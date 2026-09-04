בצה"ל לא תכננו לפרסם את הפעילות ברכס עלי טאהר, כדי לא לסכן את הלוחמים, אך הדיווח ברויטרס, לפיו איראן איימה כי "תגיב בכוח" על פעילות ישראלית באזור - הוביל לשינוי ההחלטה. על פי גורמי ביטחון, לאורך פעילות צה"ל ברכס בשבועות האחרונים, לא שהו במקום יועצים איראנים או אנשי כוח קודס.
כוחות מיוחדים של יחידת יהל"ם הם אלו שפעלו לטיהור רכס עלי טאהר בלבנון. הלוחמים כלאו את מחבלי חיזבאללה במתחם, זיהו פתחים שדרכם הם יכולים לצאת, תצפתו עליהם - ומנעו כל ניסיון של ארגון הטרור לסייע לאנשיו מבחוץ. בתור התחלה, ניסה חיזבאללה להעביר ציוד - אבל ככל שהזמן חלף, גדל הקושי. גורמי ביטחון אמרו שהדבר יצר לחץ בתוך חיזבאללה.
במהלך הפעילות, הכוחות שסגרו על הפתחים ניהלו קרבות ירי מול מחבלי חיזבאללה שניסו להימלט - וחיסלו עשרות. צה"ל השיג שליטה מבצעית באמצעות פעולות מבצעיות התקפיות כגון מארבים, תקיפות פירים בירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד.
ניסו לשלוח מזון ומים עם כטב"מים
גם "ניו יורק טיימס" פרסם כי באיראן מנסים לשדר תמונת מצב אחרת ממה שמתרחש ברכס. גורם איראני רשמי וחבר במשמרות המהפכה צוטטו באומרים כי כיבוש הרכס יהיה "חציית קו אדום", וכי חיזבאללה אחסן נשק קריטי באזור. דבריהם פורסמו באותה כתבה שבה דווח כי צה"ל הכריז על טיהור הרכס ממחבלים.
הגורם חזר על הטענה כי במקום נמצאים יועצים איראנים, לצד 70 עד 100 מחבלי חיזבאללה. הגורם הוסיף כי ארגון הטרור ניסה במשך ימים לשלוח מזון ומים לכוחות הלכודים באמצעות כטב"מים, אך ישראל חיסלה את כל מי שניסה להגיע לאותה אספקה.
על פי החבר במשמרות המהפכה, למתחם היו שלושה נתיבי יציאה, שניים מהם היו כבר בשליטת צה"ל - וקריסתו של האחרון מיידית. לדבריו, העדיפות של איראן וחיזבאללה הייתה לחלץ ולהציל את אמצעי הלחימה שהיו במקום, אך נראה כי הסיכוי לכך הולך ופוחת. ראוי לציין כי על אף הדיווחים, בטהרן לא הגיבו באופן רשמי להתפתחויות ברכס שעליהן דיווח צה"ל אתמול.
שר הביטחון ישראל כ"ץ, שאמר אתמול כי איראן "אוהבת לתקוף בחגים יהודיים", פרסם הבוקר הודעה לפיה כיבוש רכס עלי טאהר הוא סיום שלב השלמת האחיזה באזור הביטחון בדרום לבנון. "מנהרות עלי טהאר היו מרכז פיקודי לתקיפות על כוחותינו ועל מרחב הגליל, ויחד עם זאת שימשו כמוצב שולט אחרון להגנה על מרחב נבטיה - הכול כך חשוב לחיזבאללה - ומכאן חשיבותם האסטרטגית.
"כעת צה"ל ישלים את נטרול המנהרות וייערך באופן הטקטי המתאים לאחיזה ברכס ולמניעת התבססות מחדש של האויב בשטח", אמר כ"ץ, שהוסיף כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון עד פירוק חיזבאללה מנשקו והסרת האיום מעל תושבי הגליל.
"הטיהור הסתיים"
צה"ל הודיע אתמול על סיום טיהור התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר בלבנון, ומסר כי הוא "פועל לנטרולן". כוחות אוגדה 36 פעלו בתקופה האחרונה לטיהור שני התוואים התת-קרקעיים באזור, ובצה"ל אמרו כי הם השיגו שליטה מבצעית מעל ומתחת לקרקע וטיהרו את השטח ממחבלים. לפי צה"ל, חלק מהמחבלים חוסלו וחלק נמלטו. "הפעילות לנטרול התשתיות התת-קרקעיות שטוהרו ממחבלים נמשכת, ולאחר סיומה צה"ל ייערך בהגנה מחודשת", אמרו.
לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים, מומנה ותוכננה על-ידי משטר הטרור האיראני".
בצה"ל אמרו כי במהלך מבצע "חיצי הצפון" ומבצע "שאגת הארי", מחבלי חיזבאללה השתמשו באופן רציף ברכס, והכוחות התקדמו לאזור לאחר שהביאו לפגיעה והחלשת חיזבאללה לאורך המלחמה, ובפרט במבצעים אלו. עוד נמסר כי "כוחות צה"ל ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון, ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לקדם מתווי טרור נגדם. כל ניסיון פעולה של ארגון הטרור חיזבאללה כנגד כוחות צה"ל ייענה בעוצמה. צה"ל ממשיך להיות מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון".