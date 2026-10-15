הנה כמה עובדות שגם נתניהו אינו חולק עליהן: אחרי שיו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס הורה על הפסקת העברת כספים לרצועה ב־2018, נתניהו אישר את העברת הכספים הקטאריים לחמאס. הוא יכול להאשים את מערכת הביטחון שהמליצה על כך, אך

בסופו של דבר הוא זה שהינחה על העברת 30 מיליון דולרים כל חודש במזומן לעזה