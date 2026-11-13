סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס , שקל ברצינות שלא להתמודד לנשיאות ב-2028, לאחר כישלון המפלגה הרפובליקנית בבחירות האמצע לבית הנבחרים ולסנאט בשבוע שעבר. ב-CNN דווח כי ואנס עוד לא קיבל החלטה, אך בשיחות עם כתריסר בעלי ברית ויועצים, הוא התלבט בין שאיפותיו הפוליטיות לנוכח התפרקות קואליציית ה-MAGA לבין הדרישות של חיי המשפחה.

גלריה טרם החליט על עתידו הפוליטי. ג'יי די ואנס ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

לדברי מקורביו, ואנס מחויב לבנות מחדש את התנועה שניצחה ב-2024, אבל לא בטוח שהוא זה שצריך להוביל אותה. "שום החלטה שלו לא תפתיע אותי", אמר אחד מהם. "הוא רק בן 42. הוא צעיר מספיק כדי לחזור בהמשך, אם האווירה הנוכחית תהפוך את ההצלחה לבלתי אפשרית. ייתכן שפשוט עוד לא הגיע זמנו".

בעבר ואנס נחשב למועמד המוביל של המפלגה לבחירות 2028. תומכיו ראו בפוסט הארוך שפרסם בבוקר שאחרי הבחירות - בו הוא האשים כי המלחמה באיראן הובילה להפסד - כתחילתו של קמפיין נשיאותי אפשרי. אבל בשיחות פרטיות עם מקורבים, סגן הנשיא נשמע פחות בטוח. הולדת ילדו הרביעי בקיץ האחרון עוררה כבר אז ספקולציות בבית הלבן, שלפיהן הוא עשוי להקפיא את שאיפותיו הנשיאותיות.

על פי CNN, ואנס התלבט לאחרונה בשאלה בסיסית יותר: האם הוא, או כל רפובליקני אחר, יכול לנצח באקלים הפוליטי שטראמפ יצר? מעל השיקולים האלה מרחפת כאמור המלחמה באיראן. בעלי בריתו של ואנס רואים בה אולי את המכשול הגדול ביותר לשאיפותיו הנשיאותיות. הרבה תלוי אם טראמפ יצליח לסיים במהירות את המלחמה, שאינה פופולרית בקרב האמריקנים, בלי לפגוע עוד יותר באמון הציבור בבית הלבן.

הבוחרים עזבו את טראמפ ( צילום: Megan Varner / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

"השאלה היא לא אם ג'יי די יכול לעשות את זה", אמר אחד מבעלי בריתו של ואנס. "השאלה היא אם רפובליקני כלשהו יכול לעשות את זה - כשהמלחמה באיראן עדיין נמשכת. אם הם לא יסיימו את המלחמה באיראן, לאף רפובליקני אין סיכוי ב-2028".

חלק מבעלי בריתו הגדולים ביותר של ואנס מתעקשים שתוצאות בחירות האמצע לא ממש הטרידו אותו. לדבריהם, שנתיים הן זמן רב, והרוח הפוליטית עוד "עשויה לנשוב שוב לטובתו". הם גם עדיין משוכנעים שאם ייכנס למרוץ של 2028, הוא ישלוט בפריימריז הרפובליקניים.

טרי שילינג, נשיא ארגון American Principles Project, ארגון שמרני-חברתי משפיע, אמר שתהיה זו טעות מצד ואנס לוותר על ההתמודדות משיקולים של תועלת פוליטית רגעית. "הוא בעצם ממוצב להיות המפקד, ואנחנו נכנסים לאחד הקרבות הגדולים ביותר", אמר שילינג. "אני אופתע אם הוא לא יתמודד".

רפובליקנים אחרים כבר מריחים דם במים, ופעלו כדי לתפוס את אור הזרקורים לקראת 2028. ביניהם מושל פלורידה רון דה סנטיס, הסנאטור מטקסס טד קרוז ומושל ג'ורג'יה בריאן קמפ. בעלי בריתו של ואנס טוענים שהתחרות המתהווה לא מטרידה אותם. הם מזכירים שריבוי מתמודדים עזר לטראמפ לזכות במועמדות ב-2016 וב-2024.

לבנות מחדש את הבייס

בטווח המיידי, סדר העדיפויות של ואנס הוא לבנות מחדש ולהפיח חיים בתנועת MAGA, שנראה כי קרסה במהירות. ולסגן הנשיא יש בעל ברית חדש שיעזור לו בכך. השבוע מונה סטיבן מילר, מנאמניו של טראמפ, לראש סגל הבית הלבן. רבים מעריכים שמילר שותף לרצונו של ואנס להחזיר את הממשל להבטחות הבחירות. שניהם מבינים שקודם כול צריך למצוא דרך מהירה לצאת מהמלחמה.

תנועת MAGA קרסה. ואנס יצליח לבנות אותה מחדש? ( צילום: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הסקרים הראו שכל קבוצה שעזרה לטראמפ לשוב לבית הלבן לקדנציה שנייה, נטשה אותו בבחירות האמצע. ביניהן גברים, צעירים, לטינים ובוחרים לבנים ללא השכלה אקדמית. בכירים בבית הלבן, ויועצים של טראמפ ושל ואנס, הודו שיהיה קשה מאוד לשכנע את הבוחרים האלה לחזור. לדעתם, אם יש שביב של אופטימיות, הוא טמון בחוסר הפופולריות של המפלגה הדמוקרטית ובהתפכחות הגוברת מהממשל באופן כללי.

