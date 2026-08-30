דווקא על רקע הביקורת החריפה שנשמעת בפינלנד ובאירופה כלפי ישראל, מתברר כי מאחורי הקלעים היחסים הביטחוניים בין הלסינקי לירושלים ממשיכים להתנהל ואף מקבלים מסגרת ארוכת טווח.

דווקא על רקע הביקורת החריפה שנשמעת בפינלנד ובאירופה כלפי ישראל, מתברר כי מאחורי הקלעים היחסים הביטחוניים בין הלסינקי לירושלים ממשיכים להתנהל ואף מקבלים מסגרת ארוכת טווח.

דווקא על רקע הביקורת החריפה שנשמעת בפינלנד ובאירופה כלפי ישראל, מתברר כי מאחורי הקלעים היחסים הביטחוניים בין הלסינקי לירושלים ממשיכים להתנהל ואף מקבלים מסגרת ארוכת טווח.

השידור הציבורי הפיני Yle דיווח כי פינלנד וישראל האריכו את מסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן עד שנת 2034. ההסכם כולל שיתוף פעולה במחקר, בפיתוח וברכש של מערכות ביטחוניות, וכן מנגנון תיאום קבוע בין המדינות.

השידור הציבורי הפיני Yle דיווח כי פינלנד וישראל האריכו את מסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן עד שנת 2034. ההסכם כולל שיתוף פעולה במחקר, בפיתוח וברכש של מערכות ביטחוניות, וכן מנגנון תיאום קבוע בין המדינות.

השידור הציבורי הפיני Yle דיווח כי פינלנד וישראל האריכו את מסגרת שיתוף הפעולה הביטחוני ביניהן עד שנת 2034. ההסכם כולל שיתוף פעולה במחקר, בפיתוח וברכש של מערכות ביטחוניות, וכן מנגנון תיאום קבוע בין המדינות.

אחד הביטויים הבולטים לשיתוף הפעולה הזה הוא החלטתה של פינלנד לרכוש מישראל את מערכת ההגנה האווירית קלע דוד, בעסקה בהיקף של כ-317 מיליון אירו. המערכת, שפותחה בישראל על ידי רפאל בשיתוף עם ארה"ב, מיועדת להעניק לפינלנד יכולת להתמודד עם איומים אוויריים וטילים בטווחים בינוניים וארוכים.

אחד הביטויים הבולטים לשיתוף הפעולה הזה הוא החלטתה של פינלנד לרכוש מישראל את מערכת ההגנה האווירית קלע דוד, בעסקה בהיקף של כ-317 מיליון אירו. המערכת, שפותחה בישראל על ידי רפאל בשיתוף עם ארה"ב, מיועדת להעניק לפינלנד יכולת להתמודד עם איומים אוויריים וטילים בטווחים בינוניים וארוכים.

אחד הביטויים הבולטים לשיתוף הפעולה הזה הוא החלטתה של פינלנד לרכוש מישראל את מערכת ההגנה האווירית קלע דוד, בעסקה בהיקף של כ-317 מיליון אירו. המערכת, שפותחה בישראל על ידי רפאל בשיתוף עם ארה"ב, מיועדת להעניק לפינלנד יכולת להתמודד עם איומים אוויריים וטילים בטווחים בינוניים וארוכים.