אירוע שיטפונות ממושך, משמעותי וייתכן שאף חריג - בדרך לדרום ומזרח הארץ בימים שלישי ורביעי. השירות המטאורולוגי עדכן הערב (שבת) כי הוא צפוי לכלול רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד. הגשמים והשיטפונות צפויים לגרום אף לחסימות צירי תנועה בנגב, בערבה ולאורך ים המלח.

אירוע שיטפונות ממושך, משמעותי וייתכן שאף חריג - בדרך לדרום ומזרח הארץ בימים שלישי ורביעי. השירות המטאורולוגי עדכן הערב (שבת) כי הוא צפוי לכלול רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד. הגשמים והשיטפונות צפויים לגרום אף לחסימות צירי תנועה בנגב, בערבה ולאורך ים המלח.

אירוע שיטפונות ממושך, משמעותי וייתכן שאף חריג - בדרך לדרום ומזרח הארץ בימים שלישי ורביעי. השירות המטאורולוגי עדכן הערב (שבת) כי הוא צפוי לכלול רוחות חזקות, סופות רעמים, ברקים וברד. הגשמים והשיטפונות צפויים לגרום אף לחסימות צירי תנועה בנגב, בערבה ולאורך ים המלח.

משעות הצהריים של יום שלישי יירדו גשמים בעוצמה חזקה באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת ערב הם יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. גשם צפוי גם בהרי יהודה ובמרכז הארץ בשעות הערב של יום שלישי.

משעות הצהריים של יום שלישי יירדו גשמים בעוצמה חזקה באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת ערב הם יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. גשם צפוי גם בהרי יהודה ובמרכז הארץ בשעות הערב של יום שלישי.

משעות הצהריים של יום שלישי יירדו גשמים בעוצמה חזקה באזור אילת, בנגב הדרומי ובערבה. לקראת ערב הם יתפשטו צפונה גם לאזורים נוספים בנגב ולאזור ים המלח. גשם צפוי גם בהרי יהודה ובמרכז הארץ בשעות הערב של יום שלישי.

לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ.

לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ.

לאחר הפוגה בלילה שבין שלישי לרביעי, הגשמים והשיטפונות צפויים להתחדש בדרום הארץ בשעות הצהריים של רביעי ולהתפשט שוב במהלך היום גם למרכז הארץ.