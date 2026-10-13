נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מהשגרירה האמריקנית ביוון קימברלי גילפויל להתפטר מתפקידה, על רקע הטענות הגוברות ל התנהלות פסולה ואף בלתי-חוקית שלה לפני כהונתה באתונה ובמהלכה. כך אישרה הערב (יום ג') הדוברת החדשה של הבית הלבן, קייטי זכריה. שעה קלה אחרי ההודעה הזו פרסמה גילפויל, שמונתה על-ידי טראמפ עצמו, פוסט ברשת X, שבו אישרה כי היא מתפטרת: "השירות כשגרירת ארה"ב ביוון היה כבוד של פעם בחיים", כתבה. "לנצח אנצור תודה לנשיא דונלד ג'יי טראמפ ולמזכיר המדינה מרקו רוביו על שהפקידו בידיי את הזכות יוצאת הדופן לייצג את המדינה הגדולה ביותר בתולדות העולם".

גלריה גילפויל עם הנשיא טראמפ. הוא אותת כבר אתמול: "אנחנו לא מרוצים" ( צילום: Brendan SMIALOWSKI / AFP )

הודעת ההדחה הערב באה אחרי שבימים האחרונים התרבו הדיווחים על כוונתו של טראמפ להעביר את גילפויל מהתפקיד, ובשיחה אתמול עם כתבים בבית הלבן הוא אותת לראשונה בקולו כי הוא שוקל זאת ברצינות. "ובכן, אנחנו בוחנים את זה, אנחנו לא מרוצים", אמר כשהוא נשאל אם הוא שוקל לפטר אותה. דבריו באו יום אחרי שבכיר אמריקני אמר לסוכנות הידיעות AP כי טראמפ ומזכיר המדינה מרקו רוביו "זועמים מאוד" על ההתנהלות של גילפויל כפי שהיא משתקפת מדיווחים שאליהם נחשפו, וכי סביר להניח שהם יקבלו החלטה על עתידה עוד השבוע.

הדחתה של גילפויל מגיעה בעקבות סדרת כתבות שפורסמו מאז סוף החודש שעבר ושבהן דיווח העיתון "וול סטריט ג'ורנל" על התנהגות מפוקפקת מצדה, התנהגות שכללה לכאורה איום על גורם רשמי במדינה מארחת, קבלת מתנות ושירותים בלתי הולמים, ואף הצעה לנצל את השפעתה בתוך הממשל בתמורה לכיסוי חשבון אשראי גדול.

בדיווח הראשון של ה"ג'ורנל" נכתב בין השאר כי באירוע קבלת פנים אמרה גילפויל לאורחים שארה"ב מסוגלת לערער את יציבות הממשלה ביוון אם תבחר לעשות זאת, וכי היא קידמה אינטרסים עסקיים של חברת בנייה ואנרגיה יוונית ספציפית ואפשרה ללוביסט מטעמה להשתתף בפגישות דיפלומטיות סגורות. בכתבה נוספת, שפורסמה בזמן שמזכיר המדינה האמריקני רוביו שהה בעצמו באתונה, דיווח ה"ג'ורנל" בהסתמך על הודעות טקסט כי ממש לפני השימוע שבו אושר המינוי שלה לשגרירה ביקשה גילפויל מתורם ותומך של טראמפ לשלם חשבון אשראי על סך 100,000 דולר, תוך שהיא מבטיחה לו בתמורה גישה לבכירים בממשל.

עם מזכיר המדינה רוביו בשבוע שעבר באתונה. "זה לא בהכרח נכון", אמר כשליוותה אותו למטוס ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

בהמשך דיווח העיתון כי גילפויל זעמה על כך שלא הוזמנה לאירוע בנושא יוון במסגרת הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס שבשווייץ מוקדם יותר השנה, דרשה להשתתף בו, ובמקביל התרברבה בנסיעות יוקרה לצרפת בחברת בכירי אותה חברת אנרגיה. בדיווח נוסף, של הצהובון הבריטי Daily Mail, נטען כי גילפויל עוררה אנטגוניזם בקרב סגל שגרירות ארה"ב באתונה ומתחה את גבולות ההתנהגות המצופה מהנציג הבכיר ביותר של ממשלת ארה"ב ביוון.

