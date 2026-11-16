בג"ץ הורה היום (ראשון) למשרד הבריאות ולעיריית ירושלים להקים תחנת טיפת חלב במחנה הפליטים שועפט. התחנה תשרת גם את השכונות הסמוכות ראס חמיס, ראס שחאדה ודחיית א-סלאם, שנמצאות בשטח השיפוט של ירושלים, אבל מעבר לגדר ההפרדה.
ההחלטה הגיעה בעתירה שהוגשה ב-2021 בידי חמש אימהות מצפון-מזרח ירושלים והאגודה לזכויות האזרח. לפי העתירה, בשכונות גרים אלפי ילדים מתחת לגיל שש ונשים הרות רבות, ואין שם תחנת טיפת חלב. כדי לקבל שירותים בסיסיים כמו חיסונים, מעקב התפתחות ובדיקות היריון, התושבות צריכות לנסוע לשכונות אחרות בעיר ולעבור מחסום ובדיקה ביטחונית. הליך שעלול להימשך שעות.
את פסק הדין כתבה השופטת דפנה ברק-ארז, והצטרפו אליו השופטים יעל וילנר ויחיאל כשר. השופטת קבעה שהמצב פוגע פגיעה בלתי מוצדקת בזכות לבריאות. היא הוסיפה שהוא מפר את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, שלפיו שירותי הבריאות צריכים להינתן "בתוך זמן סביר ובמרחק סביר ממקום מגורי המבוטח". המשיבים מעולם לא חלקו על הצורך בתחנה.
פסק הדין תיאר שורה ארוכה של כישלונות. מכרז אחד נדחה בגלל חשד לפגיעה בטוהר ההליך. הזוכה במכרז השני לא הצליח להשיג ביטוח, והמכרז בוטל ב-2025. תוכנית למבנה יביל ליד המחסום הוקפאה בגלל עמדת גורמי הביטחון. ניידת שירות כבר הגיעה ל"קו הסיום", אבל המדינה והעירייה ויתרו עליה, כדי להמתין לפתרון טוב יותר במבנה קיים.
חשוב לציין כי מאז כניסתו לתפקיד, ראש עיריית ירושלים משה ליאון שם דגש מיוחד על פיתוח מזרח העיר ועל צמצום הפערים בינה לבין מערב ירושלים. בתקופת כהונתו קודמו השקעות של מאות מיליוני שקלים בתשתיות, בחינוך, בתחבורה ובשירותים לתושבים הערבים.
בין היתר, העירייה קידמה שדרוג נרחב של מרכז העסקים במזרח ירושלים, בהשקעה של כ-100 מיליון שקלים, הכולל חידוש רחובות, מדרכות, תאורה ומרחבים ציבוריים. במקביל, קודמו פרויקטים לשיפור הכבישים והנגישות בשכונות הערביות, הוקם מרכז ספורט קהילתי בבית חנינא, והורחבה מערכת החינוך העירונית - לרבות הגדלת מספר התלמידים הלומדים במסלול הבגרות הישראלית.
לפי פסק הדין, התחנה הקבועה תוקם במתחם מבני ציבור שהעירייה מתכננת. בנייתו צפויה להימשך שלוש עד חמש שנים. עד אז, על המשיבים להפעיל עד 1 בפברואר 2027 טיפת חלב זמנית במבנה ששכרה העירייה במחנה. אם לא יצליחו, עליהם להפעיל - עד אותו מועד - ניידת שירות ולהשלים את התחנה במבנה עד 1 ביולי 2027. המדינה והעירייה חויבו לשלם לעותרות הוצאות של 30 אלף שקלים.
בסיום ציינה השופטת ברק-ארז כי תחנת טיפת החלב הראשונה בארץ הוקמה בירושלים ב-1921, בעיר העתיקה, על ידי ד"ר הלנה כגן. "הגיעה העת לכך שמפעלה ההיסטורי יתפרס על פני העיר ירושלים כולה", כתבה.
עו"ד טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח, שהגישה את העתירה, הגיבה לקביעת בג"ץ: "פסק הדין המתבקש. ישראל תקעה רבבות תושבים ואזרחים מאחורי חומה ומחסום שהם מעולם לא ביקשו לעצמם, ופשוט נטשה אותם. בלי גני שעשועים, בלי משרדים ממשלתיים, בלי ביטוח לאומי, מועדוני נוער, בנקים ושירות תעסוקה. זרוקים ודפוקים מעבר לגדר. לפחות בהיבט הקריטי של שירותי טיפת חלב, בעטיים מתאפיינת ישראל בתמותת תינוקות נמוכה ביותר, בית המשפט שם לזה קץ. זה משמח".