בעלי בריתו ויועציו של ואנס מעריכים שאם יתמודד, הוא ינסה להחזיר לעצמו את המסר נגד וושינגטון ונגד הממסד, המסר שהביא אותו לסנאט ואחר כך לסגנות הנשיאות. אבל בעמדת הכוח שהוא מחזיק בה היום, יהיה הרבה יותר קשה לשכנע במסר כזה.

בשנתיים האחרונות ואנס האשים את הנשיא לשעבר ג'ו ביידן בקשיי היום יום של הבוחרים. בחודשים הקרובים, קונגרס בשליטה דמוקרטית עשוי לספק לו יריב חדש לתלות בו את האשמה. "זה משהו שאנחנו יכולים לנצל לטובתנו", אמר אחד מבעלי בריתו של ואנס, והוסיף שהרבה יכול להשתנות בתוך שנתיים. "רק תראו כמה טראמפ התרסק מאז הניצחון שלו".

אבל ריץ' באריס, סוקר הקשור באופן הדוק לתנועת ה-MAGA, אמר שהנזק עמוק יותר מתסכול רגיל של בוחרים. לדבריו, תומכים רבים של טראמפ הרגישו נבגדים. הוא לא הצליח להוזיל את יוקר המחיה, והפר את הבטחתו לא לפתוח במלחמות חדשות מעבר לים.

לא הודיע אם יתמוך בוואנס לנשיאות. דונלד טראמפ ( צילום: REUTERS/Aaron Schwartz )

באריס טען שוואנס הוא עדיין הרפובליקני שממוצב הכי טוב כדי לאסוף את השברים, אבל ייתכן שיצטרך לשם כך לגבש קואליציה פופוליסטית חדשה. "ה-MAGA מת", אמר באריס. "הבעיה של סגן הנשיא תהיה שהוא צריך להניע את הבוחרים ולגרום להם להאמין מחדש, כי המותג הרפובליקני איבד אצלם כל אמינות".

הפיל שבחדר: איראן

האינדיקציה הברורה ביותר עד כה לדרך שבה ואנס עשוי לנווט במפה הפוליטית החדשה, הגיעה בבוקר שאחרי בחירות האמצע. ואנס כאמור פרסם הערכה חריפה של התבוסות הרפובליקניות, שחשפה גם את נקודות התורפה האלקטורליות שלו עצמו בהמשך הדרך.

"הסיבה שהפסדנו היא המלחמה. הנשיא עצמו אמר את זה אתמול בלילה", כתב ואנס. "אם אתם רוצים לטעון שזה היה שווה את זה, שהיה שווה לאבד את הסנאט לשש השנים הבאות, תטענו. תטענו שזה היה מחיר ששווה לשלם. מסכימים או לא, זה לפחות כן. אבל כולם יודעים למה הפסדנו. וכל שיחה כנה על ההמשך חייבת להתחיל מזה".

הביקורת של ואנס על המלחמה לא הפתיעה את מי שדיבר איתו על איראן בשיחות פרטיות. הוא הביע את הסתייגויותיו ישירות בפני טראמפ, עוד לפני שהתקיפות החלו. אבל הביקורת הבוטה והצורבת שלו הפתיעה רבים בממשל. היו בכירים שפירשו אותה כניסיון של סגן הנשיא להתרחק ממלחמה לא פופולרית כדי להגן על עתידו הפוליטי.

הסיבה להפסד בבחירות האמצע? חיילים אמריקנים במצר הורמוז, איראן ( צילום: סנטקום )

טראמפ קיבל התראה מראש על כך שוואנס מתכוון לפרסם הצהרה חריפה, ובפומבי הוא ביטל את העניין בהינף יד. אבל לדברי שני אנשים המכירים את פרטי השיחות, בשיחות סגורות טראמפ מתח ביקורת על סגנו בגלל הדרך שבה ניהל את הדברים. טראמפ כבר הגיע למסקנה שאיראן היא הגורם העיקרי להפסדים הכבדים של המפלגה. ובכל זאת, לדברי אותם אנשים, הוא "רתח מעצבים" על כך שוואנס לא עמד בפומבי לצד החלטתו לצאת למלחמה ולא הגן על נחיצותה.

"הוא צדק, חוץ מדבר אחד", אמר טראמפ לכתבים בתחילת השבוע. "הוא היה צריך להוסיף עוד אמירה אחת: 'אילו הייתם צריכים להחליט שוב, הייתם עושים את זה שוב?' התשובה היא כן". ביום חמישי כבר הורה טראמפ לוואנס, שאותו מינה להוביל את המשא ומתן עם איראן, לסגת מהתפקיד ובמקום זאת "להקדיש את מלוא תשומת ליבו" למאבק בשחיתות. זאת על אף שהשיחות הדיפלומטיות התחדשו בימים האחרונים.

ייקח את השרביט?

הפרשה חשפה מתח עדין בין טראמפ לוואנס, שיימצא תחת מעקב צמוד בזמן שהשניים מתמודדים עם שאלת הירושה הפוליטית. אחת הסיבות שטראמפ הכריז על ואנס כסגנו בבחירות 2024, הייתה כדי שהאחרון יקבל את השרביט וימשיך את דרכו של הנשיא. אך עד עתה, טראמפ טרם אמר שיתמוך בסגנו אם יתמודד. ואנס מצידו אמר שהוא מצפה לקבל את תמיכת הנשיא אם יחליט להיכנס למרוץ.

בהודעתו בת 617 המילים על איראן, כתב ואנס שוושינגטון צריכה להתמקד בסיום המלחמה, בטיפול ביוקר המחיה ובאתגרים מבית, וגם לשקול מחדש את יחסי ארה"ב עם ישראל. בסביבת טראמפ, זה נתפס באופן נרחב כסימן לכך שסגנו נוטה להיכנס למרוץ לנשיאות.