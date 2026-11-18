היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה צפויה להגיש מחדש לוועדת הכנסת את כתב האישום נגד ח"כ טלי גוטליב, שהואשמה בעבר בפרסום שמו של בכיר בשב"כ - בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. כך נודע ל-ynet. היועמ"שית צפויה להגיש את האישום רק לאחר הקמת הממשלה, אחרי שתוקם ועדת הכנסת מחדש.
גוטליב, כזכור, נהנתה מחסינות מפני העמדה לדין בשל הרוב שהיה לקואליציה בוועדת הכנסת היוצאת. בוועדת הכנסת ישנו רוב קבוע לקואליציה, ובשל כך גוטליב צפויה לאבד את חסינותה בוועדה תחת הממשלה שתוקם.
בחודש מאי השנה שיתפה גוטליב כי הוגש נגדה כתב אישום - לפני קבלת החסינות. "מחיאות כפיים סוערות למיארה", כתבה ברשת X. "הודיעה זה עתה על הגשת כתב אישום נגדי בהמשך לחתימת ישראל כ"ץ על תעודת חיסיון". לדבריה, "כפי שהבהרתי, בדעתי לשכנע את חברי הכנסת כי חשיפת בן זוגה של ברסלר נעשתה במסגרת ולמען מילוי תפקידי. עליי כידוע לא מטילים אימה. טרם נשלח לי כתב האישום, אך אני סומכת על מיארה שאקרא זאת בקרוב אצל אחד משופרותיה".
כתב האישום ההוא ייחס לגוטליב עבירת גילוי ופרסום מידע חסוי - עבירה שעלולה לגרור עונש של שלוש שנות מאסר. לפי האישום, בינואר 2024 פרסמה גוטליב בחשבונה צילום מסך מכתבה באתר "עדנה קרנבל", תחת הכותרת: "חרבות ברזל 85 כבר לא שמועה: ראש המוסד דדי ברנע קיבל הודעה מהאמריקנים שיירטו שיחות בין בעלה של שקמה ברסלר מהשב"כ ליחיא סינוואר 4 ימים לפני 7/10/2023".
כחודש לאחר מכן, במהלך מבצע "שאגת הארי", בקואליציה קיימו את הדיון בוועדת הכנסת בבקשת החסינות של גוטליב. לדיון הגיעו היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה והמשנים שלה שרון אפק ואביטל סומפולינסקי, וכן פרקליט המדינה עמית איסמן והמשנים שלו אלון אלטמן ואפרת גרינבאום.
עם תחילת דבריה בוועדה, גוטליב אמרה שמדובר ב"רגע היסטורי". היא מבקשת חסינות בעילה אחת מהותית ובשתי עילות דיוניות. חסינות מהותית בוחנת האם המעשה נעשה במסגרת מילוי תפקיד של חבר כנסת. חסינות דיונית בוחנת אם הוגש כתב אישום שלא בתום לב או תחת אפליה או במקרה של פגיעה בתפקוד הכנסת או בייצוג בוחרים.