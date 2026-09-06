חיל האוויר פתח הבוקר (ראשון) בגל תקיפות בדרום לבנון אחרי שמחבלי חיזבאללה שיגרו שני רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון. הלוחמים ירו לעבר אחד הרחפנים ויירטו אותו. לא ידוע על נפגעים. על פי גורמי ביטחון, הירי שמבצע חיזבאללה נועד לעצור או לעכב את

השמדת התשתיות שמתכנן צה"ל ברכס עלי טאהר