הנזיפה של רוביו, וההתעקשות: "היא שגרירה חזקה"

גילפויל עצמה לא התייחסה עד הערב לדיווחים באופן ישיר, אך בהודעה שפרסמו שלשום בערב הכחישו עורכי דינה הפרה כלשהי מצדה, וטענו כי הכספים שביקשה מהתורם של טראמפ נועדו רק לכסות תשלום שלא הועבר לה עבור שירותים שסיפקה עוד לפני שמונתה לשגרירה – הופעות פומביות והרצאות שקיימה. עורכי הדין דחו גם את הטענות שנהגה באופן בלתי הולם כשטסה במטוסים פרטיים, וציינו כי לפני כל טיסה כזו היא פנתה לקבלת הנחיות ממחלקת המדינה, קיבלה אותן – ופעלה בהתאם לתקנות הנסיעה של המחלקה.

בפוסט שפרסמה הערב על התפטרותה ביקשה גילפויל להתייחס בעצמה לטענות נגדה, וכתבה: "אלה טענות שקריות, ובכוונתי להגן בנחישות על שמי, על המוניטין שלי ועל יושרתי. הקדשתי את חיי המקצועיים למאבק למען הצדק, לעמידה על מה שנכון, ולהגנה על הערכים ההופכים את אמריקה ליוצאת דופן. לא אניח להאשמות שווא להגדיר עשרות שנים של שירות ציבורי". היא הדגישה כי הכרת התודה וההערכה שלה לטראמפ ולרוביו לא התערערו: "אני גאה במה שהשגנו יחד, ותמיד אהיה תומכת נאמנה של הנשיא טראמפ ושל שליחותו להחזיר את אמריקה לגדולתה".

השגרירה המודחת גילפויל ומזכיר המדינה רוביו נועדים עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטקיס, בשבוע שעבר באתונה ( צילום: REUTERS/Louisa Gouliamaki )

אחרי הדיווח הראשון על מעלליה לכאורה של גילפויל הגן עליה מזכיר המדינה רוביו, אך כשהצטברו עוד ועוד טענות נגדה הוא סירב להגיב על כך בפומבי. בשבוע שעבר, כשביקר באתונה, אמר תחילה: "השגרירה שלנו כאן היא שגרירה חזקה". עם זאת אחר כך התפרסמו כאמור דיווחים נוספים, וביום חמישי, רגע לפני שעזב את הבירה היוונית, נזף בעיתונאים ששאלו אותו על הטענות החדשות נגדה, ואמר כי הוא אינו יודע אם הן נכונות וכי לא יגיב אם אין לו דרך לאמת אותן: "אתם מסתובבים כאן וחושבים שבגלל שאיזה מקור אמר לכם משהו ודיווחתם על זה, זה בהכרח נכון. זה לא. זה לא בהכרח נכון מבחינתי. זו לא הדרך שבה אנחנו פועלים", אמר למרגלות מטוסו, כאשר גילפויל, שהגיעה ללוותו להמראתו, צופה במתרחש.

גורמים אמריקניים רשמיים אמרו בימים האחרונים כי המפקח הכללי של מחלקת המדינה בוחן את הטענות נגד גילפויל, אם כי לא ברור אם נפתחה חקירה רשמית בעניין. מפקחים כלליים מנהלים לעיתים קרובות בדיקות לא-רשמיות בנוגע לתלונות נגד אנשי סגל, ופעמים רבות בדיקות אלו אינן מבשילות לכדי חקירה מלאה – כזו שעלולה להוביל לצעדים משמעתיים, כולל הדחה.

גילפויל כתבה לדטרס: "זה לא יופיע בשום מקום אם תעביר כסף לאמריקן אקספרס". מתוך ההודעות

במחנה הדמוקרטי לעומת זאת כבר דורשים לפתוח בחקירה שכזו. שני הדמוקרטים הבכירים בוועדות החוץ של בית הנבחרים והסנאט – חבר בית הנבחרים גרגורי מיקס מניו יורק והסנאטורית ג'ין שאהין מניו המפשייר, וכן החבר הבכיר מטעם המיעוט בוועדת הפיקוח והרפורמה הממשלתית של בית הנבחרים – רוברט גרסיה מקליפורניה, פרסמו קריאה חד-משמעית לחקירה רשמית.

"מותק, אני צריכה שתסדר לי את זה היום"

גילפויל בת ה-57 הייתה תובעת בקליפורניה, מגישה ב"פוקס ניוז", אשתו של מושל קליפורניה גאווין ניוסום (שמוזכר כמועמד בולט לנשיאות ב-2028) ובהמשך ארוסתו של טראמפ ג'וניור. טראמפ הודיע על מינויה לשגרירה שעות לאחר שפורסמו תמונות של בנו עם אישה אחרת – בטינה אנדרסון, שלימים הפכה לאשתו. מה שנראה בתחילה כמו פרס תנחומים הפך אותה לאחת הנציגות הבולטות של הממשל באירופה.

