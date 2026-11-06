לאחר שיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן שינה דרמטית את עמדותיו ו החליט לתמוך בממשלה עם המפלגות החרדיות , "תוך פשרות גם בגיוס", יו"ר ישר! גדי איזנקוט ממשיך בתוכניתו להקמה בשלב הראשון של ממשלת מיעוט של 48 ח"כים תוך תמיכה מבחוץ של רע"מ וייתכן גם של יהדות התורה - ויוצא במרומז נגד ליברמן.

"אני מתכוון לממש את המנדט שהעם נתן לי, ואת המנדט שהנשיא צפוי לתת לי, בחרדת קודש", אמר איזנקוט לאחר סיומו אתמול של מצעד הממליצים, שבו השיג 67 ממליצים, מול 46 לראש הממשלה בנימין נתניהו. כשהוא תוקף במרומז את ליברמן, אמר: "זהו רגע מבחן למנהיגות ולאהבת המולדת, במלוא מובנן של המילים. מי שינסה למסמס ולטרפד את הקמת הממשלה מטעמים אישיים ולא ענייניים - ייזכר בהיסטוריה כמי שלא התעלה לגודל השעה ולא פעל להצלת ישראל בעת חירום. הדבר לא ייסלח לו".

גלריה איזנקוט וליברמן. ראש בראש ( צילום: יריב כץ, עוז מועלם )

בתחילת הפוסט שלו, כתב איזנקוט כי "ישראל נמצאת בעת חירום אמיתית, מוחשית ומסוכנת. הממשלה הנוכחית מאיימת ברמה הבסיסית ביותר על קיום הדמוקרטיה הישראלית. כל זאת כשזירות המלחמה עודן פתוחות וכפופות גם הן לגחמות פוליטיות ואישיות. ישראל נמצאת כבר היום, בעיצומו של צונאמי מדיני מסוכן. על רקע זה, בימים האחרונים קידמתי מול שותפיי את התוכנית להקמת ממשלת חירום לאומית".

לדברי יו"ר ישר!, "ההיגיון שבבסיסה: השבעת ממשלה במהירות האפשרית על בסיס ארבע מפלגות השינוי והתיקון הציוניות, והצטרפות כל מפלגה וכל חבר כנסת שיסכימו לארבעת עקרונות היסוד שלי, מיד, או בהדרגה. זהו צו השעה אל מול האתגרים האדירים והרי הגורל שניצבים בפני ישראל בעת חירום זו, מבית ומחוץ".

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לדברי איזנקוט, " מצב בו ראש ממשלת מעבר במיעוט, שאיבד את אמון העם בצורה כה קיצונית, ממשיך להפעיל את מערכת הביטחון ורשויות החוק, הוא מצב מסוכן שאסור שימשיך ולו ליום אחד. זוהי חומרת המצב ולכן ישנה דחיפות להחליף את הממשלה היוצאת. זוהי הכרעת העם, זהו רצון הבוחר - עבור כך ניתן לנו המנדט בבחירות".

איזנקוט חזר על העקרונות שכבר הציב וכתב כי יקדם את תוכניתו "להקמת ממשלת חירום לאומית המבוססת על ארבעה עקרונות: הכרה במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית; קבלת ערכי מגילת העצמאות; חובת שירות לכל – צבאי, לאומי ואזרחי, למען חיזוק צה"ל והגדלת שורותיו; הכרה בחמאס כארגון טרור ומחויבות לפירוק כוחו הצבאי-שלטוני".

"בכוונתי לפנות לכל סיעות הבית ולהזמין את חבריהן להיות שותפים, אם הם נכונים לחתום על עקרונות אלו, תחת הנהגתי, עכשיו, או אחר כך", הוסיף - כשכוונתו למעשה להקמת ממשלת מיעוט. "ישראל צריכה מנהיגות יציבה, מאחדת ואחראית שזכתה לתמיכה ברורה מהעם וחברי הכנסת. זה בדיוק מה שאני מתכוון לעשות".

בנט. בינתיים הוא שותק ( צילום: עידו ארז )

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לאחר אותו פוסט של ליברמן, שבו הביע תמיכה בממשלת שינוי-חרדים, פרסם גם יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן פוסט שבו הזהיר מממשלת אחדות – ולא הזכיר במילה התנגדות לישיבה עם המפלגות החרדיות. בניגוד להם, יו"ר ביחד נפתלי בנט שותק.