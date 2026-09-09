בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום (רביעי) 13 שנות מאסר על הצעיר שזרק את האבן על הרכב שבו נסעה משפחת א-ראבי מהכפר בידיא שבשומרון. כתוצאה מכך, נהרגה עאישה, בת 47, לעיני בעלה ובתה. לפני חצי שנה הורשע הנער - שהיה קטין בעת המעשה - בהריגה בנסיבות מעשה טרור , יידוי אבן לעבר כלי תחבורתי בנסיבות מחמירות מעשה טרור ובחבלה במזיד ברכב בנסיבות מעשה טרור. הנער טען כי אין לו קשר למעשה.

גלריה אישה פלסטינית נהרגה על ידי מתנחלים ליד מחסום תפוח

בית המשפט ציין כי בקביעת עונשו של הנאשם, נלקחו שיקולים מרכזיים ומכריעים בהם היותו קטין, מצד אחד, וחומרת מעשיו, תוצאותיהם - וחשיבות ההרתעה, מצד שני. לדברי השופטים מיכל ברק נבו, מיכאל תמיר ועמית מיכלס, עוד ניתן משקל משמעותי לכך שעל מעשי הנאשם חל החוק כנוסחו טרם נכנסה לתוקפה הרפורמה שנעשתה בחוק העונשין בנושא עבירות ההמתה , שהחמירה את הענישה הנהוגה לגבי מעשים כגון זה שביצע הנאשם.

בהתייחס לחומרת המעשים ציין בית המשפט שהנאשם גדע חייה של אישה, רעיה ואם לתשעה ילדים, בת להוריה ואחות לעשרת אחיה ואחיותיה, חפה מכל פשע, וזאת לנגד עיני בעלה ובתה בת ה-9 (אז), ואמר שמדובר במעשה נפשע ואכזרי. בית המשפט הוסיף כי משמעות המעשים, כדוגמת המעשים שבהם הורשע הנאשם, להגברת החיכוך בין האוכלוסיות השונות ברחבי איו"ש – ידועה וברורה לכול.

בית המשפט הדגיש כי העובדה שהמעשה נעשה על רקע מניע טרור מוסיפה היבט של חומרה לעניין, כעולה מחוק המאבק בטרור ותכליתו. כן התייחס בית המשפט לנזק הפוטנציאלי ממעשי הנאשם, הן בשל אפשרות הפגיעה גם ביושבי הרכב הנוספים ואולי בכלי רכב נוספים - בין בשל פגיעת האבן, בין בשל אובדן שליטה של מר ראבי על הרכב וגרימת תאונה.

משפחת ראבי

מנגד התייחס בית המשפט לכך שהשיקול המרכזי לעונש הוא גילו הצעיר של הנאשם במועד ביצוע העבירות (15 ו-10 חודשים). בית המשפט הזכיר כי לא בכדי קיימת התייחסות שונה לקטינים המבצעים מעשי עבירה, וההבדל בין יכולתם להפנים את מלוא המשמעות של מעשיהם לעומת זו של בגירים, היא שעומדת, בין השאר, ביסוד אותו שוני. השופטים הוסיפו כי בשבע השנים שעברו מאז האירוע, "עשה הנאשם כברת דרך משמעותית בשיקום והתבגר".

מעבר ל-13 השנים, על הנאשם נגזרו גם מאסר על תנאי ופיצוי למשפחת א-ראבי , בסך 258 אלף שקלים - הסכום המרבי הקבוע בחוק. "יודעים אנו שאין סכום כסף שיוכל לפצות את משפחת א-ראבי על אובדן חיי המנוחה. אין לנו אלא לקוות שיהיה בסכום הפיצוי המירבי שנפסק כדי לסייע, ולו במעט, בהמשך הליכי השיקום של בני המשפחה", אמרו השופטים.

באוקטובר 2018, נסעה משפחת א-ראבי בכביש 60 שבשומרון, סמוך לצומת תפוח נפגע הרכב מאבן שיידו כמה נערים, ביניהם, כאמור, הנאשם. בינואר 2020 הכיר משרד הביטחון במותה של א-ראבי כפעולת איבה.

עוה"ד אריאל עטרי סנגורו של הנאשם ועוה"ד עדי קידר שייצג אותו מטעם ארגון חוננו, מסרו בתגובה: "הנאשם הורשע במעשה שלא עשה, כפי שהעיד בהרחבה בבית המשפט. בית המשפט ביסס את הכרעתו על ראיה יחידה - DNA שנמצא על אבן שנמצאה בזירה. המומחים הטובים בעולם העידו במהלך המשפט שכל הראיות מלמדות שאדם אחר יידה את האבן.

"ראשת ההרכב, סגנית נשיא בית המשפט המחוזי השופטת ליאורה ברודי, החליטה לזכות את הצעיר מכל אשמה, בחוות דעת שנפרשה על פני מאות עמודים", אמרו. "נימוקיה המפורטים של סגנית הנשיא מלמדים כי קיים סיכוי גבוה שבית המשפט העליון יהפוך את חוות דעתם של שני השופטים האחרים ויזכה את הנאשם באופן מוחלט".