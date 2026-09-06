חיל האוויר פתח הבוקר (ראשון) בגל תקיפות בדרום לבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. לא ידוע על נפגעים. על פי גורמי ביטחון, הירי שמבצע חיזבאללה נועד לעצור או לעכב את השמדת התשתיות שמתכנן צה"ל ברכס עלי טאהר.
לאחר שיגור הרחפנים הורה צה"ל לפנות בניין בכפר ערב סאלים שבמחוז נבטיה ותקף אותו. לפי דיווח לבנוני, בן אדם אחד נהרג ושלושה נפצעו. גם בכפר רומאן הותקף מבנה בן שלוש קומות. בהמשך דיווחו בלבנון על תקיפת אופנוע בנבטיה. על פי הלבנונים, אחת התקיפות האוויריות בעיירה נבטיה אל-פוקא כוונה לבניין בית החולים רנדור.
בהודעת צה"ל נאמר כי "צה"ל פועל כעת ויפעל גם בהמשך בעוצמה מול ניסיונותיו החוזרים ונשנים של ארגון הטרור חיזבאללה לפגוע בכוחותינו".
במקביל הודיע הבוקר צה"ל שפתח בתרגיל פתע מטכ"לי לבחינת המוכנות לתרחיש רב-זירתי מתפרץ. מטרת התרגיל, נמסר, היא לבחון את רמת הכוננות והמוכנות למגוון תרחישים מבצעיים מפתיעים, הפעלת כוננויות ועתודות, תהליכי קבלת החלטות והמענה המבצעי בכלל הדרגים, החל מהפיקודים המרחביים, הזרועות והאגפים ועד המטכ"ל, כהכנה וחיזוק ההגנה לקראת תקופת החגים.
התרגיל נשמר במעגל מידור מצומצם כדי להפתיע גם את דרג האלופים. במהלכו תתורגל הקפצה של גדוד באופן מוסק. באירוע משתתפות כלל המפקדות - מהמטכ"ל ועד הפיקודים.
"כחלק מתרגיל הפתע הוקפצו המפקדים בכלל הפיקודים, האגפים והזרועות, וכן מתבצעת הקפצת כוחות ובחינת עתודות", נמסר. "הרמטכ"ל צופה בניהול התרגיל ממצפה הפיקוד העליון ובשטח. תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי טיס ברחבי הארץ. אין חשש לאירוע ביטחוני".
עוד אמרו בצבא: "במסגרת התרגיל מתורגלים ונבחנים הטמעה של התוכניות המבצעיות לצד לקחים שהצטברו מהלחימה בגזרות השונות ומאירועי 7 באוקטובר".
הרחפנים - אחרי טיהור המתקן האסטרטגי
בשבוע החולף הודיע צה"ל כי כוחות מיוחדים השלימו את טיהור רכס עלי טאהר בלבנון ממחבלי חיזבאללה. גורמי ביטחון אמרו כי לאורך הפעילות בשבועות האחרונים לא זוהו במקום יועצים איראנים או אנשי כוח קודס, בניגוד למה שנטען בשם גורמים איראנים לא רשמיים.
הלוחמים שפעלו באזור כלאו את מחבלי חיזבאללה במתחם, זיהו פתחים שדרכם הם יכולים לצאת, תצפתו עליהם - ומנעו כל ניסיון של ארגון הטרור לסייע לאנשיו מבחוץ. בתור התחלה, ניסה חיזבאללה להעביר ציוד - אבל ככל שהזמן חלף, גדל הקושי. גורמי ביטחון אמרו שהדבר יצר לחץ בתוך חיזבאללה.
לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני".