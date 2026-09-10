צה"ל פוצץ הערב (חמישי) ⁠בעזרת יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ את המנהרות ברכס עלי טאהר . מדובר ברכס שמתנשא לגובה של 600 מטרים, נמצא בדרום לבנון ומפריד בין נהר הליטני מדרום וממזרח לבין רמת א-נבטיה והעיר נבטיה ממערב. מתחם הטרור ברכס הוא מתחם של שמונה תוואים תת-קרקעיים מבוצרים, שנבנו בסיוע איראני ונחשבו לאחד ממרכזי העצבים של חיזבאללה בדרום לבנון.

פיצוץ המנהרות

בשל עומקו וביצוריו, מדובר במתחם שהיה קשה מאוד לפגוע בו באמצעות תקיפות מהאוויר בלבד. גורם ביטחוני ציין כי מדובר בתשתיות באורך כ-5.4 ק"מ, שהיו העמוקות ואסטרטגיות ביותר של חיזבאללה באזור דרום לבנון.

חיזבאללה בחר למקם על הרכס הזה את מפקדת מרחב באדר ואת אמצעי האש הכבדים שלו מפני שהוא שולט בתצפית ובאש על כל צירי התנועה והתוואים המאפשרים גישה לרמת נבטיה האסטרטגית, וקרוב מספיק לגבול עם ישראל כדי לנהל ממנו את טרור האש נגד העורף הגלילי ואת קרב הבלימה נגד צה"ל אם יתקדם צפונה.

תמונת לוויין של רכס עלי טאהר ( צילום: Planet Labs PBC/Handout via REUTERS )

לפי צה"ל, מתחת לקרקע נמצאו חמ"לים, חדרי אמל"ח, חדרי גנרטורים, חדרי שהייה, מקלחות ומטבח, "שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות. מדובר בתשתית אסטרטגית שנבנתה במשך שני עשורים". מי שבנו את תשתית הטרור הנרחבת הם מחבלי יחידת בדר של חיזבאללה - והיא שימשה את מחבלי היחידה לניהול מערכי האש, לחימה נגד כוחות צה"ל והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד אזרחי ישראל בעשרות השנים האחרונות.

מתוך הכרה בחשיבותו האסטרטגית של הרכס, צה"ל שיגר באוגוסט האחרון את יחידות מאוגדה 36 להשתלט על פאתי נבטיה ועל רכס עלי טאהר תוך כדי טיהור רכס הבופור שמדרום. המהלך המהיר שהיה מבוסס על מידע מודיעיני מפורט ואיכותי על מתחם המפקדה התת-קרקעית תפס את חיזבאללה לא מוכן.

אנשיו הופתעו כשאנשי "אגוז" ויחידת יהלו"ם הופיעו להם בפתחי כמה פירים והקיפו אותם. מאז היו ניסיונות רבים של לוחמי חיזבאללה ואנשי משמרות המהפכה לפרוץ מהמתחם, או לחלופין להעביר אספקה ותגבורות לתוכו מכפרי רמת נבטיה. השליטה המבצעית ברכס, שאפשרה את פיצוץ המנהרות הערב, הושגה בין היתר באמצעות פעולות שכללו מארבים, תקיפות פירים בירי, רימונים, רחפנים, תקיפות באש ועוד.

הצהרת דובר צה"ל ברכס ( צילום: דובר צה"ל )