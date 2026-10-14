כתב אישום הוגש הבוקר (רביעי) נגד חמישה נערים, בני 14 עד 16 מרמלה ומלוד, שהיו מעורבים בתקיפה חמורה של צעיר מתחת לביתו בשכונת נאות שמיר ברמלה בתחילת השבוע, תקיפה שבמהלכה הכו אותו ובעטו בגופו ובראשו במשך שניות ארוכות. תיעוד מהתקיפה רץ ברשתות החברתיות, וכעבור כמה שעות עצרה המשטרה שבעה חשודים, כולם נערים. לחמשת הנאשמים מיוחסות עבירות של תקיפה הגורמת חבלה של ממש, והוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים.
המותקף, צעיר כבן 21, פונה אחרי המקרה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב, כאשר הוא היה מעורפל הכרה וחבול. הוא טופל בבית החולים ושוחרר כעבור מספר שעות, ללא חבלות פנימיות בגופו או בראשו. בתיעוד התקיפה נראים הנערים מפילים אותו לרצפה ומכים אותו שוב ושוב. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לפגוע בו.
הצעיר מתאושש בביתו, כאשר לדבריו הוא חווה תחושה קשה של חרדה והשפלה, ועדיין לא מבין מדוע הותקף. אימו אמרה ל-ynet: "הוא יכול היה להיות ימנו זלקה השני. היה צריך להאשים את הילדים האלה בניסיון רצח, אני לא מבינה איך לא. באחד הסרטונים רואים שנפלה לאחד מהם סכין. בנס הבן שלי חי, בזכות אישה אמיצה שהייתה היחידה שהתערבה וצעקה, כשאחרים עומדים בצד, מסתכלים ומפחדים להתערב".
לדבריה, "הבן שלי לא מכיר את התוקפים והוא בעצמו בהלם, מנסה להבין על מה תקפו אותו. הם קטינים. למה תקפו אותו? היה להם משעמם, והוא היה במקום ובזמן הלא נכון. הוא היה עם הטלפון ביד, קולה ביד השנייה, שמע מוסיקה באוזניות והלך לכיוון אבא שלו שעובד בסופר בשכונה. ואז הם תקפו אותו לפתע. בלי שום סיבה, סתם חיפשו קורבן ונפלו על הבן שלי. לא מבינה איך הם לא מואשמים בניסיון רצח".
ראש העיר רמלה מיכאל וידל ביקר את הצעיר בביתו והביע שביעות רצון מכך שתוך ארבעה ימים הוגש כתב אישום נגד התוקפים. "הגעתי יחד עם רעייתי כדי לפגוש את הצעיר ואת הוריו, לשמוע אותם מקרוב ובעיקר לחזק אותם ברגעים הקשים שהם עוברים", מסר וידל. "זו הייתה שיחה כואבת ומרגשת. הבהרתי להם שהם לא לבד, ושאנחנו נמשיך לעמוד לצידם ולסייע בכל מה שניתן, גם בנושאים נוספים שהעלו בפנינו״.
כתב האישום הוגש בידי יחידת התביעות של משטרת מחוז מרכז. וידל, שגינה את האלימות הקשה, שוחח אישית עם מפקד תחנת המשטרה ברמלה וביקש ש"יעשו הכול כדי לתפוס את התוקפים האכזריים".