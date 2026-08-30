"לא נשלח אותם לבית הספר": הורים לתלמידות ותלמידים שצפויים לפתוח את שנת הלימודים בתיכון מוכר בעיר פתח תקווה מאיימים כי לא ישלחו את ילדיהם למוסד החינוכי, מאחר שאליו צפוי להגיע גם אחד מבין הנאשמים בפרשת הירצחו של ימנו זלקה ז"ל בערב יום העצמאות האחרון בעיר, שהותקף באכזריות רק כי העיר לקבוצת בני נוער שהתיזו ספריי. נער נוסף המואשם בתגרה שהובילה לרצח צפוי ללמוד בבית ספר אחר בעיר.

על שילובו מחדש של התלמיד במערכת החינוך המקומית, נודע להורים רק אמש, בפוסט שהועלה באחד מדפי הרשת שנפתחו לזכרו של זלקה ז"ל. בפוסט, שבו נדרש מנהל בית הספר לקחת אחריות, נכתב: "מאות הורים דורשים לדעת: האם הנאשמים בפרשת רצח ימנו זלקה ז"ל יחזרו ללמוד בבית הספר שלך?", והוסיפו: "ההורים והתלמידים זכאים לתשובה, עכשיו!".

תיעוד מהקטטה שבה נרצח ימנו זלקה ז"ל ליד הפיצרייה בפתח תקווה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים )





גלריה ימנו זלקה ז"ל ואחד המעורבים בפרשה ( צילום: שימוש לפי סעיף 27א בחוק זכויות יוצרים, דוברות המשטרה )

הפוסט מעורר סערה בבית הספר, והורים לתלמידים כבר התקשרו לראש העיר רמי גרינברג בטענה שהם לא ישלחו את ילדיהם ללימודים ב-1 בספטמבר. לדבריהם, הוא מנגד הסביר כי ברגע שבית המשפט שחרר את הנער, הוא לא יכול למנוע ממנו להגיע למערכת החינוך. יחד עם זאת מספר הורים טענו כי גרינברג הביע בפניהם את רצונו לטפל בסוגיה וקבע כי בימים הראשונים הנער גם כך לא צפוי להגיע לבית הספר.

תשובת ראש העיר, שכלל לא קשור להחלטה אם לשלב את הנער מחדש במערכת החינוך - סוגיה שנידונה בבית המשפט ובמסדרונות משרד החינוך - מסעירה חלק מההורים.

ענר דסקלו, שבנו עולה לשכבת י' היה מאוד נחרץ בנושא, ואף מוביל מהלך למנוע את כניסת הנער לבית הספר: "אנחנו לא מוכנים לדבר הזה, גם מבחינה ערכית וגם מבחינה מוסרית. מדובר באדם שהיה מעורב - ואני לא יודע מה רמת המעורבות שלו - מוסרית לא ראוי לשלב אותו בחברת ילדים נורמטיביים".

האב צפוי להיות נציג ההורים בישיבה שיקיים הערב ועד ההורים הבית ספרי ויכלול נציגי הורים משכבות י"א-י"ב כדי להבין איך לפעול נוכח המצב. לדבריו, בשיחה עם יתר ההורים הוא יסביר להם כי "ביטחון ילדינו לא יהיה הפקר. כשראש העיר אומר 'לא לדאוג זה בטיפול', זה לא מרגיע אותנו, אנחנו לא נסכן את הילדים שלנו. הביטחון שלהם מעל לכל. אני מתכוון לבוא לישיבה הערב ולדרוש תשובה חדה וברורה. אם ההחלטה לא תתקבל לשביעות רצוננו לא נשלח את הילדים לבית ספר".

אנדרטה לזכרו של בנימין ימנו זלקה מחוץ לפיצריה ( צילום: עוז מועלם )

בעיריית פתח תקווה מודעים לבעיה, אך טוענים שההחלטה על החזרה ללימודים אינה בשליטתם. גורם בכיר בעירייה מסר כי מדובר בסוגיה מורכבת מבחינה משפטית וחינוכית, ולכן הטיפול בה אינו יכול להיעשות בהחלטה חד-צדדית או באופן מיידי. התלמיד טרם הורשע בדין וחזקת החפות עומדת לו, ובמקביל חלה חובה חוקית להעמיד עבורו מסגרת חינוכית.

