התאים הפעילים בסוריה, אבל כן הבטיחו שלא להתערב בענייניה הפנימיים. הבכיר הלבנוני ציין כי שני הצדדים "התקדמו מאוד בסוגיות הביטחוניות". לדבריו "חיזבאללה רוצה להגן על האגף שלו" – כלומר חושש ממתקפה כלפיו שתצא נגדו משטח סוריה.