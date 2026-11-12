יו"ר יש עתיד יאיר לפיד אמר הערב (יום חמישי) כי "ממשלה תקום. יכול להיות שזה ייקח זמן, יכול להיות שעד שזה יקרה כולנו נעבור רכבת הרים של חרדות ופחדים - אבל תקום ממשלה טובה, ערכית וראויה לעם ישראל - מפני שזה יהיה טירוף וחוסר אחריות לאומי בלתי נסלח אם היא לא תקום".

יאיר לפיד: "ממשלה תקום"





לדברי לפיד, "האמת הבסיסית של כל מי שעוסק בניהול מדינות אומרת שאין ממשלות מושלמות. אין הסכמים קואליציוניים מושלמים. אין בכלל בחיים שום דבר שהוא מושלם, חוץ מליהיא לפיד. אז כן, אנחנו נעשה פשרות. אי אפשר להקים ממשלה בלי פשרות כואבות. אנחנו לא נצליח כנראה ליישם את כל המטרות שלנו ולמלא את כל ההבטחות שלנו בששת החודשים הקרובים - אבל ממשלה תקום".

הוא הוסיף: "זה שיעור שלמדתי מבנימין נתניהו: קודם כל מקימים ממשלה. אחר כך הולכים לתקן ולשפר ולהרחיב אותה. זה מה שאנחנו נעשה עכשיו. כולנו נדרשים למיקוד במטרה ועצבים חזקים. הבשורות הטובות הן - אנחנו ממוקדים במטרה ויש לנו עצבים חזקים, והקשרים בתוך הגוש הרבה יותר טובים ממה שכולם חושבים. ממשלה תקום".

בינתיים, לאחר הסרת הווטו של יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, בגוש השינוי בראשות יו"ר ישר! גדי איזנקוט ממקדים את המאמצים ב גיבוש הצעה ליהדות התורה כדי לגרום לסיעה החרדית לתמוך בהקמת ממשלה. במקרה כזה יש אתגר ברור שצריך לפתור - כיצד לגרום לחרדים להצביע בעד או להימנע, כך שהם לא יישארו רק עם הבטחות או הצהרות של ליברמן, בזמן שאי אפשר לקדם עבורם חוק גיוס משמעותי בטרם השבעת הממשלה.

הפתרון שנשקל בגוש השינוי הוא להתחייב לחרדים לכך שלאחר הקמת הממשלה תחול הקפאה לזמן של עד שנה על אכיפת גיוס חרדים ומעצרי עריקים. במהלך תקופת ההקפאה יגבשו הצדדים חוק גיוס מוסכם ברוח הצעה משופרת למתווה של ליברמן מ-2018.

במקביל, ב-ynet נחשף כי גורמים במחנה השינוי לא ויתרו על יו"ר רע"מ מנסור עבאס כשותף אופציונלי בקואליציה עתידית, ושבימים האחרונים מתקיימות שיחות אינטנסיביות עם גורמים ברע"מ ועבאס עצמו על נקודה אחת חשובה: הכרה בחמאס כארגון טרור. גם עם הרשימה המשותפת מעוניינים כמה גורמים בגוש ליצור סוג של שותפות, אך ככל הנראה מבלי שתצטרף לממשלה.