מכאן גם נובע הפלונטר: לא ניתן פשוט להרחיק תלמיד ממסגרת חינוכית ללא חלופה מוסדרת, אך במקביל העירייה סבורה כי בנסיבות שנוצרו יש למצוא עבורו מסגרת אחרת ומתאימה, והיא פועלת בנושא מול משרד החינוך שהוא בעל הסמכות בעניין. הגורם ציין כי "העירייה פועלת יחד עם הנהגת ההורים מול משרד החינוך והגורמים המוסמכים כדי לפתור את הסוגיה בהקדם, תוך שמירה הן על הוראות הדין והן על תחושת הביטחון של תלמידי בית הספר והוריהם".

"למה הבן שלי צריך ללכת בפחד לבית ספר?"

ר', אמו של תלמיד העולה גם הוא לשכבה י' בבית הספר, כעסה היום מאוד על האפשרות שהילד ילמד בשכבה עם בנה. "למדנו על זה מהרשת, במקרה, אף אחד לא שיקף את זה להורים ולא ידע", שיתפה, "זו הייתה הפתעה גדולה, כולם נכנסו לתמונה. שלחתי הודעה לראש העיר והוא ענה ש'אין מה לדאוג'. בסדר, אתה אל תדאג, אני דואגת - זה הילד שלי".

ימנו זלקה ז"ל ( צילום: לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים )

ר' שופכת אור על הסוגיה ומספרת כי בנה אמור ללמוד בשכבה עם הנער המדובר: "זה לא ילד שאנחנו לא מכירים. הילדים שלנו לא יהיו בני הערובה. רק בשנה שעברה היו ילדים שביקשו לעבור כיתות, בהם הבן שלי ספציפית, כדי לא להיות איתו בכיתה".

ט', אם לילד אחר בשכבה, הסבירה כי החשש שלה נובע מכך שהנוער בכל העיר הפך להיות אלים: "רק השבוע חבר של הבן שלי הותקף בזריקת אבנים בדרכו לחוג, מאז בני בן ה-15 מפחד ללכת לבד באור יום. לאן הגענו? אני רוצה לדעת שהילד שלי בטוח בתוך המסגרת החינוכית שלו. אני רוצה לדעת שהילד הזה לא יישב ליד הבן שלי בכיתה. אם מחר או מחרתיים הוא לא יבוא לו טוב, אני לא רוצה לדעת מה יקרה".

האם המודאגת ממשיכה: "מדובר בעבריין ולא באדם נורמטיבי ואני לא בטוחה שלבית ספר נורמטיבי יש כלים להתמודד עם דבר כזה. למה הבן שלי צריך ללכת בפחד לבית ספר? אני לא נגד שיקום לעבריינים, בטח עבריינים צעירים, אבל צריך לדעת איך לשים ילד כזה בכיתה רגילה בלי שום מחשבה ולאן זה יכול להוביל. זה לא פתרון, יש מחלקות בעירייה שצריכות לתת מסגרות לילדים עבריינים".

כמו הורים אחרים, כעת מבקשת ט' לקבל תשובות ומציגה וטו לגבי האפשרות שהילד המדובר ייכנס לבית הספר: "אני לא אשלח את הבן שלי לבית ספר אם הילד הזה יהיה בבית הספר. זה ילד שהיה חלק מרצח מחריד פה בעיר ואני לא רוצה שהילד שלי יישב לידו. יש מסגרות מתאימות לילדים מהסוג הזה. לא לשים אותו במסגרת נורמטיבית ולקוות שיהיה טוב".

עיריית פתח תקווה מסרה: "עיריית פתח תקווה מודעת לפניות ההורים ולרגישות הרבה סביב הנושא. עמדת העירייה ברורה: מי שהיה מעורב באירוע הרצח של ימנו זלקה ז"ל לא ישוב ללמוד בבית הספר. הנושא מטופל מול משרד החינוך והגורמים המקצועיים המוסמכים, במטרה להסדיר את הדברים באופן אחראי ומלא. העירייה נמצאת בקשר עם הנהלת בית הספר והנהגות ההורים ותמשיך לפעול מתוך מחויבות מלאה לשלומם, לביטחונם ולרווחתם של כלל התלמידות והתלמידים".