- בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. כך נודע ל-ynet. היועמ"שית צפויה להגיש את האישום רק לאחר הקמת הממשלה, אחרי שתוקם ועדת הכנסת מחדש.

- בן זוגה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. כך נודע ל-ynet. היועמ"שית צפויה להגיש את האישום רק לאחר הקמת הממשלה, אחרי שתוקם ועדת הכנסת מחדש.