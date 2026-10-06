המגזין הגרמני "דר שפיגל" חשף הערב (יום ג') כי שירות המודיעין של אזרבייג'ן הוא שירות המודיעין הזר שעל פי החשד עבורו אסף מידע ראש שירות הביון הפדרלי הגרמני (BND) לשעבר אוגוסט האנינג . הדיווח בא שעות אחרי שהתביעה ב גרמניה חשפה כי האנינג, שהארגון שבראשו עמד הוא המקביל הגרמני למוסד, נעצר בחשד לריגול ובגידה במולדת . כבר אז נמסר כי הוא חשוד שפעל להעביר מידע סודי למודיעין של מדינה זרה, ובמשך שעות תהו ברחבי העולם באיזו מדינה מדובר.

גלריה אוגוסט האנינג בן ה-80. העונש המרבי: 10 שנים בכלא ( צילום: AFP )

בדיווח של "דר שפיגל" הערב נכתב כי לפי מידע שהגיע למגזין מי שהזמין מהאנינג את המידע הסודי הוא איש שירותי המודיעין האזריים, והשאלה אם הניתוח הביטחוני שהכין לו מאנינג על סמך פרטים חשאיים שקיבל מבכיר ב-BND אכן הגיע בסופו של דבר ליעדו נמצאת כעת במוקד החקירה. במגזין מציינים כי בכל מקרה אין עוררין על כך שהאנינג קיים קשרים עם נציגים של אזרבייג'ן. בין השאר הוא כיהן כחבר במועצת המנהלים של "הפורום הגרמני-אזרי", כפי שתועד בהודעה של הארגון שפורסמה ביולי 2025.

האנינג בן ה-80 כיהן כראש ה-BND בין 1998 ל-2005, ולפי הדיווחים הוא נעצר הבוקר בביתו בנורדוולדה, סמוך לעיר מינסטר שבמערב גרמניה. גם עוזרו לשעבר, שזוהה רק בשם מנפרד ד', נעצר בבוואריה. בהודעה על מעצרו לא מסרה התביעה עבור מי לפי החשד האנינג ריגל, אבל נאמר בה כי שותפו ד', שכיהן כראש הסגל שלו והמשיך לכהן כבכיר בשירות הביון עד מרץ 2026, סיפק לו אלפי מסמכים מסווגים תמורת בצע כסף, לאורך תקופה של יותר מעשור. חיפושים נערכו במסגרת החקירה בבתיהם של האנינג ושותפו.

ד', שכיהן כאמור כראש הסגל של האנינג בתקופתו כראש ה-BND ובין 2012 עד 2026 כיהן כראש הסגל של ראשי השירות הבאים, החזיק בשל התפקיד הזה בגישה למידע הסודי שהעביר להאנינג. התביעה מסרה כי לפי החשד השניים הגיעו כבר באביב 2010 להסכמה שלפיה ד' יעביר באופן שוטף להאנינג מידע מודיעיני בעל ערך מה-BND, כאמור בתמורה לתשלום. "הממצאים הנוכחיים מצביעים על כך שלאורך השנים העביר מנפרד ד' להאנינג כ-2,000 מסמכים, רבים מהם הכילו מידע מסווג שנועד לשימוש פנימי בלבד של שירות הביון הפדרלי, ובפרט לצורך תדרוכי מודיעין לבכירי הארגון", נאמר בהודעת התביעה בבוקר. בהודעה נמסר עוד כי האנינג השתמש במידע הסודי במסגרת עבודתו כיועץ ביטחוני לחברות.

רגע מעצרו של האנינג בבוקר. התקן עם זיכרון אלקטרוני שבו אוחסן המידע נמצא בביתו ( צילום: spiegel tv )

בעיתון הגרמני "בילד" ציינו קודם לכן היום כי האנינג עבד כיועץ עבור עסקים ברחבי העולם, וכי הוא גם ידוע כמי שיש לו קשרים לרוסיה ולסין, בכלל זה לסוכנויות ממשלתיות בהן. בעיתון טענו כי לפיכך יש לו לכאורה גם קשר לקרמלין. ממש במקביל למעצר התפרסם תחקיר משותף של כמה כלי תקשורת גרמניים, ובהם תאגיד השידור WDR, ולפיו העוזר שנעצר העביר להאנינג מידע סודי לפחות עד 2022. החוקרים, כך דווח בתחקיר, בוחנים חשד שהאנינג השתמש במידע הזה, במקרה אחד לפחות, כדי לבצע "ניתוח ביטחוני" עבור שירות מודיעין זר כלשהו, ניתוח שלא היה קשור לרוסיה, ושכעת עולה מהחשיפה ב"דר שפיגל" כי הוכן עבור הסוכן האזרי. במקרה נוסף, כך לפי התחקיר המשותף של כלי התקשורת שפורסם קודם לכן, האנינג חשוד כי השתמש במסמכים הפנימיים של ה-BND בהתקשרויות שהיו לו עם סוכן זר.

החשד לריגול עלה לפי הדיווחים בעקבות חקירה נפרדת נגד האנינג, שבה נבדק חלקו ב פרשת חטיפת ילדי יורשת אימפריית מסעדות הסטייקים כריסטינה בלוק , שבה הסתבכו גם גורמים ישראלים, שלפי החשד היו חלק מהכנופייה שנטען כי בלוק הזמינה כדי שיחטפו את ילדיה קלרה ותיאודור, ששהו בדנמרק אצל בעלה לשעבר בליל השנה החדשה של 2024. בלוק עומדת בימים אלו לדין במשפט שמסעיר את גרמניה, ולפי הדיווחים האנינג היה מעורב בניסיון חטיפה קודם של הילדים, טענה שאותה הוא מכחיש.

בתחקיר שהתפרסם כעת נכתב כי במהלך בחינת הציוד שנתפס בביתו ובמשרדו של האנינג במסגרת החקירה הזו, בספטמבר אשתקד, גילו החוקרים מכשיר זיכרון אלקטרוני שבו אוחסן המידע הסודי מה-BND. המידע הזה עורר חשד גדול מפני שהאנינג, שחדל לכהן כראש שירות הביון כבר בנובמבר 2005, לא היה אמור לקבל גישה אליו. בסך הכול כאמור כ-2,000 מסמכים הועברו מהעוזר ד' להאנינג, ולפי התחקיר רבים מהם היו תדריכים לקראת "ישיבות מצב" הנערכות מדי שבוע בלשכת הקנצלר, ושבהן ראשי סוכנויות הביטחון מחליפים מידע מדי שבוע.

כריסטינה בלוק. חקירת החטיפה הובילה לגילוי ה"בגידה" ( צילום: Marcus Brandt/AFP )

בתחקיר נטען כי המסמכים עוסקים בדיווחים רגישים ביותר, למשל על תוכנית הגרעין האיראנית או על הצבא הרוסי. "גורמי ביטחון מציינים כי בין המסמכים היה גם מידע שהתקבל מסוכנויות מודיעין זרות שהן שותפות של גרמניה. דליפה של חומר כזה נחשבת לכשל חמור ביותר בקרב שירותי המודיעין. שירותי מודיעין של מדינות בעלות ברית עלולים לאבד את אמונם ב-BND ולהפסיק להעביר לו מידע חיוני", נכתב בדיווח של תאגיד WDR.