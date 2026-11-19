תושבי כפר קאסם מתקשים לעכל את אירוע הדריסה החמור והחריג שאירע אמש (רביעי), שבמהלכו נפגעו שמונה בני אדם, בהם אום וחיד, אום מוחמד ותושב מועצת זמר מג'די שריים, לצד אחרים. בראיונות עם ynet הם הביעו זעזוע מהאירוע וטענו כי "מדובר בדריסה מכוונת" שעוררה בהם תחושת פחד וחוסר ביטחון. תיעודים קשים לצפייה מזירות הדריסה בכפר קאסם:

זירות הדריסה ברחבי כפר קאסם





הנהג הדורס נעצר על ידי המשטרה, שאמרה כי כל כיווני החקירה נבדקים, ובהם החשד שהנהג היה תחת השפעת סמים או שהוא מעורער בנפשו. קצין המשטרה ניצב-משנה אבי לוי אמר בזירה כי "הנהג נמצא חיובי להרבה מאוד סמים", וציין כי אין לו עבר פלילי. התושבים טענו כי מדובר בדריסה מכוונת של נהג יהודי, בכמה זירות. בתיעוד הקשה לצפייה ממצלמות אבטחה נראים הרגעים שבהם הנהג מזגזג - ודורס את אחד התושבים. בתיעוד אחר נראית דריסת שתי נשים.

אום וחיד, תושבת כפר קאסם ואחת מהנשים שנפגעו, סיפרה ל-ynet: "הייתי בדרכי ממסיבת חינה של כלה יחד עם אום מוחמד (האישה שנדרסה לצידה, ח"ש). יצאנו והלכנו על המדרכה. לפתע רכב פגע בנו (ההתנגשות הראשונית). חשבתי בתחילה שמדובר באדם שמכיר אותנו, אולי רצה 'להתבדח'. כשהסתכלתי לאחור ראיתי אדם יהודי. לא הבנתי מדוע הוא פוגע בנו. פתאום הוא נסע לאחור, ואז התקדם שוב לעברנו ופגע בנו. נפלנו על הקרקע. נשים שהיו שם יצאו וצעקו שהוא דורס אותנו. כשהוא שמע אותן, הוא לחץ על דוושת הגז ונמלט".

היא הוסיפה כי "נפגעתי בצד ימין של גופי, ואום מוחמד נפלה עליי. אמרו שהנהג היה תחת השפעת סמים, אבל מבחינתנו זה היה מעשה מכוון. אנחנו רוצות לחיות בביטחון, לצאת מהבית בלי לחשוש שמשהו רע יקרה לנו".

אחד מהרכבים שנפגעו במסע הדריסה ( צילום: עידו ארז )

אום מוחמד, גם היא תושבת כפר קאסם, סיפרה: "יצאתי יחד עם אום וחיד למסיבת חינה, וכעבור דקות ספורות אירעה הדריסה. יצאנו רק לחמש דקות. לפתע הגיע הנהג ופגע בנו, בדיוק כפי שאום וחיד סיפרה. אלוהים שמר עלינו, כי היינו עלולות לאבד את חיינו. אני נפגעתי בכל הצד השמאלי של גופי ועכשיו סובלת מכאבים חזקים".

לדבריה, "האירוע עורר בנו פחד רב ותחושת חוסר ביטחון. אנחנו כבר לא מרגישות בטוחות ביישוב שלנו. זה מפחיד מאוד. רוצות לחיות בביטחון ולא לצאת מהבית ולחשוש שיקרה לנו אסון". היא הוסיפה: "הנשים שיצאו מהאירוע והחלו לצעוק הצילו אותנו. בלעדיהן היינו עלולות למות, כי היינו שרועות על הקרקע ופגיעות".

גם מג'די שריים, תושב זמר שעובד בכפר קאסם, נפגע באירוע. "הייתי בדרכי לעבודה כאשר הרכב פגע בנו והנהג נמלט", הוא משתף. "הלכתי בבטחה בדרך לעבודה, ופתאום ראיתי אדם יהודי שפגע בי וברח. זה דבר שאי אפשר לקבל. איפה הביטחון שעליו אנחנו מדברים? אנחנו רוצים לחיות בביטחון בכפר קאסם. היום אנשים כבר חוששים להוציא את הילדים שלהם מהבית", שיתף.

דברי התושבים והמשטרה בכפר קאסם ( צילום: עידו ארז )





שריים הוסיף: "אני עובד בכפר קאסם ומחלק ממתקים לתושבים. לא ציפיתי שדבר כזה יקרה לי. אני קורא להעמיד את הנהג לדין. אי אפשר לפגוע באנשים, לדרוס בני אדם ולהימלט כאילו לא קרה דבר".