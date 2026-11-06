לקראת תפנית דרמטית בגוש השינוי? יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן , כתב הבוקר (יום שישי) כי אין ברירה אלא "להתגמש ולהתפשר" בשורת נושאים כדי להקים ממשלה - גם בנושא חוק הגיוס. "חייבים למנוע חורבן בית שלישי", אמר. "תוצאות הבחירות מחייבות את כולנו לחשב מסלול מחדש ולהבין שאין בפנינו חלופות טובות או פתרונות קסם. כדי להבין את גודל האחריות המוטלת עלינו ואת המחיר שאנחנו עלולים לשלם על החלטות שגויות, חשוב ללמוד מטעויות העבר ולהסתכל כמה מהלכים קדימה".

גלריה אביגדור ליברמן ( צילום: עוז מועלם )

"במציאות הפוליטית שנוצרה, האחריות הלאומית מחייבת אותנו לקבל החלטות קשות ולהיות מוכנים לפשרות כואבות", אמר, וחזר על גבולות הגזרה מבחינתו: "חייבים לשים סוף לעידן נתניהו, אסור להיגרר לבחירות נוספות ואסור להקים ממשלה שתישען על הימנעות של הרשימה המשותפת ורע"מ".

הוא הבהיר כי ישראל ביתנו תתנגד לכל ממשלה שנסמכת על רע"מ והמשותפת , וכתב: "בכל שאר הנושאים מותר ורצוי להתגמש ולהתפשר ולהבין שתפסת מרובה לא תפסת. זה כולל גם את נושא חוק הגיוס. זה כואב לי, ואני יודע שזה כואב גם לרבים אחרים. אבל לנוכח שלל האתגרים שאנו מתמודדים איתם כיום, האינטרס הלאומי של מדינת ישראל ועם ישראל חייב לעמוד מעל לכל שיקול אחר".

ליברמן הסביר את התפנית בעמדתו: "אני יודע שרבים אינם אוהבים את האזהרות שלי, בעיקר משום שלצערי הן מתבררות פעם אחר פעם כמדויקות. ב-21 בדצמבר 2016 הזהרתי מפני פלישה של נוחבות לשטח ישראל וכיבוש יישובים בעוטף עזה. באותה עת כולם זלזלו באזהרה ודחו אותה על הסף. לצערי, ההערכה שלי התממשה במלואה. כ-12 ימים לפני הבחירות האחרונות הזהרתי שקמפיין 'המפלגה הגדולה' והדיבורים על הקמת ממשלת מיעוט פוגעים קשות בגוש השינוי".

הוא טען כי התנהלות הגוש פגעה בו: "זיהיתי שהגוש מתחיל לדמם מנדטים, ניסיתי להסביר את הסכנה ולעצור את הדימום, גם בשיחות אישיות וגם בקריאה פומבית, אבל לשווא. בעשרת הימים האחרונים של מערכת הבחירות איבד גוש השינוי בין שבעה לשמונה מנדטים, מתוכם בין שלושה לארבעה מנדטים של ישראל ביתנו, שחזרו לביבי - והליכוד הפכה למפלגה הגדולה ביותר. לכן אני מזהיר פעם נוספת: בפוליטיקה, כמו בשחמט, חייבים לחשוב שלושה או ארבעה מהלכים קדימה, ולא להסתפק במהלך אחד בלבד.

"איבדנו בין 7 ל-8 מנדטים בבחירות". לבירמן בכינוס ראשי מפלגות השינוי

"ממשלת השינוי החזיקה מעמד קצת יותר משנה, ומה קיבלנו אחריה? את נתניהו עם 64 מנדטים לארבע שנים. ממשלת מיעוט תחזיק מעמד הרבה פחות זמן, ובסיומה נקבל את נתניהו בחזרה עם 70 מנדטים לעוד ארבע שנים, ומשם הדרך לחורבן בית שלישי תהיה קצרה".

יו"ר ישראל ביתנו גם אמר כי בניגוד לדיווחים שונים, הוא "לא דיבר עם איש" על רוטציה, והוסיף כי "מעבר לכך אני סבור שהמנגנון הזה - מימי שמיר ופרס ועד היום - הוא מנגנון מזיק שפוגע בניהול התקין של המדינה וחייב לעבור מן העולם. מי שיעלה בידו להקים ממשלה צריך לקבל את מלוא הסמכויות למשך הקדנציה כולה. לכן, חייבים לעשות מאמץ מרבי להקים קואליציה של 61 חברי כנסת, ללא הרשימה המשותפת ורע"מ. לאחר הקמתה, בסבירות גבוהה ניתן יהיה לצרף עוד שלושה או ארבעה חברי כנסת מהליכוד. זו האסטרטגיה היחידה שמשקפת את טובת מדינת ישראל והעם היהודי. זו הדרך לצאת מהפלונטר ולהקים ממשלה יציבה לארבע השנים הבאות, שתעלה ישראל על דרך המלך".

בתוך כך, גורמים פוליטיים טענו כי ראש העיר ירושלים, משה ליאון, המקורב לליברמן ולחרדים, מתווך בין הצדדים בניסיון להביא להקמת ממשלה משותפת. כאמור, יהדות התורה לא שללה ממשלה עם גוש השינוי ובביטאון דגל התורה "יתד נאמן" נכתב כי בפלגה "יבחנו מי מהמועמדים יוכל להציע את ההסדרה הטובה והחוקית ביותר".

"סיבה לתקווה ואופטימיות"

יו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, פרסם ברשת X כי הוא אופטימי בכל הנוגע להקמת ממשלה: "יש התקדמות. יש נכונות. ויש עבודה רצינית שמתקיימת בכל יום כדי להפוך את תוצאות הבחירות לממשלת שינוי. יש קשיים, ואני לא מתכוון להסתיר אותם. אבל יש גם התקדמות ממשית".

"התקדמות ממשית" בהרכבת ממשלה. יאיר גולן ( צילום: מוטי קמחי )

גולן שיתף כי "צוותי המשא ומתן של הדמוקרטים ושל מפלגת ישר, שמובילה את המגעים להקמת הממשלה, כבר נפגשו מספר פעמים השבוע. אנחנו עובדים ברצינות, באחריות ובנחישות כדי לקדם את הקמת הממשלה במהירות האפשרית. וזה לא הציר היחיד שבו אנחנו פועלים. אנחנו גם מגבירים את הלחץ הציבורי והפוליטי על נתניהו ושותפיו, מבהירים בכל במה שיש רוב להחלפת השלטון, פועלים מול השותפים בגוש השינוי כדי להאיץ את התהליך, ונערכים לקחת לידינו את השליטה בכנסת כבר ביום שלישי".

הוא הוסיף כי הוא מודע למכשולים אך מנגד "מכיר את השותפים שלנו, את האחריות שהם חשים ואת הרצון האמיתי להביא לשינוי. הציבור נתן לנו הזדמנות גדולה. עכשיו האחריות שלנו היא להפוך אותה למציאות. זה לא יהיה פשוט. אבל זה אפשרי. ואני נחוש לעשות כל מה שנדרש כדי שנצליח. אנחנו על זה. יש לנו רוב. יש לנו הזדמנות. ויש לנו אחריות היסטורית לא להחמיץ אותה".