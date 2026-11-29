סנגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הסכימו הבוקר (יום ראשון) לראשונה להגיע לשיחות עם נציגי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה בבית הנשיא, זמן קצר אחרי הודעה של נשיא המדינה יצחק הרצוג בנושא. היועמ"שית כבר הסכימה בעבר לשיחות אלה, כך שכעת הן צפויות להתקיים - כשברקע ההודעה הדרמטית בשבוע שעבר של השופטים בתיקיו של נתניהו.

בהודעתו, הרצוג קרא לצדדים להגיע להידברות בחסותו על הסכמות לסיום המשפט. "לנוכח הודעת בית המשפט שב הנשיא ומציע לצדדים לקיים הידברות תחת חסות בית הנשיא", כתב - לאחר שעדכן את שני הצדדים. בהרב-מיארה צפויה לטוס היום לחו"ל, והשיחות יכולות להתקיים בלעדיה בשלב זה - או שייקבעו לאחר חזרתה לארץ.

בהרב מיארה, נתניהו והרצוג ( צילום: רפי קוץ, אלכס קולומויסקי, AFP )

ביום רביעי שעבר, כעשור לאחר תחילת החקירות בתיקי נתניהו ויותר משש שנים אחרי תחילת המשפט, הודיעה ראש ההרכב במחוזי בירושלים, רבקה פרידמן-פלדמן, ליועמ"שית כי ישנו סיכוי נמוך להרשעה בתיקים 4000 (פרשת וואלה - בזק) ו-2000 (פרשת נתניהו - מוזס). בנוגע לתיק 1000 (תיק המתנות) אמרה כי ניתן להגיע להסכמות וכי יש "לחתור לסיום המשפט".

בהודעה הבוקר של הנשיא הרצוג נכתב כי הוא מביע את אמונו המלא בשופטים וסבור שיש להקשיב להם: "לפיכך, מציע הנשיא לקיים הידברות עניינית ומעמיקה, בלב פתוח ונפש חפצה, כדי להגיע להסכמות. דלתו של בית הנשיא עדיין פתוחה בפני הצדדים באם ירצו בכך.

"יוזכר - לפני כמה חודשים הציע בית הנשיא לצדדים לקיים הידברות שכזו. היועצת המשפטית לממשלה נענתה להצעה ואף חזרה על כך השבוע בבית המשפט. ראש הממשלה נתניהו ובא כוחו לא השיבו".