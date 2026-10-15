תביעת הדיבה חסרת התקדים של ראש השב"כ לשעבר רונן בר, נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, אינה מותירה הרבה מקום לספקות: אדם שאין לו מה להסתיר פונה לבית המשפט ומבקש לפתוח את כל המסמכים האפשריים כדי לברר סוגיה כזו או אחרת. אדם שיש לו מה להסתיר ישתמש בחסינות שניתנה לו כדי לחמוק מהגעה לאמת. ולא יהיה זה הימור פרוע מדי לומר, שנתניהו, ישמור על החסינות שלו כדי להמשיך להסית, לטנף, לפזר תיאוריות קונספירציה ומה לא, העיקר כדי להרחיק מעליו את האחריות ואת האשמה לטבח 7 באוקטובר.
נתניהו ימשיך לשקר שלא קיבל אזהרות על מלחמה באופק, ימשיך לשקר שהרצי הלוי ורונן בר הסתירו ממנו אי אלו התפתחויות באותו לילה קריטי, וימשיך לטעון שלא שמע ולא ידע דבר. אלא שמלבד אותם מעטים שקונים את תיאוריות הקונספירציה העלובות, הרוב הגדול בישראל, אפילו בין תומכי נתניהו, יודע שיש לו אחריות כבדה למחדל הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל.
הנה כמה עובדות שגם נתניהו אינו חולק עליהן: אחרי שיו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס הורה על הפסקת העברת כספים לרצועה ב־2018, נתניהו אישר את העברת הכספים הקטאריים לחמאס. הוא יכול להאשים את מערכת הביטחון שהמליצה על כך, אך בסופו של דבר הוא זה שהינחה על העברת 30 מיליון דולרים כל חודש במזומן לעזה. הוא זה שגם אחרי שהשב"כ, בראשות נדב ארגמן, התריע בפניו שהכסף מגיע לקופת הזרוע הצבאית של חמאס, הורה להמשיך להעביר את הכספים לעזה.
נתניהו היה חשוף לתוכנית חמאס שזכתה לכינוי "חומת יריחו", שגרסה ראשונה שלה יצאה כבר ב-2016 ואפילו התייחס אליה באחד מנאומיו. על אף זאת, הוא חשב שאפשר להגיע להבנות מול חמאס בהנהגת יחיא סינואר. נתניהו רצה בשקט ברצועת עזה ונקט במדיניות של הכלה, גם בשבועות שלפני 7 באוקטובר 2023. גם כשראש השב"כ דאז, רונן בר, אמר לו שוב ושוב בחודשי הקיץ של 2023 שחמאס אינו מורתע ושהוא ממליץ על מכת מנע נגד פעילי חמאס מעזה שמכווינים טרור בגדה, נתניהו התעלם והדגיש את הצורך בשקט לנוכח המהלכים להסכם מול סעודיה. הוא היה הראש שהוביל את המדיניות הזו – הוא האחראי.
משקר
אך גם באשר לאירועים של אותו לילה קריטי שבין 6 ל-7 באוקטובר, נתניהו משקר. הטענה שלו שלפיה מישהו ניסה להסתיר ממנו פרטים או דיווחים היא ניסיון לברוח מאחריות ותו לא. משרד ראש הממשלה קיבל עדכונים במהלך כל הלילה באמצעות המזכירות הצבאית על הממצאים המודיעיניים, וגם נציגי המל"ל שיושבים בלשכתו בירושלים קיבלו את העדכון שהעביר שב"כ בשעה 3:03 על אודות הסימים שנדלקו.
אלא שנתניהו, האיש שפספס את השיעור בבה"ד 1 אודות אחריות ומנהיגות, בחר ברונן בר, שכבר התפטר מתפקידו, כשעיר לעזאזל, וממשיך להטיח בו האשמות מגוחכות נוסח אי ביטול מסיבת הנובה, למרות שהשב"כ כלל לא היה מודע לה, או אי הקפצת כיתות הכוננות, שכלל אינה בתחום אחריות שב"כ.
לשב"כ יש כמובן אחריות כבדה למחדל 7 באוקטובר. בר הכיר בה כמה ימים אחרי הטבח ובגינה הוא כבר אינו בתפקידו. השב"כ לא הצליח לסכל את הפלישה או להביא את המודיעין שימנע אותה, אך שלל תיאוריות הקונספירציה שמפיצים נתניהו ושופרותיו כדי להרחיק מעליו את האחריות, עושות עוול כבד לארגון.
שב"כ תחת רונן בר, היה זה שהעיר את המערכת כולה באותו לילה, אך לא הצליח להבין מה בדיוק מתרחש מעבר לגבול. שב"כ היה זה שהאיר את תשומת לבה של אוגדת עזה כבר ביום חמישי לכך שמספר בודד של סימים נדלקו ברצועה, אירוע שגרתי למדי בהתחשב באירועים קודמים. למחרת, אותו מרחב דרום בשב"כ הוא שהעיר ודרך גם את פיקוד הדרום.
הטרגדיה הגדולה היא ששב"כ וצה"ל לא השכילו להבין שהטבח עומד לצאת לדרך, על אף שורת סימנים מקדימים, בשל טעות בפרשנות של אותם סימנים. אך בשום פנים ואופן לא הייתה כאן מזימה, קונספירציה או משהו ממה שחבורת הצווחנים תומכי נתניהו מנסה לשווק לציבור תוך הפצת שקרים על גבי שקרים
במהלך כל הלילה שוחחו בכירי שב"כ עם כל הגורמים הרלוונטיים בצה"ל בניסיון להבין מה לעזאזל מתרחש ברצועה: מפקד אוגדת עזה, קמ"ן אוגדת עזה, אלוף פיקוד הדרום, קמ"ן פיקוד הדרום, ראש אגף המבצעים, ראש חטיבת המבצעים, רל"ש הרמטכ"ל ועוד. מפקד אחת היחידות המבצעיות בשב"כ אפילו העיר את מפקד הימ"מ והיפנה את תשומת לבו לעניין הדלקת הסימים, שיחה שאחריה החליט מפקד הימ"מ להעיר את הצוות שהיה בכוננות במהלך החג.
הטרגדיה הגדולה היא ששב"כ וצה"ל לא השכילו להבין שהטבח עומד לצאת לדרך, על אף שורת סימנים מקדימים, בשל טעות בפרשנות של אותם סימנים. אך בשום פנים ואופן לא הייתה כאן מזימה, קונספירציה או משהו ממה שחבורת הצווחנים תומכי נתניהו מנסה לשווק לציבור תוך הפצת שקרים על גבי שקרים.
הוויכוח על האמת סביב אירועי 7 באוקטובר לא יסתיים בעקבות תביעת הדיבה של רונן בר, אך ניכר שבר חותר לכך שהאמת תגיע לפחות לידיעת הציבור. הוא הבין שנתניהו לא יאפשר הקמת ועדת חקירה ממלכתית בלתי תלויה כל עוד הוא בתפקיד, והבין שדמו ודם השב"כ הותרו. כעת הוא חותר לעובדות.
נתניהו לעומת זאת יעשה הכל כדי להסתירן, מאחר שיש לו מה להסתיר – והרבה. נתניהו חושב שבר משקר? בבקשה: יקום ויסיר חסינותו ויגיש את ממצאיו לבית המשפט, כדי שיתברר מה עשה ובעיקר מה לא עשה כדי למנוע את הטבח.