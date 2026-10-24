אירוע שיטפונות ממושך, משמעותי וייתכן שאף חריג - בדרך לדרום ומזרח הארץ בימים שלישי ורביעי. השירות המטאורולוגי עדכן הערב (שבת) כי הוא צפוי לכלול רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד. הגשמים והשיטפונות צפויים לגרום אף לחסימות צירי תנועה בנגב, בערבה ולאורך ים המלח.
משעות הצהריים של יום שלישי יירדו גשמים בעוצמה חזקה באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת ערב הם יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. גשם צפוי גם בהרי יהודה ובמרכז הארץ בשעות הערב של יום שלישי.
לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ.
ועד אז: הלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן ובנגב ייתכנו הגבלות ראות. מחר יהיה מעונן חלקית, ותחול ירידה בטמפרטורות - שתהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. מחרתיים, יום שני, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן ייעשו גבוהות מהרגיל, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. במהלך הלילה יחלו לרדת גשמים מקומיים.
הטמפרטורות החזויות הלילה ומחר: ירושלים 25-19, 27-21, חיפה 27-22, צפת 27-20, קצרין 30-23, טבריה 32-24, נצרת 29-22, עפולה 30-20, בית שאן 33-24, לוד 28-22, אשדוד 27-22, עין גדי 31-27, באר שבע 29-21, מצפה רמון 26-19 ובאילת 33-24.