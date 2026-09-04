בצה"ל לא תכננו לפרסם את הפעילות ברכס עלי טאהר, כדי לא לסכן את הלוחמים, אך הדיווח ברויטרס,

לפיו איראן איימה כי "תגיב בכוח" על פעילות ישראלית באזור