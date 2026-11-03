נשיא המדינה יצחק הרצוג יפתח מחר (רביעי) סבב ההתייעצויות עם המפלגות שנבחרו לכנסת ה-26, לקראת הטלת המנדט להרכבת הממשלה. עוד לפני כן, בשעה 12:00, יקבל הרצוג לידיו את תוצאות הבחירות הרשמיות לכנסת מיו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, בהתאם לנהלים ולחוק יסוד הממשלה.

החל מהשעה 17:00 יחל הנשיא את סבב ההתייעצויות, כשבאופן חריג הוא החליט הפעם להתחיל לא מהמפלגה הגדולה לקטנה, אלא להיפך: מהמפלגות הקטנות לגדולות. המטרה היא לבחון את האפשרויות השונות להרכבת הממשלה הבאה ולייצר חשיבה מחוץ לקופסה. סבב ההתייעצויות יימשך גם ביום חמישי.

ינסה למצות את כלל האפשרויות. הרצוג ( צילום: אלון פרגו )

הרצוג יבקש לשמוע את עמדותיהן של כלל המפלגות ולבחון האם קיימים כיוונים נוספים או חלופות שעשויות לסייע בגיבוש הסכמות ובהרכבת ממשלה, מתוך תפיסה כי בשעה זו חשוב למצות את כלל האפשרויות, להרחיב את השיח ולבחון כל דרך שעשויה לקדם את התהליך. כמו כן, הנשיא אינו שולל לקיים סבב התייעצויות נוסף, ככל שהדבר יידרש.

כנהוג, הנשיא ייפגש עם נציגי המפלגות, ישמע את המלצתם, ולאחר גמר סבב ההתייעצויות - והתייעצויות נוספות ככל שיידרשו - יכריז על חבר הכנסת שעליו תוטל מלאכת הרכבת הממשלה. מרגע שיטיל הרצוג את מלאכת הרכבת הממשלה על חבר הכנסת הנבחר יעמדו לרשותו, על פי חוק יסוד: הממשלה, 28 ימים להשלמת המהלך. במצב שבו יידרש פרק זמן נוסף לתהליך, בסמכות הנשיא להעניק ארכה נוספת של עד 14 ימים נוספים, על פי החוק.

בבית הנשיא ערוכים גם למקרה של הסלמה ביטחונית, כולל קיום ההתייעצויות במקומות חלופיים. הטלת המנדט תקרה בין הימים שישי עד שלישי בשבוע הבא. אם הרצוג יעריך שהסיכויים לא ברורים, ייתכן שיכריז על סבב התייעצות נוסף או שיזמן אליו את מנהיגי המפלגות.

לפי לוח הזמנים הצפוי, ב יום רביעי בשעה 17:00 יגיעו נציגי הציונות הדתית לסבב ההתייעצויות אצל הנשיא. בהמשך, בשעה 18:15, יגיעו נציגי ש"ס. ב-19:30 יהיה תורם של נציגי ישראל ביתנו, וב-20:45 נציגי זהות. ב יום חמישי יגיעו בשעה 08:30 נציגי יהדות התורה, ב-09:45 נציגי עוצמה יהודית, ב-11:00 נציגי הדמוקרטים, ב-12:15 נציגי רע"מ, ב-16:45 נציגי הרשימה המשותפת, ב-18:00 נציגי ביחד, ב-19:15 נציגי ישר! וב-20:30 נציגי הליכוד.