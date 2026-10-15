רשויות המכס בגרמניה הודיעו היום (חמישי) על תקרית חריגה למדי בנמל התעופה בעיר קלן, שבה נתפס לפני שלושה שבועות נוסע ממקסיקו בניסיון להבריח למדינה מזוודה מלאה ב-92 נחשים ארסיים ולטאות. האיש בן ה-45, שלפי הודעת הרשויות הוא כבאי אש במקצועו אך זהותו לא נחשפה, הגיע ממקסיקו סיטי בטיסת מעבר מאיסטנבול, ונתפס כאשר ניסה לעבור דרך מסלול היציאה "הירוק", המיועד לנוסעים שאין להם דבר להצהיר עליו בפני פקידי המכס.

אחד הנחשים שנתפסו במזוודה של הנוסע ממקסיקו ( צילום: AFP PHOTO / CUSTOMS COLOGNE AIRPORT )

לפי הרשויות החשד הראשוני כלפיו עלה מפני שהפגין "התנהגות לחוצה", ותחילה דווקא לא בדקו לו את המזוודה שלו אלא ביצעו לו בדיקת סמים – שבה נמצא חיובי לקוקאין. רק לאחר מכן פקידי הנמל ערכו חיפוש במזוודה שלו, ובמקום למצוא בה סמים הם נדהמו לגלות בתוכה עשרות מיני נחשים ולטאות, שהוחבאו בתוך בקבוקי שמפו, מכלי קרמים ובתוך גרביים.

"עמיתיי בנמל התעופה רגילים למצוא כל מיני מזכרות במזוודות, אבל מעולם לא נתקלנו קודם לכן ב-37 נחשים ארסיים חיים וב-55 לטאות שהגיעו ממקסיקו", אמר ינס אהלנד, דובר משרד המכס בקלן. לפי הודעת המכס, החיות נדחסו בתוך המזוודה תוך הפרת תקנות להגנה על בעלי חיים, וכ-30 מהם לא שרדו את המסע, שבמהלכו לא הייתה להם גישה למזון או למים. בין המינים שנמצאו: צפעונים, עכסנים ואיגואנות.