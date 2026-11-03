יו"ר ישר!, גדי איזנקוט, הצהיר היום (שלישי) על סימון המטרות במאמצים להרכבת הממשלה והמהלכים המתוכננים בכנסת. את הדברים פרסם לאחר פגישת ראשי גוש השינוי שנערכה מוקדם יותר . לדבריו, גוש השינוי ימנע הליכה לבחירות נוספות "והתבצרות נתניהו בשלטון", יכונן ממשלת חירום לאומית ויבטל "חוקים שמסכנים את הדמוקרטיה". עוד הבהיר איזנקוט כי ראש הממשלה נתניהו זוכה לתמיכתם של 46 ח"כים בלבד, בעוד הוא זוכה ל-48.

הצהרת גדי איזנקוט, יו"ר ישר! ( צילום: דוברות מפלגת ישר! )





"הבוקר קיימנו, ראשי מפלגות השינוי והתיקון, פגישה טובה וחשובה", אמר איזנקוט. "אנחנו מתואמים וערוכים לימים הקרובים. לפנינו שתי מטרות: כינונה של ממשלת חירום לאומית, על בסיס ארבעת העקרונות שהצגתי - מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית, ערכי מגילת העצמאות, חובת שירות צבאי, לאומי ואזרחי והכרה בחמאס כארגון טרור שיש להשמיד את הכוח הצבאי-שלטוני שלו".

יו"ר ישר! הוסיף כי צוותי המשא ומתן של המפלגות יחלו "לעבוד בהקדם על קווי יסוד משותפים ועל ביצועם של המהלכים בכנסת - בחירת יושב ראש כנסת חדש, חקיקה חשובה וביטול חוקים שמסכנים את הדמוקרטיה. נפעל במהירות האפשרית על מנת למנוע את גרירתה של ישראל לבחירות נוספות ואת המשך התבצרותו של נתניהו בשלטון.

איזנקוט הדגיש כי החל מיום שלישי, נתניהו הוא "ראש ממשלת מעבר, הזוכה לתמיכתם של 46 חברי כנסת בלבד. הליכוד ונתניהו יודעים שאנחנו נחושים. לכן הם ממשיכים להטיל דופי ולחבל בתוצאות האמת של הבחירות. זהו מפלטם האחרון". הוא הזהיא כי הימים הקרובים "מלאים בספינים ותדרוכים שקריים ומכוערים. השבוע נציין את יום השנה הלועזי לרצח ראש הממשלה והרמטכ"ל לשעבר יצחק רבין ז"ל. נזכור את שלמדנו - מול האלימות, ההסתה וכרסום יסודות הדמוקרטיה נעמוד איתן, ללא מורא", סיכם.

רשימת הממליצים - והערעור על תוצאת הבחירות

כאמור, לפני שעות אחדות הסתיימה פגישתם של ראשי גוש השינוי, גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ואביגדור ליברמן. במהלך הפגישה הודגש הצורך לקבל ראשונים מהנשיא את המנדט להרכבת הממשלה. לא נשללה האפשרות לשיתוף פעולה עם החרדים. כאשר יאיר גולן העלה את סוגיית המפלגות הערביות, ושאל אם ההחלטה שלא לשתף איתן פעולה היא סופית, ליברמן השיב כי ההחלטה היא סופית - ואיזנקוט ובנט הנהנו לאות הסכמה עם דברי יו"ר ישראל ביתנו.