הערב, זמן קצר אחרי ההודעה על הדחתה של גילפויל, שוחח טראמפ עם כתבים מחוץ לבית הלבן ונשאל: "היא הייתה כמו משפחה בשבילך, לא?". הנשיא השיב: "לא, היא לא הייתה חלק מהמשפחה שלי. אני מניח שהיא יצאה עם הבן שלי לפני הרבה זמן, אבל היא לא הייתה חלק מהמשפחה. היא נסעה ליוון. היא עשתה עבודה טובה, אבל לא אהבנו את מה שקראנו. לא שוחחתי איתה, אבל היא לא תישאר שם".

גילפויל עם דונלד טראמפ ג'וניור בימיהם כבני זוג. הם נפרדו, והוא התחתן עם בטינה אנדרסון ( צילום: AFP )

החשיפה הגדולה ביותר שסיבכה את גילפויל הייתה כאמור זו שלפיה תורם ותיק של טראמפ טוען כי היא ביקשה ממנו לשלם חשבון כרטיס אשראי בסך 100 אלף דולר, בתמורה לעזרה בהגעה לבכירי הממשל. לפי הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל", הפנייה נעשתה ב-3 ביולי 2025, שישה ימים בלבד לפני שגילפויל התייצבה לשימוע בסנאט לקראת מינויה לשגרירה. "מותק, בבקשה, אני צריכה שתסדר לי את זה היום", כתבה לכאורה לאיש העסקים ואיש הרדיו השמרני אריק דטרס, וצירפה אימוג'י של ידיים בתפילה. בהודעה נוספת הסבירה כיצד להעביר את הכסף ישירות לחשבון האשראי שלה: "זה לא יופיע בשום מקום אם תעביר כסף לאמריקן אקספרס". היא אף שלחה לו קובץ שנשא את הכותרת "הוראות אמריקן אקספרס" והתקשרה אליו פעמיים.

דטרס השיב שהדרישה "לא תעבוד", שאשתו לא תסכים לתשלום, ושאם יעביר 100 אלף דולר הדבר עלול לעלות לו בנישואיו. אחר כך הודה כי היה זה רק תירוץ ופשוט לא היו לו באותו רגע 100 אלף דולר פנויים. "אחרת כנראה הייתי מספיק מטומטם כדי לעשות את זה", אמר. לטענתו, לא היה לו ספק בנוגע למהות העסקה: כסף תמורת גישה והשפעה. "זה היה דבר תמורת דבר", אמר. בעקבות זאת כינה את גילפויל "נוכלת" ודרש שתודח מתפקידה.

"אריק, זה מסוכן ולא עוזר". התשובה של גילפויל

דטרס סיפר כי שילם לגילפויל לאורך השנים סכום כולל של 300 אלף דולר עבור הופעות ונאומים. במקביל ביקש ממנה להפעיל את קשריה סביב שורת עניינים אישיים, ובהם בעיות מס והמאבק להסגרת המנתח האורתופדי אבובכר דוראני, שנמלט לפקיסטן בעודו ממתין למשפט בארה"ב באשמת הונאת ביטוח. דטרס, עורך דין לשעבר שייצג בעבר מטופלים של דוראני ויכול היה להרוויח מהליכים נגדו, אף הציע לגילפויל מיליון דולר אם תשיג לו ריאיון אצל טאקר קרלסון ותעזור לקדם את הפרשה. דוראני עדיין נמצא בפקיסטן.

בהתכתבויות שיוחסו לה, גילפויל התרברבה כי שרי ההגנה, התחבורה, האוצר והמסחר, נציב רשות המסים ובכירים נוספים חוזרים אליה מיד. "אה כן, שכחתי את קאש פאטל", הוסיפה, בהתייחס לראש ה-FBI. היא אכן פנתה בשמו של דטרס לנציב רשות המסים דאז בילי לונג ועדכנה אותו על מאמציה מול משרד המשפטים. דטרס, מצדו, החל לאבד סבלנות. במזכר ששלח לה כתב: "שילמתי לך 300 אלף דולר לאורך השנים. נכון למזכר הזה, לא קיבלתי אפילו טובה אחת. אני לא נאיבי ולא פראייר. אני צריך תוצאות".

גילפויל נואמת משולהבת למען טראמפ בוועידה הרפובליקנית לפני הבחירות לנשיאות ב-2020 ( צילום: רויטרס )