המותקף, צעיר כבן 21, פונה אחרי המקרה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב, כאשר הוא היה מעורפל הכרה וחבול. הוא טופל בבית החולים ושוחרר כעבור מספר שעות, ללא חבלות פנימיות בגופו או בראשו. בתיעוד התקיפה נראים הנערים מפילים אותו לרצפה ומכים אותו שוב ושוב. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לפגוע בו.

המותקף, צעיר כבן 21, פונה אחרי המקרה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב, כאשר הוא היה מעורפל הכרה וחבול. הוא טופל בבית החולים ושוחרר כעבור מספר שעות, ללא חבלות פנימיות בגופו או בראשו. בתיעוד התקיפה נראים הנערים מפילים אותו לרצפה ומכים אותו שוב ושוב. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לפגוע בו.

המותקף, צעיר כבן 21, פונה אחרי המקרה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בבאר יעקב, כאשר הוא היה מעורפל הכרה וחבול. הוא טופל בבית החולים ושוחרר כעבור מספר שעות, ללא חבלות פנימיות בגופו או בראשו. בתיעוד התקיפה נראים הנערים מפילים אותו לרצפה ומכים אותו שוב ושוב. עוברת אורח ניסתה להתערב אך הנערים המשיכו לפגוע בו.

הצעיר מתאושש בביתו, כאשר לדבריו הוא חווה תחושה קשה של חרדה והשפלה, ועדיין לא מבין מדוע הותקף. אימו אמרה ל-ynet: "הוא יכול היה להיות ימנו זלקה השני. היה צריך להאשים את הילדים האלה בניסיון רצח, אני לא מבינה איך לא. באחד הסרטונים רואים שנפלה לאחד מהם סכין. בנס הבן שלי חי, בזכות אישה אמיצה שהייתה היחידה שהתערבה וצעקה, כשאחרים עומדים בצד, מסתכלים ומפחדים להתערב".

הצעיר מתאושש בביתו, כאשר לדבריו הוא חווה תחושה קשה של חרדה והשפלה, ועדיין לא מבין מדוע הותקף. אימו אמרה ל-ynet: "הוא יכול היה להיות ימנו זלקה השני. היה צריך להאשים את הילדים האלה בניסיון רצח, אני לא מבינה איך לא. באחד הסרטונים רואים שנפלה לאחד מהם סכין. בנס הבן שלי חי, בזכות אישה אמיצה שהייתה היחידה שהתערבה וצעקה, כשאחרים עומדים בצד, מסתכלים ומפחדים להתערב".

הצעיר מתאושש בביתו, כאשר לדבריו הוא חווה תחושה קשה של חרדה והשפלה, ועדיין לא מבין מדוע הותקף. אימו אמרה ל-ynet: "הוא יכול היה להיות ימנו זלקה השני. היה צריך להאשים את הילדים האלה בניסיון רצח, אני לא מבינה איך לא. באחד הסרטונים רואים שנפלה לאחד מהם סכין. בנס הבן שלי חי, בזכות אישה אמיצה שהייתה היחידה שהתערבה וצעקה, כשאחרים עומדים בצד, מסתכלים ומפחדים להתערב".