. התחנה תשרת גם את השכונות הסמוכות ראס חמיס, ראס שחאדה ודחיית א-סלאם, שנמצאות בשטח השיפוט של ירושלים, אבל מעבר לגדר ההפרדה.

. התחנה תשרת גם את השכונות הסמוכות ראס חמיס, ראס שחאדה ודחיית א-סלאם, שנמצאות בשטח השיפוט של ירושלים, אבל מעבר לגדר ההפרדה.

ההחלטה הגיעה בעתירה שהוגשה ב-2021 בידי חמש אימהות מצפון-מזרח ירושלים והאגודה לזכויות האזרח. לפי העתירה, בשכונות גרים אלפי ילדים מתחת לגיל שש ונשים הרות רבות, ואין שם תחנת טיפת חלב. כדי לקבל שירותים בסיסיים כמו חיסונים, מעקב התפתחות ובדיקות היריון, התושבות צריכות לנסוע לשכונות אחרות בעיר ולעבור מחסום ובדיקה ביטחונית. הליך שעלול להימשך שעות.

ההחלטה הגיעה בעתירה שהוגשה ב-2021 בידי חמש אימהות מצפון-מזרח ירושלים והאגודה לזכויות האזרח. לפי העתירה, בשכונות גרים אלפי ילדים מתחת לגיל שש ונשים הרות רבות, ואין שם תחנת טיפת חלב. כדי לקבל שירותים בסיסיים כמו חיסונים, מעקב התפתחות ובדיקות היריון, התושבות צריכות לנסוע לשכונות אחרות בעיר ולעבור מחסום ובדיקה ביטחונית. הליך שעלול להימשך שעות.

ההחלטה הגיעה בעתירה שהוגשה ב-2021 בידי חמש אימהות מצפון-מזרח ירושלים והאגודה לזכויות האזרח. לפי העתירה, בשכונות גרים אלפי ילדים מתחת לגיל שש ונשים הרות רבות, ואין שם תחנת טיפת חלב. כדי לקבל שירותים בסיסיים כמו חיסונים, מעקב התפתחות ובדיקות היריון, התושבות צריכות לנסוע לשכונות אחרות בעיר ולעבור מחסום ובדיקה ביטחונית. הליך שעלול להימשך שעות.

את פסק הדין כתבה השופטת דפנה ברק-ארז, והצטרפו אליו השופטים יעל וילנר ויחיאל כשר. השופטת קבעה שהמצב פוגע פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבריאות. היא הוסיפה שהוא מפר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שלפיו שירותי הבריאות צריכים להינתן "בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח". המשיבים מעולם לא חלקו על הצורך בתחנה.

את פסק הדין כתבה השופטת דפנה ברק-ארז, והצטרפו אליו השופטים יעל וילנר ויחיאל כשר. השופטת קבעה שהמצב פוגע פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבריאות. היא הוסיפה שהוא מפר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שלפיו שירותי הבריאות צריכים להינתן "בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח". המשיבים מעולם לא חלקו על הצורך בתחנה.

את פסק הדין כתבה השופטת דפנה ברק-ארז, והצטרפו אליו השופטים יעל וילנר ויחיאל כשר. השופטת קבעה שהמצב פוגע פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבריאות. היא הוסיפה שהוא מפר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שלפיו שירותי הבריאות צריכים להינתן "בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח". המשיבים מעולם לא חלקו על הצורך בתחנה.

. מכרז אחד נדחה בגלל חשד לפגיעה בטוהר ההליך. הזוכה במכרז השני לא הצליח להשיג ביטוח, והמכרז בוטל ב-2025. תוכנית למבנה יביל ליד המחסום הוקפאה בגלל עמדת גורמי הביטחון. ניידת שירות כבר הגיעה ל"קו הסיום", אבל המדינה והעירייה ויתרו עליה, כדי להמתין לפתרון טוב יותר במבנה קיים.

. מכרז אחד נדחה בגלל חשד לפגיעה בטוהר ההליך. הזוכה במכרז השני לא הצליח להשיג ביטוח, והמכרז בוטל ב-2025. תוכנית למבנה יביל ליד המחסום הוקפאה בגלל עמדת גורמי הביטחון. ניידת שירות כבר הגיעה ל"קו הסיום", אבל המדינה והעירייה ויתרו עליה, כדי להמתין לפתרון טוב יותר במבנה קיים.

חשוב לציין כי מאז כניסתו לתפקיד, ראש עיריית ירושלים משה ליאון שם דגש מיוחד על פיתוח מזרח העיר ועל צמצום הפערים בינה לבין מערב ירושלים. בתקופת כהונתו קודמו השקעות של מאות מיליוני שקלים בתשתיות, בחינוך, בתחבורה ובשירותים לתושבים הערבים.

חשוב לציין כי מאז כניסתו לתפקיד, ראש עיריית ירושלים משה ליאון שם דגש מיוחד על פיתוח מזרח העיר ועל צמצום הפערים בינה לבין מערב ירושלים. בתקופת כהונתו קודמו השקעות של מאות מיליוני שקלים בתשתיות, בחינוך, בתחבורה ובשירותים לתושבים הערבים.

חשוב לציין כי מאז כניסתו לתפקיד, ראש עיריית ירושלים משה ליאון שם דגש מיוחד על פיתוח מזרח העיר ועל צמצום הפערים בינה לבין מערב ירושלים. בתקופת כהונתו קודמו השקעות של מאות מיליוני שקלים בתשתיות, בחינוך, בתחבורה ובשירותים לתושבים הערבים.